Rituales 2024: Viajes, dinero, amor y más con Dania, Natalia, Sugey y muchos famosos

Para empezar un nuevo año es importante realizar rituales que puedan apoyarte a cumplir tus metas y dejar atrás el pasado.

Para este 2024, en este número de horóscopos de TVNotas traemos, de la mano de tus famosos favoritos, rituales que tienes que hacer para lograr eso que tienes visualizado para el nuevo año.

Dania Méndez comparte ritual para el amor

Dania Méndez se inspiró en Afrodita para hacer este ritual para el amor / Francisco Mancera

Salud, dinero y amor es lo que siempre deseamos en nuestras vidas. La guapa Dania Méndez participante de Las estrellas bailan en Hoy nos comparte un ritual que desde hace algún tiempo realiza para que nunca le falte el amor. Y no solo el amor romántico, sino también el amor propio, a la familia y a los amigos. Y si se da entre pareja, ¡qué mejor! Recordemos que Afrodita es la diosa del amor. La influencer nos comparte un baño que realiza basándose en este mitológico personaje.

“Cada año realizo este ritual. Me lo aplico durante todo el año. Es importante que sea únicamente los viernes. Terminas la semana de trabajo. Llegas a tu casa. Te bañas de manera normal. Y al salir, con los poros abiertos, te aplicas esta loción. Es deliciosa. Créanme que les ayudará mucho. Gracias a Dios tengo mucha gente que me ama a mi alrededor. Sobre todo, yo me amo. Me encanta lo que sucedió en mi vida en 2023”, nos dijo.

Sugey Ábrego comparte ritual para poder viajar en 2024

Sugey Ábrego quiere cumplir su sueño de conocer los Emiratos Árabes / Francisco Mancera

Sugey Ábrego triunfa con su OnlyFans. La vimos en la telenovela Golpe de suerte y estuvo de gira en teatro. Una de sus grandes pasiones en la vida es viajar. Este año hará este ritual para poder cumplir su sueño: conocer los Emiratos Árabes.

Este año dejó atrás el típico ritual: “Todos los fines de año salía con mis maletas. Ahora decidí hacer uno nuevo, con elementos que consigues en el mercado. Mi sueño es conocer los Emiratos Árabes. Me encantaría irme al otro lado del mundo. Y si nos echamos una ayudadita con las energías, mejor”, dijo.

Juan Martín Jáuregui comparte el ritual para que no falte el dinero

El actor tuvo mucho trabajo este año y te enseña a atraer juntos el dinero para 2024 / Alejandro Isunza

El actor Juan Martín Jáuregui nos comparte un sencillo ritual que él hace. Le ha ido muy bien en cuestión de trabajo, ya que tuvo la telenovela Eternamente amándonos y cierra este año con la exitosa puesta en escena Escape room.

Es un ritual para atraer abundancia, el cual podemos hacer en casa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que debemos organizar nuestras finanzas y procurar no gastar más de lo que ganamos.

Maryfer Centeno enseña ritual para evitar conflictos legales en 2024

Conoce este ritual para evitar conflictos legales / Alejandro

La famosa grafóloga analiza a mucha gente de la farándula. La podemos ver en el matutino Hoy. Dice que más vale prevenir que lamentar. Recomienda realizar este ritual durante las fechas decembrinas para iniciar el año evitando conflictos legales: “Los pleitos jurídicos y las demandas son el pan de cada día con el que muchas personas se enfrentan. Esto puede funcionar para que no te involucres en esos líos o para ganar los casos”, dice.

Natalia Alcocer despide 2023 para recibir 2024 con buena energía

Desde los inicios de la humanidad, cada fin de año millones de familias en todo el mundo realizan rituales para despedir el año que termina y recibir el que viene con prosperidad y cosas positivas. Natalia Alcocer nos compartió el ritual que realizará este año para sacar las malas energías o envidias mediante la limpieza de su hogar. Requiere una preparación de ingredientes sencillos, baratos y muy efectivos.

