Jorge D’Alessio y Marichelo en crisis; filtran conversación ¿de la infidelidad? Revelan qué pasará con sus hijos

Desde hace varios días, se ha venido especulando que Jorge D’Alessio y su esposa, Marichelo Puente, presuntamente estarían al borde del divorcio. Según los rumores, presuntamente, el integrante de ‘Matute’ le habría sido infiel a la actriz.

En medio de todo esto, se filtra una conversación que confirmaría la verdadera situación en el matrimonio, además de lo que está pasando con sus hijos. ¿Realmente Jorge D’Alessio engañó a su esposa? Te contamos todos los detalles.

Jorge D’Alessio y su esposa / Redes sociales

Lee: ¿Marichelo Puente y Jorge D’Alessio se separan? Destaparían pruebas de ¿infidelidad? Ellos reaccionan: FOTOS

¿Qué ha dicho Jorge D’Alessio sobre la crisis que tendría con Marichelo Puente?

Las especulaciones sobre una posible separación entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente se dieron después de que los internautas notaran que esta última lo había dejado de seguir en Instagram, así como también a los miembros de Matute.

Puente ha optado por mantener una postura hermética y no dar comentarios al respecto. En tanto que el hermano de Ernesto D’Alessio sí ha dado declaraciones que fueron interpretadas como una confirmación de que, al menos, están atravesando una seria crisis.

En un encuentro reciente con los medios de comunicación, Jorge admitió estar atravesando por un “momento difícil” y dejó claro que, sin importar lo que pase, la familia seguirá unida. También resaltó que Marichelo es una “súper mamá” y una “mujer maravillosa con todos los valores del mundo”.

“Al mal tiempo, buena cara y dejar todo en manos de Dios. (Mis hijos) Saben que, de repente, hay dificultades y que la familia jamás se va a acabar, sin importar lo que pase en una pareja. Si algo puedo decirles de la madre de mis hijos es que es una mujer íntegra, con todos los valores del mundo, fuera de serie, intachable y eso, a mí, me da mucha paz”, expresó.

También comentó que actualmente no está hablando mucho con Marichelo, ya que “respeta sus tiempos”, algo que daría a entender que no están viviendo juntos por el momento.

Jorge D’Alessio y su esposa / Redes sociales

No te pierdas: Camila Fernández recibe inesperado mensaje de Lupita D’Alessio tras interpretar “Acaríciame”, ¡rompe en llanto!

¿Jorge D’Alessio confirma infidelidad? Filtran conversación

Durante la más reciente emisión de ‘Ventaneando’, Linet Puente contó que presuntamente había conversado con Jorge D’Alessio hace algunos días. De acuerdo con la presentadora, el cantante le confirmó que estaba “distanciado” de su esposa, pero que, en general, las cosas estaban “bien”.

“Platiqué con Jorge el pasado fin de semana y lo único que me dijo es: ‘Preferimos poner distancia. Estamos bien. Sí estamos atravesando por una crisis’”. Linet Puente

Sin querer dar mayores detalles, Puente dejó ver que la crisis no era por un tema de infidelidad, sino por cuestiones internas de la relación. En cuanto a los hijos, mencionó que actualmente estaban en Acapulco con Puente.

Dentro de unos días, Jorge los irá a ver. Cabe resaltar que, durante la entrevista, el cantante indicó que la relación con sus pequeños seguía siendo buena, pese a todo.

Linet Puente habla de Jorge D’Alessio / Redes sociales

¿Cómo fue la historia de amor entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente?

Marichelo Puente y Jorge D’Alessio se conocieron a finales de los años 90.

Mantuvieron una relación discreta y lejos de los escándalos.

Se casaron en 2011, en Cuernavaca.

Tienen dos hijos en común.

Ella tiene una hija de una relación anterior que él ha aceptado sin problema.

Hasta antes de su crisis, siempre se mostraron muy felices y enamorados.

Mira: Lupita D’Alessio reaparece tras el ataque de tiburón que sufrió su nieto y dice: “Dame fuerza para soportar”