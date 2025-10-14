Exesposo de Itatí Cantoral de ser director de cine a taxista: la actriz revela cómo saca adelante a su hija

De 2008 a 2017 Itatí Cantoral estuvo casada con el productor y director colombiano Carlos Alberto Cruz, con quien tuvo una hija, y cuya relación estuvo marcada por varias polémicas. En varias ocasiones se les vio discutiendo, se separaron algunas veces y él fue acusado de no trabajar. Cuando se separaron, en la demanda de divorcio Itatí hizo referencia a que él no cumplía con la pensión y le pedía 28 mil pesos al mes.

¿Cómo se lleva Carlos Alberto Cruz con la hija que tuvo con Itatí Cantoral?

Ahora Itatí Cantoral comenta que la relación entre padre e hija es lejana, aunque Carlos Alberto vive en México, y que este no la ayuda económicamente con una pensión.

Itatí Cantoral “Lo que pasa es que trabaja mucho para ganarse la vida, porque no es fácil en este país. Ahora ya no es director. Está en bienes raíces y está de Uber. Tiene mucho trabajo para poder llevar la comida a su casa”.

¿Itatí Cantoral demandará al papá se su hija por manutención?

Aunque Itatí Cantoral es muy reservada para hablar de su exesposo, nos confió que no hay problemas: “Mi hija tiene una buena relación con su papá, lejana, pero lo queremos mucho”. Además, asegura que no le causa conflicto hacerse cargo sola de su hija. “Y lo haría mil veces más. Lo llevo feliz de la vida y le deseo lo mejor a su papá. No he pensado en demandarlo, lo queremos mucho. Y si fuera mi esposo y le hubiera ido mal en el trabajo (lo apoyaría), como cuando estuvimos casados, pues yo asumí todos los gastos, porque lo amaba”.

Recordemos que en 2020 una mujer llamada María José Valencia Hernández nos reveló que salió con él, y a los 4 meses se dio cuenta de que él supuestamente estaba hundido en adicciones y llegó a pedirle que abortara cuando quedó embarazada, cosa que no fue necesaria, ya que María José perdió al bebé de forma natural. Un año después encontramos a Carlos y a Itatí en la primera comunión de su hija, donde se les vio en armonía, aunque prácticamente sin contacto.

Está sumamente orgullosa de su hija. “Llevo su adolescencia con mucho amor. Estoy con ella todo el tiempo. Sabe que tenemos que hacer equipo y me acompaña a mi trabajo. Yo, a mis 3 hijos, desde que los tuve siempre me los llevaba a los foros, a los camerinos. Le agradezco a muchos productores que me apoyaron, porque otros te quitan el trabajo cuando eres madre y actriz. En una ocasión un representante me dijo: ‘¿Cómo es posible que vas a tener otro hijo? Te vas a quitar todas las oportunidades de trabajo’, y ahí nos alejamos. Qué crueldad”.

“Mi hija quiere ser cantautora como su abuelo, Roberto Cantoral. Es un mundo muy difícil. Una, como madre, quisiera que se quedara en la adolescencia, pero yo la voy a apoyar muchísimo. Voy a ser la incómoda de la familia, porque no me voy a separar de ella ni un segundo. Hitler se quedó corto al lado de mí. Seré la representante” Itatí Cantoral

¿Cuál es la trayectoria profesional de Carlos Alberto Cruz, exesposo de Itatí Cantoral?

En 2009 fue el director de la película La ruleta de los sueños, con Rafael Amaya y Alejandra Adame.

Ese mismo año también dirigió el corto Se jodió la Navidad, donde además fue el guionista, en la que actuaron el boxeador Jorge ‘el Travieso’ Arce y Bianca Calderón.

Para 2013 hizo la cinta Hágase tu voluntad, con Itatí Cantoral, Damián Alcázar y la primera actriz Adriana Barraza.

Trabajó para Argos Comunicación, NBC Telemundo y en la Cinemateca Distrital de Colombia.

¿Cómo fue la relación entre Itatí Cantoral y su exesposo, Carlos Alberto Cruz?

2006. INICIA ROMANCE. La primera vez que los cachamos besándose fue en Miami. Él trabajaba como coordinador de producción e Itatí hacía una novela. Un año después, él le dio el anillo de compromiso.

2008. SE CASAN Y SE CONVIERTEN EN PAPÁS. En mayo dimos a conocer que ella esperaba un bebé. En septiembre se casaron y en octubre nació su hija.

En mayo dimos a conocer que ella esperaba un bebé. En septiembre se casaron y en octubre nació su hija. 2010. ÉL LA APOYABA PARA QUE NO DESCUIDARA SU CARRERA. Para que ella siguiera con sus proyectos en la actuación, él cuidaba a los niños y también cumplía las labores de asistente personal.

Para que ella siguiera con sus proyectos en la actuación, él cuidaba a los niños y también cumplía las labores de asistente personal. 2012. INICIAN LOS PROBLEMAS. Fuertes rumores apuntaban a una separación. Los vimos discutiendo varias veces.

2014-2016. AUNQUE SE DIERON UN ESPACIO, DESPUÉS QUISIERON CASARSE. La vimos salir con el exrector de la universidad de Guadalajara. Tomaron un espacio en su relación y volvieron. En 2015 planearon casarse por la Iglesia, pero no sucedió. Para 2016 volvieron a tener problemas.

La vimos salir con el exrector de la universidad de Guadalajara. Tomaron un espacio en su relación y volvieron. En 2015 planearon casarse por la Iglesia, pero no sucedió. Para 2016 volvieron a tener problemas. 2018. SE SEPARAN, Y LA SUEGRA SALE EN DEFENSA DE SU HIJO. Itatí lo anunció en febrero en redes sociales, para evitar rumores y suposiciones, pero en abril la mamá de Carlos nos aseguró que su nuera era una mala persona, que su hijo no era un mantenido, sino que dejó todo, hasta su vida, por seguir a la actriz y trabajar para ella. Itatí impuso una demanda de divorcio.

