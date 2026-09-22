Alejandro Gou defiende a Mariana Treviño; tras viralizarse el VIDEO de la presunta cachetada, él aclara lo que pasó

Después de que se dio a conocer que Mariana Treviño presuntamente habría cacheteado a una vestuarista en Mentiras All Stars durante su presentación en Los Ángeles, California, el productor Alex Gou destapó la verdad y habló sobre el polémico video que circula en redes. ¿Hubo golpes? ¡Te contamos los detalles!

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Mariana Treviño en medio de la polémica en Mentiras All Stars. / Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de que Mariana Treviño habría cacheteado a una vestuarista en Mentiras All Stars?

Tras la esperada función de Mentiras All Stars en Los Ángeles, California, se dio a conocer un supuesto incidente que habría marcado el destino de Mariana Treviño en el musical. La cuenta de X de la ‘Tía Sandra’ informó que la actriz presuntamente habría tenido un incidente con una de las vestuaristas YouTube Theater.

“Aseguran que Mariana Treviño cacheteó a la vestuarista de la obra ‘Mentiras All Stars’ en el YouTube Theater de Los Ángeles (Inglewood), California”, se lee en la publicación de X, donde también se detalla que, tras lo ocurrido, Paola Gómez estaría alternando en algunas funciones.

De inmediato, el supuesto incidente llamó la atención del público debido a que meses atrás Mariana Treviño también estuvo relacionada en un supuesto pleito con la actriz Natalia Sosa, quien desmintió tener diferencias con su colega.

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Aseguran que Mariana Treviño le pegó a una vestuarista en Mentiras All Stars / Redes sociales

¿Qué dijo Alejandro Gou sobre el supuesto pleito entre Mariana Treviño y una de las vestuaristas?

Ante las especulaciones que surgieron sobre la continuidad de Mariana Treviño en Mentiras, el Musical, el productor Alejandro Gou contó la verdad tras las versiones que señalan un supuesto pleito entre la actriz y una de las vestuaristas.

¿Mariana Treviño fuera de Mentiras, el Musical? / Mezcalent

“Puro chisme, yo estaba ahí presente. El rollo fue cambiar a Mariana Treviño en escena, la convierten en ‘Lupita’. Entonces le estaban poniendo la peluca, se le cae la peluca y la avienta Mariana Treviño porque así es, y la gente pensó que le había dado un manotazo a la gente de vestuario. Fue puro malentendido”. Alejandro Gou, productor

De acuerdo con el productor, en caso de que una agresión física ocurriera en la puesta en escena, él mismo saldría a hablar sobre el tema, pues no permite que ningún actor agreda de alguna forma a las personas que forman parte del staff: “Primero está mi staff, antes que cualquier actor; yo no lo hubiera permitido ”, sentenció.

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¿Cuál es la supuesta prueba de que Mariana Treviño golpeó a una de las vestuaristas?

A la par de las declaraciones de Alejandro Gou sobre el supuesto pleito de Mariana Treviño en Mentiras All Stars, comenzó a circular en redes el supuesto video que confirmaría la agresión física de la actriz a una vestuarista.

Mariana Treviño en medio de polémica en Mentiras All Stars. / Redes sociales

En el breve clip, se observa que la intérprete de ‘Lupita’ tiene algunas dificultades fuera de escena mientras cambia el vestuario en el escenario; sin embargo, en ningún momento se aprecia una agresión física de la actriz al personal del staff, como se especuló antes.

Mariana Treviño no ha comentado nada sobre su participación en Mentiras All Stars hasta el momento y, a pesar de la versión del productor, las conjeturas acerca de su permanencia en el musical persisten.

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