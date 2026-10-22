¿Yuri estaba molesta con actrices de ‘Mentiras All Stars’ por cantar sus éxitos? La verdad sale a la luz

Yuri quedó en el ojo del huracán tras sus comentarios sobre las actrices de ‘Mentiras All Stars’. Aunque muchos interpretaron sus palabras como una fuerte crítica hacia las cantantes, la veracruzana decidió romper el silencio y aclarar si realmente les lanzó una indirecta o si todo se trató de un malentendido que terminó sacado de contexto.

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Yuri / Redes sociales

¿Qué dijo Yuri sobre actrices de ‘Mentiras All Stars’ y por qué la criticaron?

La polémica comenzó hace algunos meses cuando Belinda y Danna se sumaron al fenómeno de Mentiras All Stars, proyecto que ha revivido varios éxitos de la música de los años 80.

En aquel momento, Yuri reconoció el talento de ambas artistas y destacó que estaban acercando ese repertorio a nuevas generaciones. Sin embargo, también comentó que, aunque lo hacían muy bien, nadie interpretaba esas canciones como ella.

Esa declaración fue suficiente para que algunos usuarios consideraran sus palabras una crítica hacia las cantantes. Las reacciones no tardaron en llegar y las redes sociales se llenaron de comentarios que señalaban una supuesta molestia de la veracruzana por las nuevas versiones de sus éxitos.

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Tras la controversia, Yuri fue cuestionada nuevamente sobre el tema y dejó claro que nunca intentó atacar a ninguna de las dos artistas.

La cantante se mostró sorprendida de que sus declaraciones fueran tomadas como una indirecta y aseguró que siente admiración por Belinda y Danna Paola, además de reconocer el trabajo que realizan dentro del exitoso musical.

Yuri “Si yo nunca estoy hablando mal de ellas, ellas cantan precioso y lo están haciendo espectacular. Y aparte yo soy fan de ellas; desde el otro día yo dije: ‘¡Bravo por estas viejas!’, pero pues yo, ¿por qué dije que estaba de moda los 80s? ¿Y qué? ¿No está de moda los 80s? A ver, díganme ustedes. ¿No? ¿Contéstenme?”

Con estas palabras, la artista buscó frenar los rumores de una supuesta rivalidad y reiteró que celebra que nuevas generaciones mantengan vigente la música de una de las décadas más exitosas del pop en español.

¿Por qué Yuri evitó opinar sobre Leonardo Aguilar y las críticas a sus conciertos?

Durante la misma entrevista, Yuri fue cuestionada sobre Leonardo Aguilar y las críticas que ha recibido recientemente por una presentación que no registró la asistencia esperada. Lejos de entrar en la conversación, la cantante prefirió mantenerse al margen y explicó que ya aprendió la lección tras opinar anteriormente sobre temas relacionados con la familia Aguilar.

“Ay, no quiero hablar de eso porque sabes qué, la gente de ellos me funean. Cuando yo hablé de Ángela Aguilar, uy, me fue, pero no, no quiero hablar de nadie, ese es problema de cada quien. No tengo nada en contra de la familia, al contrario, los aprecio, pero pues tienen sus fans y después andan diciendo: ‘¡Usted cállese, viejita, que anda hablando!’ Pues sí, tienen razón”, externó.

La intérprete reiteró que mantiene una buena relación con la familia y que no desea involucrarse en polémicas ajenas que puedan generar nuevas críticas en su contra.

Leonardo Aguilar y Emiliano Aguilar / Redes sociales

Yuri revela qué se necesita para llenar conciertos y estadios, según su experiencia

Aunque evitó hablar directamente de Leonardo Aguilar, Yuri sí compartió su punto de vista sobre los desafíos que enfrentan los artistas para llenar recintos. La cantante explicó que el éxito de un concierto depende de varios factores, como la promoción, la inversión de los empresarios, el momento profesional que atraviesa cada artista e incluso la elección del lugar donde se presenta.

“A veces son muchos factores, a veces es que no hiciste una buena promoción, a veces es que el empresario no le puso el billete, porque el empresario también tiene que poner mucho dinero para que todo el mundo sepa que vas a estar. A veces no estás en tu momento, a veces puede ser que el lugar donde te presentaste no era todavía para ti, a lo mejor todos comenzamos desde abajo, yo comencé pues en teatros del pueblo, y después en palenques, y después en auditorios, y ahora en arenas”, explicó.

Además, destacó que la popularidad en redes sociales no siempre se traduce en ventas de boletos. Según Yuri, existen artistas con millones de seguidores digitales que no necesariamente logran convocar a la misma cantidad de personas en sus conciertos.

“Hay artistas que tienen millones de fans, pero los fans no van o no compran el boleto, a ver, ¿dónde están los fans?”, finalizó.