Marichelo Puente lanza comunicado sobre la nueva relación de su exesposo Jorge D’Alessio: “Le deseo todo lo mejor”

Marichelo Puente decidió poner fin a las especulaciones. Luego de que Jorge D’Alessio confirmara públicamente que tiene una nueva relación sentimental, la actriz y conductora compartió un comunicado en el que aclaró que la actual pareja del integrante de Matute no tuvo ninguna participación en su separación ni en su proceso de divorcio. Además, aseguró que tanto ella como sus hijos conocen esta nueva etapa y le desean lo mejor.

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Marichelo Puente y Jorge D’Alessio / IG: @macpuente / @jorgedalessio

¿Cómo anunció Jorge D’Alessio su nuevo romance tras el divorcio?

Jorge D’Alessio confirmó públicamente que se encuentra en una nueva relación sentimental a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, donde compartió varios puntos para aclarar su situación personal.

Jorge D’Alessio escribió:

“Para todas esas páginas de Instagram que se sienten “periodistas":



Sí, conocí a alguien especial y me estoy dando la oportunidad de vivir algo nuevo y bonito. No, ella no es la causante de mi divorcio. Tanto Mac como mis hijos la conocen y estamos todos muy bien, gracias a Dios. Ya déjenme en paz, no le estoy haciendo daño a nadie.

Bendiciones”.

¿Qué dijo Marichelo Puente sobre la nueva pareja de Jorge D’Alessio?

Marichelo Puente emitió un comunicado para responder a la información que Jorge D’Alessio hizo pública sobre su nueva relación sentimental. En el mensaje, la actriz buscó aclarar uno de los temas que más comentarios generó entre los seguidores de la expareja.

La nueva pareja de Jorge D’Alessio no estuvo relacionada con la ruptura matrimonial, según afirmó de manera contundente Marichelo Puente. La conductora pidió que este punto quedara completamente claro ante la opinión pública.

Ante la información que Jorge ha hecho pública el día de hoy sobre su relación, quiero expresar algo y dejarlo sumamente claro. Su actual pareja no tuvo absolutamente nada que ver con nuestra separación ni con nuestro proceso de divorcio”. Marichelo Puente

Marichelo Puente / Redes sociales

¿Cómo es actualmente la relación entre Marichelo Puente y Jorge D’Alessio?

Marichelo Puente destacó que, pese al divorcio, ella y Jorge D’Alessio seguirán unidos por sus hijos. En su mensaje, aseguró que mantienen una relación basada en el respeto y los buenos deseos.

Marichelo Puente señaló en su comunicado:

“Jorge y yo compartimos muchos años de vida y, sobre todo, compartimos lo más importante: nuestros hijos. Por ellos siempre seremos familia, desde un lugar distinto, pero con cariño, respeto y deseándonos el bien”. Marichelo Puente

¿Qué piensa Marichelo Puente del nuevo romance de Jorge D’Alessio?

El nuevo romance de Jorge D’Alessio cuenta con el conocimiento y respaldo de su entorno familiar más cercano, de acuerdo con lo expresado por Marichelo Puente en su mensaje publicado en redes sociales.

Marichelo Puente y sus hijos ya estaban enterados de esta nueva etapa sentimental del cantante. Incluso, la actriz aseguró sentirse contenta por el momento personal que atraviesa su expareja.

Marichelo Puente escribió: “Tanto nuestros hijos como yo conocemos esta nueva etapa de su vida y estamos muy contentos por él. De corazón, les deseo todo lo mejor”. Con estas palabras dejó en claro su postura respecto a la nueva relación de Jorge D’Alessio.

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Jorge D’Alessio y Marichelo / Redes sociales

Marichelo Puente desea felicidad a Jorge D’Alessio y da por cerrado el tema

Marichelo Puente explicó que este comunicado representa su única postura pública sobre el tema. La actriz manifestó que considera importante permitir que cada persona continúe con su vida después de una separación.

Marichelo Puente “Con este mensaje cierro cualquier comentario de mi parte sobre el tema. Creo profundamente que cada uno merece seguir adelante, reconstruir su vida y encontrar felicidad. Les deseo una etapa llena de cosas bonitas”.

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¿Cómo reaccionó Jorge D’Alessio al comunicado de Marichelo Puente?

Jorge D’Alessio reaccionó públicamente al mensaje que compartió Marichelo Puente sobre su nueva relación sentimental. El cantante retomó el comunicado de su exesposa en sus historias de Instagram y escribió: