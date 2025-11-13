¿Martha Guzmán tachó de “soberbia” a Mar Contreras al cantar en Mentiras: el musical? ¡La acusa de usar bots!

La periodista Marta Guzmán se ha visto envuelta en una nueva controversia después de un mensaje publicado en su cuenta de X en el que expresa su opinión sobre Mentiras: el musical. En su publicación, Guzmán parece lanzar una crítica hacia la actriz y cantante Mar Contreras, quien forma parte de la nueva temporada de la obra. Además, ¿Martha Guzmán asegura que Contreras contrató a bots en redes sociales?

Mar Contreras interpretará a Daniela en Mentiras, el musical / Especial

¿Por qué Mar Contreras es criticada por su participación en Mentiras: el musical?

En la nueva etapa de Mentiras: el musical, Mar Contreras tomó el papel de Daniela, uno de los personajes más emblemáticos de la historia y que ha sido representado por diversas actrices.

Para Contreras, esta participación marcó su primera incursión en esta producción, aunque cuenta con una trayectoria sólida en el teatro musical, lo que generó gran expectativa entre sus admiradores y entre quienes siguen de cerca la evolución de los elencos rotativos del espectáculo.

Sin embargo, desde su incorporación, las opiniones sobre su desempeño no han sido del todo favorables. Aunque se esperaba mucho de su interpretación, varios asistentes a las funciones especiales de la gira (realizadas recientemente en Monterrey) manifestaron su decepción ante su trabajo escénico, principalmente en lo referente a su interpretación vocal.

Una internauta se quejó mediante un comentario de TikTok, sobre el “mal” show que dio Mar Contreras durante la función. Frente a esto, la actriz no se quedó callada y arremetió contra la usuaria con las siguientes palabras:

Fuiste a la obraaaa? En serio pagaste para ir a verme??? Pase la foto del boleto y videito de donde estuviste sentada y con gusto te devuelvo lo que pagaste. Mar Contreras

Lo anterior generó un choque de ideales en redes sociales, pues mientras algunos defendían que el espectáculo dado por Contreras no era de “calidad”, otro gran sector la defendió.

Mar Contreras arremete contra usuaria que la criticó por Mentiras el musical / IG: TVNotas, redes sociales y canva

¿Qué dijo Martha Guzmán sobre la actuación de Mar Contreras en Mentiras: el musical?

El miércoles 12 de noviembre, Marta Guzmán publicó un mensaje en X que rápidamente se viralizó. En el texto, la periodista se refiere a Mentiras: el musical, mencionando que “un musical como ‘Mentiras’ merece el mejor elenco” y que, históricamente, grandes artistas han formado parte de él.

Dentro de los mensajes compartidos, Guzmán dijo lo siguiente:

Respeto al teatro y sobre todo al público que paga para ver calidad vocal e histriónica. Bravo para el profesionalismo y abucheo a la soberbia. Martha Guzmán, vía X

Este último comentario sobre la soberbia, fue interpretado por muchos como una crítica directa a Mar Contreras, quien lidera el musical. Si bien Guzmán no mencionó explícitamente el nombre de la actriz, las insinuaciones fueron claras para los seguidores de ambos personajes. Aquí algunos de los comentarios en la publicación:



“Con que fomentando el hate, bueno, solo recuerda que el karma es cañona”,

“Por eso no estás ahí y ni al caso tu envidia. Ya supéralo, vive” y,

“Mar canta para karaoke no para musicales, aunque se revuelquen donde se revuelquen.”

Y la historia no acaba aquí.

Un musical como #Mentiras merece el mejor elenco. Siempre han desfilado grandes artistas.

Respeto al teatro y sobre todo al público que paga para ver calidad vocal e histriónica.

Bravo para el profesionalismo y abucheo a la soberbia. — Marta Guzmán 🐦 (@MartaGuzmanOf) November 13, 2025

¿Martha Guzmán acusó a Mar Contreras de usar bots en redes sociales?

La polémica entre Martha Guzmán y sus más recientes declaraciones continuó haciéndose más grande en redes sociales. Y es que en un post realizado por TVNotas, en el que se habla sobre la reacción que Mar Contreras tuvo con una internauta que la había criticado por su presentación en Mentiras: el musical, la periodista arremetió contra la actriz:

Mar y su equipo pagaron hordas de haters que me decían q ojalá me matara el cáncer, por un comentario q hice q sacaron de contexto. Ella sí criticó a Belinda y dice q no es justo q la critiquen, q lo q ella dijo fue sacado de contexto. ¿Verdad q no está padre tanto odio? Martha Guzmán

Otra usuaria respondió al comentario, y también acusó a Contreras de haber contratado bots para atacar a quienes hablaran mal de ella. Además, otra cantidad de bots habría sido contratada para hacer crecer sus redes.

La respuesta de Guzmán a esa declaración fue la siguiente:

“ Y por más dinero que pague el talento no se compra. Esta vez la lana no le va a servir para que la gente de teatro la quiera ”, escribió Guzmán.

Sin haber una respuesta por parte de Mar Contreras sobre estas declaraciones, la cosa parece que no se detendrá aquí.

