Edson Álvarez responde a las acusaciones de secuestro; confirma el fin de su relación con la modelo Sofía Toache

Luego de las declaraciones que el productor Juan José López Ordóñez dio a TVNotas, el futbolista Edson Álvarez se deslinda de las acusaciones en su contra y confirma haber terminado su relación con la modelo Sofía Toache. ¡Te contamos los detalles!

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Edson Álvarez lanza comunicado tras acusaciones en su contra. / Fotos y video: Francisco Mancera, Cortesía del entrevistado y Archivo TVNotas.

¿Cuáles fueron las acusaciones que hizo el productor Juan José López Ordóñez vs. Edson Álvarez?

El productor Juan José López Ordóñez contó para TVNotas que durante años ha recibido múltiples amenazas por intentar cobrar un dinero a Jessi Jonathan Toache Bedolla, exsuegro del futbolista Edson Álvarez, quien asegura le debe más de 3 millones de pesos.

De acuerdo con el productor, durante el Mundial de 2022, el futbolista le pidió crear un documental de su trayectoria; dicho proyecto se llevó a cabo y abarcó jornadas de entre 4 y 8 horas diarias por 2 años. “A través de su suegro, le dije a Edson que por este documental debía pagar 3 millones y medio de pesos”.

Aparentemente, Edson Álvarez planeaba vender su documental a Netflix, pues además de captar su trayectoria profesional, se plasmaron momentos de su vida familiar, “como la parte en su nueva casa en el Estado de México (Zona Esmeralda) y el baby shower de su segunda hija (2024)”.

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El productor le ayudó al futbolista a filmar un documental de su trayectoria. / Fotos y video: Francisco Mancera, Cortesía del entrevistado y Archivo TVNotas

¿Por qué Edson Álvarez se habría negado a pagarle al productor Juan José López Ordóñez?

De acuerdo con Juan José López Ordóñez, el trato con el futbolista Edson Álvarez nunca fue directo, sino a través de su entonces suegro Jessi Jonathan Toache Bedolla, de quien llegó a ser socio. “Sus suegros ya no me permitieron la comunicación con él. De ahí derivó el problema”, aseguró.

Ante la supuesta negativa de pagar el documental y un supuesto inmueble, López Ordóñez señaló: “Me mandan secuestrar”. De acuerdo con el productor, los hechos fueron realizados por órdenes de Jonathan y ocurrieron mientras iba a bordo de su vehículo. “Me amagaron y me vendaron. Tenían armas. Estuve secuestrado medio día”, recordó.

Pese a que afirma que durante el secuestro escuchó que habían recibido órdenes por parte del suegro de Edsón, el productor señala que el futbolista sabía lo que sucedería: “Me enteré por gente que nos conocía y, además, los secuestradores me lo dijeron”.

Según el productor, su intención al revelar lo ocurrido solo es que el futbolista considere “la reparación del daño, porque el moral y el psicológico no lo pueden reparar… Quiero que me pague, porque es el trabajo de mi vida”, concluyó.

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Acusan a Edson Álvarez de ser complice de secuestro. / Fotos y video: Francisco Mancera, Cortesía del entrevistado y Archivo TVNotas.

¿Cuál fue la respuesta de Edson Álvarez ante las acusaciones en su contra?

A través de un comunicado compartido en redes, Edson Álvarez se deslindó de las acusaciones hechas en su contra por parte del productor Juan José López Ordóñez. De acuerdo con el futbolista, aunque en un principio no quiso responder, considera oportuno aclarar que no existen “elementos que acrediten alguna conducta indebida” de su parte.

Asimismo, señaló que su relación con la modelo Sofía Toache llegó a su fin, por lo que cualquier acusación relacionada con el papá de su expareja no le corresponde afirmarla o desmentirla:

“No me corresponde confirmar, desmentir ni opinar sobre lo que se diga de terceras personas, pero sí me corresponde dejar claro que yo no tengo nada que ver con los hechos que se están publicando”. Edsón Álvarez

Finalmente, cierra su mensaje aclarando que su prioridad siempre será brindar lo mejor tanto en su carrera profesional como en su vida privada, razón por la que a lo largo de 10 años de trayectoria se ha mantenido fuera de los escándalos. Mientras tanto, el productor Juan José López Ordóñez no ha dado nuevas declaraciones.

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