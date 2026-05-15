¿El Capi Pérez acosó a integrante de Santos Bravos? Video desata polémica, lo tunden en redes y él responde

Una premiación que debía ser de celebración terminó envuelta en controversia. El conductor y comediante ‘el Capi’ Pérez está en el ojo del huracán tras ser señalado por presunto acoso durante los Spotify Podcast Awards 2026, luego de interactuar de forma incómoda con Alejandro Aramburú, integrante de la agrupación Santos Bravos, formada por HYBE, empresa ligada a BTS.

El video del momento se viralizó rápidamente y desató indignación entre fans, quienes calificaron la conducta como inapropiada. El propio conductor ya reaccionó y ofreció disculpas, pero ¿qué fue exactamente lo que pasó?

Mira: Invitada a Venga la alegría deja plantados a conductores del programa y la exhiben EN VIVO: “No llegó” VIDEO

¿Qué hizo el Capi Pérez a integrante de Santos Bravos que desató acusaciones de acoso?

Durante la entrega de los Spotify Podcast Awards 2026, la agrupación Santos Bravos subió al escenario tras ganar el premio a “Mejor Podcast Revelación”. Sin embargo, lo que debía ser un momento especial se vio opacado por la actitud del conductor de “La resolana”.

En videos que circulan en redes sociales, se observa a el Capi Pérez acercarse a Alejandro Aramburú mientras el grupo daba su discurso. En ese momento, el comediante simula oler al cantante en al menos dos ocasiones, además de hacer gestos que varias usuarias interpretaron como insinuaciones de doble sentido pues hablaba de su derrier.

Este comportamiento generó molestia inmediata entre seguidores del grupo, quienes acusaron invasión de espacio personal y una actitud fuera de lugar en un evento internacional. Las imágenes rápidamente se viralizaron y encendieron el debate sobre los límites del humor en televisión y eventos públicos.

Lee: Itzel Barro, esposa del Capi Pérez, enseña su pancita de embarazo con tiernas FOTOS: ¿esperan niña o niño?

Así fue el supuesto acoso del Capi a Alejandro Aramburú:

¿Fans de Santos Bravos acusan a el Capi Pérez de acoso? Así reaccionaron y por qué lo consideran inapropiado

La reacción de las fans de Santos Bravos no se hizo esperar. A través de redes sociales y comunicados, distintas fanbases manifestaron su inconformidad, calificando lo ocurrido como una falta de respeto.

“Queremos expresar nuestra profunda indignación respecto a la situación ocurrida… fue completamente irrespetuoso, inapropiado y condenable”, se lee en el mensaje difundido por seguidoras del grupo.

En el mismo comunicado, también enfatizaron la importancia del respeto hacia los artistas:

“Los chicos merecen respeto en todo momento. Ningún artista debería ser expuesto a situaciones de acoso, invasión de espacio o conductas que vulneren su integridad”. Fans de Santos Bravos

Además, pidieron directamente a HYBE y HYBE Latin America reforzar medidas de seguridad para proteger a sus artistas en eventos públicos. Para muchas fans, no se trató de un simple chiste, sino de una conducta que cruzó límites.

Mira: Zague ‘golpea’ al Capi Pérez en pleno evento deportivo; ¿aún no lo soporta? VIDEO

Comunicado de fans

¿Cómo reaccionó el Capi Pérez tras ser señalado de acoso y pidió disculpas?

Ante la presión mediática y el enojo de los fans, ‘el Capi’ Pérez decidió salir a dar la cara a través de un video en sus redes sociales, donde reconoció su error y ofreció disculpas.

“Este es un video específicamente para las fans de ‘Santos Bravo’… han manifestado su indignación por un chiste tonto que hice… donde les dije que Alejandro… olía rico y que tenía buen trasero”, expresó.

El conductor admitió que su comentario fue inapropiado: “Ya sé, es un chiste tonto. Nunca le vi el trasero, la verdad. Es una broma, pero les ofrezco una disculpa si las ofendí”.

También dirigió un mensaje directo al integrante afectado: “También a Alejandro, en caso de que llegue a ver esto… una disculpa, compa Alejandro, y máximo respeto”.

Aunque el comediante intentó suavizar la situación con su característico tono, la polémica sigue encendida y divide opiniones entre quienes consideran que fue un exceso y quienes lo ven como humor mal entendido.

¿Quiénes son Santos Bravos, el grupo ligado a HYBE y BTS?

Santos Bravos es una boy band de pop latino creada en 2025 por HYBE Latin America, la misma empresa detrás del fenómeno global BTS. El grupo está integrado por Alejandro Aramburú, Drew Venegas, Gabi Bermúdez, Kauê Penna y Kenneth Lavill.

La agrupación nació a partir de un reality show donde participaron 17 concursantes de diferentes países, hasta seleccionar a los cinco integrantes finales. Desde su debut con el sencillo “0%”, han ganado popularidad por su mezcla de ritmos latinos con influencias del K-pop.

Entre sus producciones destacan el EP “Dual” (2026) y “KawasakiI” (2026), consolidándose como una de las propuestas emergentes más fuertes del pop latino actual.