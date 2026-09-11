Exjugador del América es desalojado de su departamento tras presunta agresión a su esposa e hija; exhiben VIDEO

En medio de las acusaciones de secuestro que enfrenta el futbolista Edson Álvarez tras el Mundial 2026, se ha dado a conocer la supuesta agresión que un exjugador de las fuerzas básicas del Club América cometió contra su esposa en Ciudad de México. ¡Te contamos los detalles!

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Exjugador del América es acusado de agredir a su esposa e hija. / Redes sociales

¿Quién es el exjugador del América que aparentemente agredió a su esposa?

A través de un video difundido por C4 Jiménez en su cuenta de X, se dio a conocer que Yeudiel Abisai Escobedo Serrano, conocido en redes como ‘Yeye’, tuvo que ser desalojado de su departamento tras reportes de que se encontraba agrediendo a su esposa e hija.

De acuerdo con sus redes, Yeye es un creador de contenido y deportista, ya que forma parte de la Selección de Creadores de Contenido y es presidente de The Beast FC. Durante su etapa como futbolista, no llegó a ser de los equipos profesionales del América, pero existen registros de su paso por el equipo.

De hecho, en días recientes, compartió una serie de fotos en las que se le ve con la camiseta del Club América junto a Miguel Herrera, mientras que en la descripción de la publicación agregó: “La tenía y la dejé ir”, pues fue parte de las categorías profesionales de futbol.

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Yeye, exjugador del América, enfrenta acusaciones de agresión contra su familia. / Redes sociales

Así fue desalojado el exjugador del América tras agresión a su esposa e hija

A través de redes se dio a conocer el momento exacto en el que el exjugador ‘Yeye’ fue desalojado de su departamento tras agredir a su esposa e hija. De acuerdo con el reporte compartido por C4 Jiménez, fueron los vecinos quienes avisaron a la vigilancia del edificio.

“Así sacaron de su departamento y del edificio al Yeye, exjugador del Club América. Vecinos de la Residencia Marcella Coyoacán reportaron que estaba ebrio agrediendo a su esposa y su hija”, se lee en el reporte del periodista.

Asimismo, detalló que no se avisó a la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, pues la familia solo pidió al guardia del edificio que lo desalojaran de la residencia. “La familia solo pidió al guardia que lo sacara de ahí”.

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“ES TU ESPOSA, ES TU HIJA, RESPETA ESO…”

Así sacaron de su departamento y del edificio al Yeye exjugador del @ClubAmerica

Vecinos de Residencial Marcella Coyoacán reportaron q estaba ebrio agrediendo a su esposa y su hija.

Aunq quisieron llamar a @SSC_CDMX la familia del tipo… pic.twitter.com/H60Y1cdhfQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 11, 2026

¿Por qué Yeye, exfutbolista del América, habría agredido a su esposa?

Hasta ahora, no se han dado a conocer mayores detalles de la agresión; sin embargo, en el video de C4 Jiménez, se alcanza a percibir que intercambia palabras con un sujeto mientras es desalojado del edificio.

“Espera, tú sales. Es tu esposa, es tu hija. Respeta eso y ya, no pasa nada. Vámonos ya, ya estuvo”, se escucha decir al hombre que acompaña al exfutbolista, quien agrega: “No me hace de tragar”. Desde ese video, no ha salido a la luz nueva información.

En sus redes sociales, su última publicación ocurrió hace 12 horas en la sección de historias de Instagram y es totalmente ajena al incidente, por lo que hasta ahora, el exjugador ‘Yeye’ no se ha pronunciado al respecto.

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