Después de años de polémicas por algunas de sus declaraciones, Yuri en pleno cierre de su gira Icónica lanzó un inesperado mensaje dirigido a la comunidad LGBTIQ+, sector con el que ha mantenido diferencias públicas en los últimos años. Su petición no pasó desapercibida y rápidamente encendió las redes sociales.

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Yuri / Instagram

¿Qué le dijo Yuri a la comunidad LGBTIQ+ durante su concierto en Guadalajara?

Yuri protagonizó uno de los momentos más comentados de su gira Icónica al enviar un mensaje directo a la comunidad LGBTIQ+ durante su presentación en la Arena Guadalajara.

La cantante mexicana aprovechó la recta final del espectáculo para reconocer la presencia de seguidores de la diversidad sexual y pedirles una nueva oportunidad tras las controversias que han marcado su relación con una parte de ese público.

Yuri “Para el próximo año, manis, ¡algo tenemos que hacer!, para toda la comunidad que esta aquí presente, que hay mucho muchachito de la comunidad, sí chicos, ya estuvo bueno, quítenme el veto, no sean gachos, yo los adoro, por favor”.

Yuri / Instagram / TikTok

La declaración provocó reacciones inmediatas entre los asistentes y posteriormente en redes sociales, donde usuarios debatieron si se trata de un intento genuino de reconciliación o simplemente de una muestra de acercamiento hacia un sector importante de su audiencia.

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¿Por qué Yuri fue criticada por parte de la comunidad LGBTIQ+?

La relación entre Yuri y parte de la comunidad LGBTIQ+ se tensó después de que la cantante expresara públicamente su desacuerdo con la adopción por parte de parejas del mismo sexo. La intérprete explicó que su postura está basada en sus creencias cristianas y llegó a afirmar: “En mi instructivo de vida dice que hombre y mujer, yo soy cristiana”, generando una fuerte polémica en redes sociales y medios de comunicación.

Aunque sus declaraciones provocaron críticas, Yuri ha insistido en distintas ocasiones que no es homofóbica y que mantiene amistad y cercanía con personas de la comunidad. Según ha explicado, su desacuerdo con la adopción homoparental no significa una falta de respeto hacia las personas de la diversidad sexual ni hacia las familias conformadas por parejas del mismo sexo.

Las opiniones de la cantante dividieron a sus seguidores. Mientras algunos defendieron su derecho a expresar sus convicciones religiosas, otros consideraron que sus comentarios eran excluyentes, especialmente porque la comunidad LGBTIQ+ ha sido uno de los sectores que históricamente más ha apoyado su carrera artística y sus conciertos.

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