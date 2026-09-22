¿Mariana Treviño despedida de ‘Mentiras All Stars’? Ya no aparece en los promocionales tras presunta agresión

Mariana Treviño enfrenta una nueva acusación de presunta agresión. Tras dejar atrás el escándalo por su supuesto conflicto con Natalia Sosa, ahora la acusan de haber agredido a una vestuarista en ‘Mentiras All Stars’. A raíz de eso, ha comenzado a circular la versión de que, aparentemente, fue despedida. Te contamos lo que se sabe.

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Mariana Treviño en Mentiras All Stars / Mezcalent

¿Cómo fue la supuesta agresión de Mariana Treviño a una vestuarista en ‘Mentiras All Stars’?

Hace unas horas, la cuenta de X (antes Twitter) de ‘La tía Sandra’ expuso que, supuestamente, Mariana Treviño golpeó a una vestuarista durante una presentación de ‘Mentiras All Stars’ en Los Ángeles.

Recordemos que la actriz interpreta a ‘Lupita’ en la puesta en escena. Comparte créditos con grandes celebridades como Belinda y Danna Paola. De acuerdo con la información proporcionada, la presunta agresión habría sido el motivo por el que la famosa no estará en todas las funciones.

“Aseguran que Mariana Treviño cacheteó a la vestuarista de la obra ‘Mentiras All Stars’ en el YouTube Theater de Los Ángeles (Inglewood), California. Por esta razón, la actriz Paola Gómez estará haciendo algunas funciones”, se lee.

Si bien esta información no ha sido confirmada, muchos consideran que es verdad, principalmente por lo que se dijo en su momento sobre su supuesto conflicto con Natalia Sosa cuando trabajaban en ‘Mentiras el Musical’.

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Aseguran que Mariana Treviño le pegó a una vestuarista en Mentiras All Stars / Redes sociales

Mariana Treviño ya no estaría en ‘Mentiras All Stars’, aseguran

En medio de todo el escándalo, los productores de ‘Mentiras All Stars’ anunciaron una nueva fecha para el 8 de noviembre en el Auditorio Nacional. Algo que llamó la atención del público fue que Mariana Treviño no aparece en este promocional.

Para muchos, esto es la señal de que la actriz fue despedida o al menos suspendida temporalmente del proyecto. Y es que también ha circulado que Mariana es una persona complicada en el ámbito laboral.

Y es que también se filtró un video en el que se le escucha quejándose de la producción de la obra. Según testigos, la celebridad estaba tras bambalinas y su micrófono quedó encendido por error. Esto es lo que se escucha:

Mariana Treviño “Es un desmadre”

Cabe mencionar que, hasta el momento, no hay un anuncio oficial que confirme si realmente Treviño queda fuera del show. En tanto que muchos fans piden que siga estando en la obra, pues, independientemente de su “carácter”, su interpretación de ‘Lupita’ es “extraordinaria”.

MARIANA TREVIÑO borrada oficialmente del cartel de MENTIRAS ALL STARS para el 8 de noviembre en el auditorio nacional pic.twitter.com/JbUlcoIEZO — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 22, 2026

¿Mariana Treviño y Natalia Sosa se pelearon en ‘Mentiras el Musical’?

Hace algún tiempo, se reportó que, supuestamente, Mariana Treviño y Natalia Sosa se pelearon en ‘Mentiras el Musical’. Según se dijo, todo se debió a presuntos celos profesionales. Fue el propio creador del concepto quien habría confirmado la historia.

“Natalia tenía la teoría de que eso era para robarle el foco y llamar la atención. Un día volvió a pasar eso y se fueron a los golpes. Las que tuvieron que detenerlas fueron los técnicos, la gente oyó gritos, se escuchó en el público”, declaró José Manuel López Velarde, creador del concepto ‘Mentiras’.

Si bien Treviño no dijo nada sobre este rumor, Sosa lo desmintió en su momento y aseguró que todo había sido inventado por gente maliciosa.

“Había una reciprocidad y un agradecimiento increíble que, de pronto, cuando yo tenía la oportunidad de aparecer en programas de televisión, en donde la gente se dejaba ir creyendo saber todo lo que había a mi alrededor, dije: ‘Wow, qué terrible es esto’. Gente que no se atreve a decirte a la cara: ‘Me caes gorda’...Es válido, pero levantar falsos y, sobre todo, creerse los chismes cuando ni siquiera estuvieron allí”, puntualizó.

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