Talentosa actriz de la serie Mentiras fue peluseada por su físico y ¡ahora es una de las más queridas!

Aunque lleva 2 décadas de carrera artística, apenas el año pasado Diana Bovio saltó a la fama con el personaje de “Dulce”, en la muy exitosa Mentiras, la serie; sin embargo, en algunos momentos su pasado fue complicado, ya que la industria exigía ser talla 0 y no había oportunidad para mujeres auténticas.

Diana Bovio “La industria antes era muy cerrada y cuadrada.Solo existían ciertos estilos y bellezas en la pantalla. Ahora, los proyectos son para todos, pero sí, en algún momento me hicieron creer que a lo mejor no iba a poder hacer ciertas cosas, y la verdad es que el cielo es el límite”.

Diana Bovio / Alexandro Isunza, IG @dIbovIoh, @betovIlle, @MIrreyesvsGodInez y Amazon Prime

¿Diana Bovio, actriz de ‘Mentiras, la serie’, pensó en retirarse de la industria por su aspecto físico?

Sobre si llegó a pensar en tirar la toalla con tantas negativas afirmó: “En algún momento lo empecé a dudar, pero siempre supe que este era mi destino. Me llegaron a decir: ‘No eres el tipo de mujer que quieren ver en las portadas de las revistas’. Y sí, en los 2000 solo salían las súper modelos, pero eso fue cambiando. Empezamos a ver gente más real. La mujer ideal era Kate Moss y no todas podemos vernos como ella (con talla 0). Qué padre que ahora se celebren las figuras de todas, como las de Kim Kardashian o Melissa McCarthy, más auténticas”, dijo Diana Bovio.

También confesó que sufrió por esta poca aceptación: “He tenido etapas de un poco más de depresión que otras, por no tener trabajo. Eso es lo que nos puede deprimir a los actores: No encontrar los proyectos que uno busca. Eso fue hace muchos años”.

“Ha sido muy difícil. Para empezar, me fui de Monterrey y me alejé de mi familia hasta que llegué a una ciudad que me parecía totalmente apabullante, pero todo ha valido la pena. Ahora tengo amigos para toda la vida gracias a esos años de perseverancia, de carencias y de ‘no’. Ahora vivo como ‘Roxie Hart’ (de la obra Chicago), en un mundo lleno de ‘sí’”, relató.

¿Qué pasó con Diana Bovio tras el éxito de la serie ‘Mentiras’?

Diana toma terapia y nos explica por qué: “Mi mamá es psicoterapeuta y siempre me decía que era una gran herramienta para la vida. Me encantó desde que lo probé por primera vez. Vi que sí, que es un espacio muy necesario darte tiempo de hablar de tus problemas, de lo que te preocupa, de lo que quieres cambiar”.

“Ahora estoy súper contenta, 2025 fue un parteaguas en mi vida. Claramente, Mentiras, la serie fue un punto muy importante en mi carrera. Estoy muy satisfecha con lo que he hecho y emocionada por lo que tenga la vida preparada para mí. En algún momento me han ofrecido hacer telenovelas, pero no está en mis planes a futuro. Me gustaría definitivamente incursionar en Hollywood. Vienen 2 series y una película. No paro”, concluyó.

¿Quién es Diana Bovio, actriz de ‘Mentiras, la serie’?

Diana Bovio inició en su natal Monterrey, en cortometrajes.En 2010 participó en la serie Morir en martes.

En 2016 tuvo su primer papel protagónico en la película 1974: La posesión de Altair.

Siguió en otras cintas como Hasta que la boda nos separe, La última y nos vamos , Mirreyes vs Godínez y Cindy la regia , entre otras.

, y , entre otras. En 2019 protagonizó la serie Los pecados de Bárbara y continuó con El niñero y Llegaron de noche .

y continuó con y . El año pasado saltó a la popularidad con el personaje de “Dulce”, en Mentiras, la serie.

