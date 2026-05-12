José Manuel Figueroa vuelve a estallar vs. Imelda Tuñón y muestra su chat con ella: “Esa pend...” ¿ella responde?

José Manuel Figueroa explotó tras los comentarios que hizo Imelda Garza Tuñón sobre que presuntamente el cantante habría abusado de su hermano Julián Figueroa, ¿qué dijo el hijo de Joan Sebastián?, ¿respondió la actriz? Te contamos todos los detalles.

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José Manuel Figueroa arremete contra Imelda Tuñón. / Mezalent/Redes sociales

¿Qué pasó entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón?

La polémica entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón comenzó luego de que se difundió una conversación en la que la viuda de Julián Figueroa hablaba sobre presuntos episodios de abuso relacionados supuestamente con el cantante. En el audio, Imelda menciona que el tema habría provocado conflictos familiares y aseguró que su madre le expresó sorpresa ante la manera en que supuestamente se manejó la situación dentro del entorno cercano del padre de su hijo.

“El tema de la vio... es un descuido muy fuerte de ella. Mi mamá estaba llorando conmigo. Ella no se llevaba tan bien con Julián porque vio muchas veces cómo me agredió, pero el otro día se puso a llorar conmigo y me dijo: ‘¿Cómo es posible que una madre no haga nada?’ Mi mamá tiene tres hijos y me dijo: ‘No me imagino que un hijo mío llegue y me diga: ‘mamá, me viol...’, y que se sepa quién fue, porque se sabe que fue José Manuel, su hermano lo vio… y que no haya hecho nada”. Imelda Tuñón.

La cantante también señaló que, presuntamente, Maribel Guardia habría tenido conocimiento de lo ocurrido y, mencionó, “lo protege (a José Manuel Figueroa), protege al hombre que atacó a su hijo, eso no está bien”.

Poco después de que el audio comenzó a circular, José Manuel Figueroa apareció en una entrevista con el periodista Javier Ceriani para responder a las acusaciones, los cuales negó y reiteró que Garza Tuñon tenía que comprobar sus comentarios “ante el juicio con los testigos que tiene, si no los llama ella, los llamo yo, o meterme a la cárcel o que pague ante la ley hasta el último centavo”.

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José Manuel Figueroa lanza fuerte mensaje contra Imelda Tuñón; esto dijo la viuda de Julián Figueroa. / Redes sociales

¿Qué dijo José Manuel Figueroa de Imelda Tuñón y qué mensaje mostró?

Durante una entrevista con medios, José Manuel Figueroa se mostró molestó ante los cuestionamientos sobre Imelda Tuñón y destacó que “su mente no registra el daño que causó”.

“Cuando yo me muera va a haber muchos pendej*s que van a pensar que realmente fue así, por más que yo lo diga, nunca me van a creer. Siempre va a existir la put* duda de lo que dijo esa pendej*, esa es la realidad”. José Manuel Figueroa.

Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa: las declaraciones que volvieron a encender la polémica. / Redes sociales

Agregó que atacará al máximo porque “estoy ofendido, estoy lastimado y porque destruyó la poca ilusión que yo tenía de ver en los ojos de mi sobrino a Julián, se cag* arriba de eso esta pendej*. Perdón. No tengo otras palabras para la ignorancia, lo estúpida que está y lo loca que está. Discúlpenme”.

Eso no es todo, un reportero le recordó que, presuntamente, Imelda dijo que le había mandado un mensaje por medio de Instagram. Ante esto, el cantante mostró la pantalla de su celular, así como el chat de su Instagram con ella y, ¡estaba vacío!

“Hijole, que ya no te haga pen... con sus mentiras. ¿No te insulta eso?”, dijo.

Así lo mostró José Manuel Figueroa:

José Manuel Figueroa / YT

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¿Imelda Tuñón responde a los comentarios de José Manuel Figueroa?

A través de sus redes sociales y después de los comentarios de su excuñado, José Manuel Figueroa, Imelda Tuñón compartió una fotografía con el siguiente mensaje: “Ya estamos grandes para ser malvibrosos y groseros. Ve a terapia, cómete un cuarzo, pásate un huevo, abraza un árbol, ve al mar, sana y deja de ching*r”.

Además, durante una dinámica de preguntas y respuestas, un usuario le preguntó “¿Irás a la cárcel?” y Tuñón negó que alguno de los procesos legales que enfrenta se pague con prisión,

“No, gracias a Dios ahorita no enfrento ninguna demanda que sea castigada con cárcel, entonces, no”, respondió la influencer.

Sin embargo, Imelda Tuñón sigue protagonizando polémicas con Maribel Guardia y José Manuel Figueroa, con quién sigue pendiente el caso legal por presunto daño moral y difamación.

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