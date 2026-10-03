Daniela Luján: ¿Sí hay rivalidad con Danna? Reacciona a su éxito en Mentiras All Stars: “Típica la competencia...”

Luego de que se confirmara la llegada de Danna a Mentiras All Stars, una de las primeras en ser cuestionada sobre el tema fue Daniela Luján, quien durante sus primeros pasos en las telenovelas colaboró con Belinda, quien también forma parte del musical. ¿Atacó a sus colegas? ¡Te contamos los detalles!

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Daniela Luján sobre la llegada de Danna a Mentiras All Stars,

¿Qué dijo Daniela Luján sobre la participación de Danna y Belinda en Mentiras All Stars?

Pese a que antes se especuló sobre una posible rivalidad entre Daniela Luján y Belinda, la actriz de ‘El diario de Daniela’ fue cuestionada sobre el reciente éxito de Danna y Belinda en Mentiras All Stars. Durante su llegada a Me caigo de risa como integrante de la familia disfuncional, comentó:

“Me encanta, me encanta que se hagan sinergias. Me encanta que se cambie la mentalidad; yo creí en los 90 y ahí era como muy típica la competencia entre mujeres, sobre todo. Que se apoyen los artistas y los talentos independientemente del género”. Daniela Luján

Las palabras por parte de la presentadora de ‘Envinadas’ fueron aplaudidas por sus seguidores, quienes incluso hablaron sobre la posibilidad de que también se integre al musical. Además, ponen fin una vez más a la supuesta rivalidad entre las intérpretes.

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¿Yuri no piensa lo mismo que Daniela Luján? El inesperado comentario de la cantante ¿de Danna y Belinda?

Pese a las palabras positivas de Daniela Luján sobre Danna y Belinda, días atrás Yuri soltó un inesperado comentario sobre las actrices de Mentiras All Stars, quienes interpretan los éxitos de los años ochenta y noventa.

Pese a que no mencionó directamente a Belinda y Danna Paola, su comentario generó un sinfín de reacciones. Algunos mencionaron que no había sido malintencionado, pero otros cuestionaron que sus palabras ocurran en medio del éxito del musical.

“Fíjense en lo que está pasando con la obra de ‘Mentiras’. Danna, Belinda y todas esas chavas jóvenes que ahora cantan las canciones ochenteras. Y a las ochenteras nos peluseaban. Claro que lo hacen bonito, pero nunca la van a cantar como yo”, expresó Yuri durante uno de sus conciertos.

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Yuri lanza inesperado comentario sobre ¿actrices de ‘Mentiras All Stars’? / Mezcalent, Redes sociales, Canva

¿Cuál es el personaje que interpreta Danna en Mentiras All Stars?

Fue a principios de septiembre cuando Danna triunfó en Mentiras All Stars en el escenario del Auditorio Nacional junto a Belinda y Mariana Treviño. El personaje que interpreta es el de Yuri, por lo que presta su voz al legendario tema ‘La gata bajo la lluvia’.

Posteriormente, sigue con temas como ‘Amor mío, déjala’ y ‘Adelante, corazón’, lo que la ha llevado a recibir varios elogios por parte del público y algunos colegas, tal es el caso de Daniela Luján, quien aplaudió la colaboración de sus compañeras y puso fin a los rumores de una supuesta enemistad entre artistas.

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