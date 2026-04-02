Jorge D’Alessio lanza comunicado y ¿confirma divorcio de Marichelo Puente? Revela detalles de su crisis

El matrimonio entre Marichelo y el músico Jorge D’Alessio, integrante de la banda Matute, se encuentra en el centro de la controversia, luego de que supuestamente existiera una crisis entre ambos. Frente a esto, comenzaron a surgir especulaciones de divorcio y separación. ¿Lo confirma el cantante?

Jorge D’Alessio y su esposa / Redes sociales

¿Cómo surgieron los rumores de divorcio entre Marichelo y Jorge D’Alessio?

En los últimos días han surgido versiones que apuntan a que Jorge D’Alessio y su esposa, Marichelo Puente, estarían atravesando una crisis que los tendría cerca de una posible separación.

De acuerdo con estos señalamientos, se especula que el integrante de Matute habría cometido una supuesta infidelidad hacia la actriz.

Luego de que comenzaran a aparecer estos rumores, Jorge fue abordado por la prensa, y ante los cuestionamientos, se mostró molesto:

Lo que pasa es que los medios de comunicación viven con la arrogancia de creer que un artista tiene que dar explicaciones de su vida privada y están en una mentira muy grande. De mi vida personal nunca he hablado. No voy a empezar hoy. Jorge D’Alessio

Por otra parte, Linet Puente, conductora de Ventaneando, comentó que tuvo oportunidad de hablar con Jorge, quien aceptó estar pasando por una crisis con Marichelo: “ Platiqué con Jorge el pasado fin de semana y lo único que me dijo es: ‘Preferimos poner distancia. Estamos bien. Sí estamos atravesando por una crisis’ ”, dijo Linet.

Te puede interesar: ¿Marichelo Puente y Jorge D’Alessio se separan? Destaparían pruebas de ¿infidelidad? Ellos reaccionan: FOTOS

Angustia total: hijo de Marichelo Puente y Jorge D’Alessio es mordido por tiburón. / Foto: Redes sociales

¿Qué comunicado lanzó Jorge D’Alessio tras admitir crisis con Marichelo?

La mañana de este jueves 2 de abril Jorge D’Alessio rompió el silencio sobre los rumores que rodean su relación con su esposa, Marichelo, y pidió respeto y discreción ante el momento personal que atraviesan.

A través de un mensaje en redes sociales, el hijo de Lupita D’Alessio dejó claro que, aunque enfrentan una situación complicada, su prioridad absoluta es el bienestar de sus hijos: “ La madre de mis hijos y yo hemos sido muy prudentes y lo seguiremos siendo, y las cosas que se deben de ver en casa, se verán en casa ”, expresó.

Jorge D’Alessio aceptó que sí se encuentran pasando por un complicado momento, mismo que ambos han intentado manejar con prudencia, todo en beneficio de sus hijos: “ Gracias por ser prudentes (los medios) sobre todo porque hay hijos ”, indicó.

Por último, el intérprete señaló y agradeció a todos y cada uno de sus fans que le han escrito en sus redes sociales, por el apoyo y los mensajes recibidos durante estos últimos días.

El músico subrayó que tanto él como Marichelo han optado por mantener la prudencia precisamente por el impacto que la situación podría tener en los menores. “ Hay niños de por medio que ven la televisión y las redes ”.

Lee: Lupita D’Alessio se pronuncia en medio de la crisis entre su hijo Jorge y Marichelo Puente: “No te saben amar”

¿Qué dijo Jorge D’Alessio sobre Marichelo Puente?

A pesar de los rumores de una posible separación tras 14 años de matrimonio, Jorge D’Alessio no escatimó en elogios hacia Marichelo en un reciente encuentro con medios, a quien describió como una mujer “íntegra”, “fuera de serie” y con sólidos valores.

El cantante destacó especialmente su papel como madre, asegurando que es “intachable” y una figura fundamental en la vida de sus hijos:

Si algo puedo decirles de la madre de mis hijos es que es una mujer íntegra con todos los valores del mundo, que es una mujer fuera de serie, una mamá fuera de serie, intachable, eso es la realidad, y eso me da mucha tranquilidad; es una mujer íntegra en todo el sentido de la palabra. Jorge D’Alessio

Finalmente, D’Alessio dejó entrever que, incluso si la relación de pareja no continúa, existe la posibilidad de mantener una buena relación: “ La familia jamás se va a acabar sin importar lo que pase en una pareja si todo el amor con los hijos es sólido ”, aseveró.

Tal vez te interese: Jorge D’Alessio revela que Marichelo salvó la vida de su hijo tras mordida de tiburón, ¡revela más detalles!