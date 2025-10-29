Mar Contreras enfrenta al Escorpión dorado en evento y lo culpa de su pleito con Aldo de Nigris ¿por el beso?

La alfombra amarilla de los Eliot Award 2025 se convirtió en el escenario de un inesperado encontronazo entre Mar Contreras y el Escorpión dorado. La actriz y cantante, conocida por su participación en La casa de los famosos México, no se guardó nada y le soltó un reclamo directo al irreverente youtuber Alex Montiel, culpándolo de haber provocado un pleito con Aldo de Nigris. ¿Qué fue lo que pasó entre ellos? ¡Te contamos todos los detalles del momento que ya se volvió viral en redes!

¿Por qué Mar Contreras culpó al Escorpión Dorado por su pleito con Aldo de Nigris?

Todo ocurrió la noche del 23 de octubre, cuando Mar Contreras llegó a la alfombra amarilla de los Eliot Award 2025. La actriz y cantante saludó a sus fans, se tomó fotos y compartió el momento en sus redes sociales. Pero lo que parecía una noche de glamour se convirtió en un episodio viral cuando se topó con Alex Montiel, mejor conocido como el Escorpión dorado.

Sin pensarlo dos veces, Mar se acercó al comediante y le soltó: “Tengo algo que reclamarte”. La reacción de Montiel fue inmediata: “Ahhh, ching*. Ahora qué, ahora qué hice”, respondió entre risas. Pero la cosa se puso seria cuando ella le explicó el motivo de su molestia.

Según Mar, el Escorpión dorado hizo comentarios negativos sobre los cortes de cabello que ella le hacía a Aldo de Nigris durante su estancia en La casa de los famosos México.

“Llegaste a decirle a Aldo que le corté el cabello remal y (estaba) todo traumado, todo traumado por tu culpa. ¿Y sabes qué llegó a decirme? ‘¡No, sí me cortaste bien mal el pelo, Mar!’” Mar Contreras

Mar Contreras le reclama al Escorpión Dorado. / IG

¿Cómo reaccionó el Escorpión Dorado cuando Mar Contreras lo culpó del pleito con Aldo de Nigris?

Lejos de negarlo, el Escorpión dorado admitió que sí hizo críticas sobre el estilo de cabello que Mar le dio a Aldo de Nigris. Sin embargo, se defendió asegurando que fue el propio Aldo quien se quejó primero de su nuevo look.

“Él lo estuvo diciendo… ¡Te lo juro que fue desde antes! ¡Él estuvo chillando desde antes en la casa, por eso llegué y dije que te quería demandar!” Escorpión dorado

Este intercambio, que fue captado en video, comenzó a circular en redes sociales y rápidamente se volvió viral. Incluso, Mar Contreras compartió el momento en sus historias de Instagram el 28 de octubre, dejando claro que no se quedó callada ante lo que consideró una injusticia.

Así fue el momento viral:

mar le reclamó al escorpión que le metió ideas a aldo sobre su corte de cabello JAJA ♡#AldoViral pic.twitter.com/oetu344x8N — ns | 🌱 (@diversasuke) October 28, 2025

¿Aldo de Nigris se quejó de Mar Contreras por cortarle el cabello en La casa de los famosos México?

Durante su participación en La casa de los famosos México, Mar Contreras se ganó el cariño del público por su autenticidad y cercanía con sus compañeros. Uno de ellos fue Aldo de Nigris, el exfutbolista que terminó ganando la competencia.

Mar Contreras le corta el cabello a Aldo de Nigris

En varias ocasiones, Mar se ofreció a cortarle el cabello a Aldo, lo que se convirtió en una especie de ritual dentro del reality. Sin embargo, al parecer, el resultado no fue del agrado del regiomontano, quien expresó su descontento en entrevistas posteriores, incluyendo una con el propio Escorpión dorado.

Fue precisamente en esa charla donde Montiel hizo comentarios que, según Mar, terminaron por influir en la percepción de Aldo de Nigris.