Daniela Luján ¡tiene un sueño frustrado! Destapa que luchará por alcanzarlo, ¡aunque sea a los 80 años!

Daniela Luján tiene una meta personal clara: terminar la carrera de Psicología y conseguir su título universitario. Aunque su trayectoria como actriz comenzó desde que era niña y el trabajo ha ocupado buena parte de su vida, la famosa no piensa dar por perdido su sueño académico.

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¿Qué calificaciones obtuvo Daniela Luján en primaria y secundaria?

Aunque la actriz comenzó a trabajar desde pequeña, Daniela Luján consiguió mantener buenas calificaciones durante su educación básica. Ella misma recordó que debía cuidar especialmente su promedio para no perder la oportunidad de continuar trabajando.

“Terminé la primaria con, creo que, 9.3 de promedio y la secundaria 8.7” Daniela Luján

En su caso, además, estudiar significaba encontrar la manera de acomodar los exámenes alrededor de las grabaciones y compromisos profesionales. Durante la primaria, la situación llegó al punto de que la escuela le abría algunos domingos durante la temporada de evaluaciones.

“Sí, no todos, pues, pero sí unos cuantos domingos en época de exámenes. Entonces me chutaba todos los exámenes un domingo”, explicó Daniela al recordar aquella etapa.

La secundaria tampoco fue sencilla. Aunque ya no tenía la posibilidad de acudir los domingos a presentar las evaluaciones, encontró la manera de concentrar los exámenes para poder cumplir con sus obligaciones escolares y profesionales.

Daniela Luján “Y secundaria, pues igual hacía los exámenes todos en un día, pero no ya. La secundaria ya no me la abrían los domingos. Ahí ya fue, ya era horario normal, pero pues me chutaba todos los exámenes”

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¿Quién ayudó a Daniela Luján a continuar sus estudios mientras era actriz?

En medio de aquella complicada rutina entre escuela y televisión, Daniela Luján también contó con personas que le facilitaron las cosas. La actriz recordó especialmente a una mujer llamada Mercedes, quien habría sido importante para conseguir permisos que le permitieran concentrar sus evaluaciones.

“Sí, pero tenía compañeros bien chidos que me echaban la mano”, recordó Daniela, antes de mencionar la ayuda que recibió para poder cumplir con sus exámenes.

De acuerdo con su relato, Mercedes tuvo un papel importante para que pudiera presentar varias evaluaciones en un mismo día y así evitar que sus responsabilidades escolares chocaran con sus compromisos como actriz infantil.

“Ella me ayudó mucho, la misma Mercedes me ayudó mucho, pues sí, consiguiéndome justo esos permisos de hacer todos los exámenes en un día”. Daniela Luján

Daniela Luján / Redes sociales

¿Qué carrera estudia Daniela Luján y por qué no la ha terminado?

Daniela Luján reveló que actualmente mantiene pendiente la Licenciatura en Psicología, una carrera que comenzó hace tiempo, pero que tuvo que poner en pausa debido a los compromisos de su carrera artística.

La actriz explicó que su prioridad durante muchos años ha sido el trabajo, por lo que los proyectos de televisión, teatro y entretenimiento terminaron ocupando el tiempo que podría dedicar a las aulas.

Sin embargo, dejó claro que no considera que abandonó sus estudios de forma definitiva. “No quiero pensarla como trunca. Yo sigo insistiendo que un día la voy a terminar. La de Psicología”, dijo durante una entrevista.

Daniela Luján estaría embarazada / IG: @lalujans

¿Por qué Daniela Luján quiere terminar la carrera de Psicología?

Aunque Daniela Luján ha reconocido que probablemente no ejercerá profesionalmente como psicóloga, aseguró que obtener el título representa una satisfacción personal muy importante para ella.

La actriz considera que concluir sus estudios es una meta que tiene consigo misma y que desea cumplir sin importar cuánto tiempo le tome alcanzarla. Incluso confesó que imagina el momento en que finalmente tenga el documento en sus manos.

“Un día seré... estaré titulada, pero pues no voy a ejercer. Solamente será por satisfacción de decir: ‘Aquí está mi título’”, comentó entre risas durante la conversación.