Amiga de Jorge D’Alessio y Marichelo habla de su crisis matrimonial, ¿confirma divorcio?: “Que todo pase”

Mucho se ha dicho en los últimos días sobre Jorge D’Alessio y su esposa, Marichelo Puente. Y es que, desde finales de marzo, ha circulado la información de que, supuestamente, estarían al borde del divorcio por una infidelidad de él.

Esto sorprendió a los fans de la pareja, pues siempre han mostrado ser muy estables. En medio de todo esto, Tana Planter, amiga de ambos, habla sobre el tema, ¿confirmó infidelidad por parte de Jorge D’Alessio? Esto fue lo que dijo.

Marichelo Puente y Jorge D’Alessio. / Foto: Redes sociales

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¿Qué dijo Tana Planter, integrante de Matute, sobre el presunto divorcio entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente?

En un reciente encuentro con los medios, Tana Planter, vocalista de Matute, fue cuestionada sobre los rumores de divorcio entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente. La cantante habría dejado ver que Jorge está afectado por todo este asunto, pues resaltó que tanto ella como el resto de los integrantes de la agrupación se han dedicado a “apapacharlo”.

“Nos ha tocado vivir de todo. Son dos décadas, más otra década y media de ser mejores amigos, así que hemos pasado por todo, seguiremos pasando por todo. Somos familia y lo único que queremos es que todos estén bien, pues queriéndolo mucho, apapachándolo mucho y esperando a que todo esto pase pronto” Tana Planter

También aseguró no estar molesta de que Marichelo, al igual que a Jorge, la haya dejado de seguir en redes sociales. Señaló que, si bien mantiene una amistad con la actriz, respeta su “espacio”.

“Somos respetuosos de todo y de todos. Marichelo es mi amiga desde hace más de 30 años y la amo con todo mi corazón, al igual que a mis sobrinos, así que eso no va a cambiar”, expresó.

Cuando se le preguntó sobre un posible divorcio entre la pareja y la postura que tomaría si esto se hace realidad, simplemente optó por terminar la entrevista, sugiriendo así que prefiere mantenerse “neutral” ante todo esto.

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¿Qué ha dicho Jorge D’Alessio sobre su presunto divorcio con Marichelo Puente?

Luego de que el rumor de su presunto divorcio tomara fuerza, Jorge D’Alessio rompió el silencio y negó que hubiera una separación en puerta. No obstante, admitió que sí están pasando por “momentos complicados”.

Aunque no quiso especificar más, indicó que le está dado “espacio” y actualmente están enfocados en que sus hijos no se vean afectados por toda esta situación.

“Al mal tiempo, buena cara y dejar todo en manos de Dios. (Mis hijos) Saben que, de repente, hay dificultades y que la familia jamás se va a acabar, sin importar lo que pase en una pareja. Si algo puedo decirles de la madre de mis hijos es que es una mujer íntegra, con todos los valores del mundo, fuera de serie, intachable y eso, a mí, me da mucha paz”, resaltó.

Cabe destacar que Linet Puente, conductora de ‘Ventaneando’, dijo haber tenido contacto con Jorge, quien le habría confirmado “un distanciamiento” con Marichelo Puente: “Platiqué con Jorge el pasado fin de semana y lo único que me dijo es: ‘Preferimos poner distancia. Estamos bien. Sí estamos atravesando por una crisis’”, manifestó.

Marichelo Puente y Jorge D’Alessio / IG: @macpuente / @jorgedalessio

¿Qué ha dicho Marichelo Puente sobre su crisis matrimonial con Jorge D’Alessio?

A diferencia de su pareja, Marichelo Puente ha optado por una postura más hermética y, hasta el momento, no ha dado declaraciones. Se sabe que dejó de seguir en Instagram a Jorge D’Alessio y otros integrantes de Matute.

De acuerdo con información de ‘Ventaneando’, Puente está en Acapulco con sus hijos, al parecer, en un intento de poner distancia de su esposo. Se ha mencionado que el hermano de Ernesto D’Alessio se reunirá con ellos muy pronto.

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