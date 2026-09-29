Productor de ‘Mentiras All Stars’ reacciona a críticas sobre Danna y, ¡lanza contundente dardo a Yuri!

El musical de ‘Mentiras All Stars’ se ha convertido en uno de los temas de conversación de los últimos días por diferentes motivos, entre ellos las declaraciones de Yuri acerca de la participación de Danna y Belinda en el espectáculo.

Al respecto, el productor de la puesta en escena, Diego Cárdenas, reaccionó a los comentarios de la cantante y dejó clara su postura sobre las declaraciones que generaron polémica en redes sociales.

¿Le respondió directamente a Yuri?

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Yuri / Mezcalent, Redes sociales, Canva

¿Qué dijo Yuri sobre Danna en ‘Mentiras All Stars’?

Yuri dividió opiniones al referirse a la participación de Danna en ‘Mentiras All Stars’ durante uno de sus recientes conciertos, donde habló sobre la manera en que las nuevas generaciones de cantantes están retomando canciones que se hicieron populares durante la década de los 80.

Yuri mencionó directamente a Danna y Belinda al hablar sobre el musical y señaló que ambas intérpretes realizan un buen trabajo al cantar estos temas.

Sin embargo, posteriormente hizo una comparación de ella misma con las artistas de su generación.

“Claro que lo hacen bien, lo hacen bonito, pero nunca van a cantar como yo”, dijo Yuri durante su presentación.

Sus palabras rápidamente generaron reacciones en redes sociales, pues algunos usuarios las interpretaron como una crítica hacia Danna y Belinda.

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Productor de ‘Mentiras All Stars’ responde directamente a las declaraciones de Yuri

En un encuentro con la prensa, Diego Cárdenas, productor del musical, reaccionó a los comentarios de la intérprete de ‘Maldita primavera’.

El productor evitó entrar en confrontación con Yuri, pero reconoció que sus declaraciones sobre Danna y Belinda no fueron las más adecuadas ni afortunadas en su momento, aunque aclaró que no consideraba que la cantante hubiera tenido la intención de demeritar el trabajo de las jóvenes intérpretes.

Diego Cárdenas, productor de ‘Mentiras All stars’ / Captura de pantalla

Por el contrario, Cárdenas reiteró su reconocimiento y admiración hacia Yuri y destacó la importancia que tiene dentro de la música. Incluso, aseguró que en algún momento le gustaría mucho trabajar con ella.

“No fue un comentario afortunado. Yo a la señora la admiro muchísimo, ojalá tenga el placer de trabajar con ella; pero sus delaraciones no fueron adecuadas en ese momento.” Diego Cárdenas

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¿Hubo agresión durante las funciones de ‘Mentiras All Stars’?

En los últimos días también surgió una polémica alrededor de Mariana Treviño, luego de que circularan versiones sobre una supuesta agresión contra una integrante del equipo de vestuario durante una función de ‘Mentiras All Stars’ en el California.

En redes sociales circuló un video en el que se observa a la actriz durante un cambio de vestuario detrás del escenario. Sin embargo, debido a la poca iluminación y a la duración de la grabación, se alcanza a ver movimientos bruscos por parte de la actriz.

Mariana Treviño / Redes sociales

Ante la polémica, el productor Alejandro Gou negó que Mariana Treviño hubiera golpeado o agredido a alguna integrante de su equipo y aseguró que él estuvo presente durante la función. Según su explicación, lo que ocurrió fue que a la actriz se le cayó la peluca durante el cambio de vestuario y ella la lanzó para que pudieran colocarle otra, movimiento que, debido a la poca iluminación, habría sido interpretado como una agresión.

“El rollo fue cambiar a Mariana Treviño en escena, la convierten en ‘Lupita’. Entonces le estaban poniendo la peluca, se le cae la peluca y la avienta Mariana Treviño porque así es, y la gente pensó que le había dado un manotazo a la gente de vestuario. Fue puro malentendido” Alejandro Gou

Además, confirmó que la actriz continúa formando parte de ‘Mentiras All Stars’, aunque no participa en todas las funciones, debido a que la producción maneja una rotación del elenco dependiendo de cada presentación.

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