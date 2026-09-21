Mariana Treviño habría cacheteado a una vestuarista en ‘Mentiras All Stars'; ya tendrían su reemplazo, aseguran

A más de un año de que se especulara que Mariana Treviño habría tenido un pleito con Natalia Sosa en ‘Mentiras el musical’, la actriz regresa al ojo del huracán tras supuesto nuevo altercado en ‘Mentiras All Stars’ durante su gira por California, Estados Unidos. ¡Te contamos los detalles!

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Mariana Treviño en nueva polémica en ‘Mentiras All Stars’. / Redes sociales

¿Qué habría pasado con Mariana Treviño durante su presentación en ‘Mentiras All Stars?

Meses después de que se confirmó que ‘Mentiras All Stars’ llegaría a YouTube Theater de Los Ángeles, California, Danna Paola conquistó el escenario de la mano de Belinda y Mariana Treviño. Aunque todo parecía transcurrir con un éxito, una reciente publicación podría marcar un parteaguas en las presentaciones del musical.

De acuerdo con la cuenta de X de la ‘Tía Sandra’, la actriz Mariana Treviño habría tenido un incidente con una de las vestuaristas durante su función en Los Ángeles, California, por lo que Paola Gómez estaría en algunas funciones del musical.

“Aseguran que Mariana Treviño cacheteó a la vestuarista de la obra ‘Mentiras All Stars’ en el YouTube Theater de Los Ángeles (Inglewood), California. Por esta razón, la actriz Paola Gómez estará haciendo algunas funciones”, se lee en la publicación de X, información que aún no ha sido confirmada por las cuentas oficiales.

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🚩Aseguran que MARIANA TREVIÑO cacheteó a la vestuarista de la obra "Mentiras All Stars" en en el YouTube Theater de Los Ángeles (Inglewood), California.



Por ésta razón, la actriz PAOLA GÓMEZ estará haciendo algunas funciones.



No es la primera vez que sucede esto: Mariana… pic.twitter.com/rBBFzT30NU — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 21, 2026

¿Mariana Treviño ya habría tenido un incidente parecido antes con Natalia Sosa?

Cabe mencionar que el supuesto incidente de Mariana Treviño con una vestuarista llamó la atención debido a que antes se vio involucrada en una situación similar con la actriz Natalia Sosa. Fue a mediados de 2025 cuando comenzó a circular la versión de que las actrices estuvieron a punto de llegar a los golpes.

De acuerdo con José Manuel López Valarde, creador del concepto de ‘Mentiras’, Natalia estaba cansada de que Mariana ‘enseñara’ de más en el escenario tras un problema con su vestuario, lo que aparentemente le daba más ‘personalidad’ a su personaje.

Debido a que Sosa no habría apoyado que el personaje de ‘Lupita’, interpretado por Treviño, adquiriera mayor popularidad, la tensión entre ambas habría crecido tanto que estuvo a punto de terminar en una pelea física.

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Mariana Treviño ya habría tenido problemas antes en ‘Mentiras, el musical’. / Captura de pantalla

¿Qué dijo Natalia Sosa sobre el supuesto pleito con Mariana Treviño en ‘Mentiras el Musical’?

Tras algunos meses de ventilarse el supuesto pleito, Natalia Sosa rompió el silencio con los micrófonos de Venga la alegría y negó tener un conflicto con Mariana Treviño. De acuerdo con la actriz, se trató de un rumor que comenzó por personas con las que antes tuvo problemas, por lo que lamentó que basen su carrera en chismes:

“El hate se deja venir y dijo: ‘Wow, la gente cómo es capaz de etiquetarte o de leerte cuando no vive el día a día contigo’. La gente no habla de la esencia del ser humano”, explicó, pese a que los conductores del matutino insistieron en que sí hubo un problema.

Por su parte, Mariana Treviño no abordó el tema, pero ahora que está involucrada en una nueva controversia, el supuesto conflicto ha vuelto a salir a la luz. Por el momento, ninguna de las personas involucradas se ha pronunciado al respecto, ¿será que su participación en ‘Mentiras All Stars’ está en riesgo?

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