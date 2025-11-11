Mar Contreras recibe críticas por su papel en Mentiras: el musical y ¡explota contra una usuaria!

La participación de Mar Contreras (exintegrante de La casad de los famosos México) en la gira nacional de Mentiras: el musical se ha convertido en uno de los temas más polémicos del teatro mexicano en los últimos días. La actriz, quien asumió recientemente un papel en esta exitosa producción musical, ha sido fuertemente criticada, especialmente en las redes sociales, donde los usuarios han expresado su descontento de manera contundente. ¿Qué respondió la actriz?

Mar Contreras / Redes sociales

¿Qué personaje interpreta Mar Contreras en Mentiras: el musical?

En esta nueva fase de Mentiras: el musical, Mar Contreras asumirá el papel de Daniela, uno de los personajes más representativos de la obra. En la trama, Daniela es la esposa de Emmanuel, un personaje fundamental en el conflicto principal, que se desarrolla bajo la influencia del estilo pop de los años ochenta.

Este personaje ha sido interpretado por varias actrices en distintas versiones del musical, tanto en teatro como en la reciente adaptación en la pantalla chica. Para Contreras fue su debut en esta producción, aunque cuenta con una sólida formación y experiencia en el ámbito del teatro musical, lo que ha generado expectativas tanto entre sus seguidores como entre aquellos que siguen de cerca los cambios en los elencos rotativos del espectáculo.

La dinámica de Mentiras siempre ha sido la de alternar a diferentes artistas en los roles principales, lo que aporta frescura al montaje y permite que nuevos talentos lleguen a conectar con diversos públicos. La participación de Contreras se enmarca dentro de esta tradición.

Te puede interesar: ¿Mar Contreras deja a Shanik Berman sin entrevista? La exhabitante de LCDLFM deja plantada a la periodista

Mar Contreras como Daniela en Mentiras el musical / Redes sociales

¿Por qué criticaron la actuación de Mar Contreras en Mentiras: el musical?

Desde que la actriz Mar Contreras se unió al elenco de Mentiras, la expectativa sobre su desempeño era alta, pero al parecer, no logró cumplir con las expectativas de muchos de los asistentes a las funciones especiales de la gira, realizadas recientemente en Monterrey. Las críticas se centraron principalmente en su interpretación vocal, con varios espectadores señalando que su voz no alcanzaba la potencia ni la afinación que el papel requería.

Lo que empeoró la situación fue la comparación inevitable con Belinda, quien también hace el papel de Daniela e interpretó el mismo personaje en el spin-off Mentiras all stars y recibió elogios por su carisma y habilidades vocales. Los fanáticos de la obra destacaron las diferencias entre ambas intérpretes. En contraste, la interpretación de Contreras fue descrita por muchos como “baja” en comparación, con comentarios como:



“Mar lo hizo ver súper barato”,

“No está a la altura de lo que la obra requiere” y,

“No es por mala onda, no le quedó el papel”.

Tal vez te interese: Mar Contreras responde si su esposo “le reclamó” por su supuesto beso con Aldo de Nigris: ¿divorcio?

¿Qué dijo Mar Contreras sobre las críticas a su actuación?

La polémica llegó a su punto mayor pico cuando una usuaria de TikTok compartió un video en el que se quejaba de haber pagado por ver la actuación de Mar Contreras en la obra de teatro. La respuesta de la actriz, lejos de ser conciliadora, fue un tanto provocadora:

Fuiste a la obraaaa? En serio pagaste para ir a verme??? Pase la foto del boleto y videito de donde estuviste sentada y con gusto te devuelvo lo que pagaste. Mar Contreras

Este gesto se interpretó de diferentes maneras: por un lado, algunos lo vieron como una respuesta defensiva ante el “hate”, mientras que otros consideraron que este ofrecimiento de reembolso sugería que la actriz misma reconocía que su actuación no había estado a la altura de las expectativas del público.

Mar Contreras no es ajena a los retos. En entrevistas previas, la actriz reconoció que su entrada al elenco de Mentiras fue rápida y sin un proceso de preparación extenso, lo que generó algunas dudas sobre su capacidad para llevar a cabo un papel tan exigente.

Mira: Dalilah Polanco y Mar Contreras, tras salir de ‘La casa de los famosos México’, hablan de su rivalidad