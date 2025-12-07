Itatí Cantoral sorprende al público de Mentiras, el musical, al cantar su icónica versión de “La Guadalupana”

Itatí Cantoral, reconocida por interpretar a villanas inolvidables en telenovelas mexicanas, volvió a captar la atención del público al recordar uno de los momentos más comentados de su carrera: su peculiar interpretación de “La Guadalupana”. Durante una reciente función de Mentiras, el musical, la actriz retomó este clásico que se viralizó hace casi una década.

Itatí Cantoral vuelve a cantarle a la Virgen / IG: @itatic_oficial

¿Por qué Itatí Cantoral se hizo viral por cantar “La Guadalupana”?

La viralización de Itatí Cantoral comenzó en 2016, durante la celebración anual de la Virgen de Guadalupe, cuando la actriz apareció en televisión con un elegante vestido verde esmeralda para interpretar el tradicional tema “La Guadalupana”. Aunque la intención era rendir homenaje a la Morenita del Tepeyac con un canto emotivo, la ejecución resultó particular: la entonación y ciertos movimientos durante la interpretación llamaron la atención del público y rápidamente se convirtieron en motivo de memes y comentarios en redes sociales.

Lo que en un inicio pudo parecer un desliz pasó a ser un fenómeno cultural recurrente. Cada año, cuando se celebra el 12 de diciembre, los clips del canto de Cantoral resurgen en redes, acumulando reproducciones, comentarios y compartidos, consolidando su estatus de momento icónico dentro de la cultura popular mexicana.

Itatí Cantoral aclaró en diversas entrevistas que su interpretación no fue influenciada por alcohol ni por ningún otro factor externo; se trató simplemente de nervios frente a la transmisión en vivo y al público presente. Esta explicación permitió que el momento se transformara en un guiño humorístico que la propia actriz ha sabido manejar con inteligencia, convirtiendo lo que podría haber sido un error en una herramienta para conectar con la audiencia.

Itatí Cantoral / Captura de pantalla

¿Cómo integró Itatí Cantoral “La Guadalupana” en Mentiras, el musical?

Durante la reciente gira de Mentiras, el musical, Itatí Cantoral decidió rendir un guiño a su icónica interpretación de 2016 de “La Guadalupana”. En la función de Tijuana, la actriz, interpretando a Lupita, incluyó este momento emblemático dentro del desarrollo de la obra, fusionando la historia del musical con su famoso canto a la Virgen de Guadalupe.

El instante se convirtió en uno de los más comentados de la noche: Cantoral supo entrelazar la trama de Mentiras, que se desarrolla con humor y sátira sobre la música de los 80’s, con su interpretación tradicional, creando un momento cargado de nostalgia y diversión. La actriz no solo recordó a los fans su célebre canto, sino que lo adaptó al personaje de Lupita, mostrando ingenio y dominio escénico.

Los asistentes a la función destacaron la manera en que Cantoral transformó un momento que originalmente fue viral por su peculiar entonación en una herramienta para fortalecer su actuación.

¿Itatí Cantoral se enojó con Omar Chaparro por imitarla cantando “La Guadalupana”?

Recientemente, Omar Chaparro se volvió viral tras presentar una imitación de Itatí Cantoral interpretando “La Guadalupana” durante el Festival Internacional del Globo en León. La parodia incluyó gestos y movimientos característicos de la actriz, lo que generó de inmediato reacciones encontradas en redes sociales. Mientras algunos usuarios aplaudieron la habilidad de Chaparro como imitador, otros consideraron que la imitación resultó irrespetuosa, dado el carácter religioso de la canción, un elemento central para millones de mexicanos que celebran a la Virgen de Guadalupe.

Itatí Cantoral se pronunció sobre el tema tras una de sus funciones en Mentiras, el musical. Con humor, la actriz comentó: “Ay no, me imitó muy mal. Veánlo. Le faltó el laaa… es un excelente imitador, pero le faltó eso”. Con esta declaración, Cantoral dejó claro que la imitación no le incomodó y que incluso se ríe de sí misma recordando aquel momento que, en 2016, generó viralidad por su interpretación peculiar de “La Guadalupana”.

Además, Itatí adelantó nuevos proyectos relacionados con la Virgen de Guadalupe: grabará una canción con su hija titulada “Mi Virgencita Morena” y realizará un concierto el 14 de febrero en El Cantoral.

