¿Exhibe a Vadhir Derbez? Alfredo Adame rompe el silencio sobre denuncia y desata polémica: “No me extraña”

Alfredo Adame reaccionó al caso de Vadhir Derbez tras la denuncia en su contra por presunto abuso, ¿qué dijo el ganador de La granja VIP sobre el hijo de Eugenio Derbez? Te contamos todos los detalles.

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Denuncia contra Vadhir Derbez: la reacción de Alfredo Adame que sorprende. / Redes sociales

¿De qué acusan a Vadhir Derbez?

Durante una emisión del programa De primera mano, se difundió la carpeta de investigación del caso contra Vadhir Derbez. De acuerdo con lo revelado, el documento tendría 333 páginas y estaría vinculado a una denuncia de presunta violación presentada por una joven de 19 años, quien aseguró ser ciudadana estadounidense, los hechos se habrían cometido el pasado 2 de abril durante el último día de grabación de un video musical del cantante.

La supuesta denunciante señaló que se encontraba en un camerino cuando el actor, según ella, se le acercó y la habría invitado a pasar a otro espacio dentro de la misma locación. Según lo difundido, ambos habrían ingresado al camerino del cantante, donde permanecería solos después de que salió parte del equipo de trabajo y esto presuntamente sucedió:

“Me senté en la orilla de la cama y él se quedó parado frente a mí. En ese momento se acercó hacia mi cara y me dio un beso en la boca. Yo me quedé en shock y no supe qué hacer porque sé que estaba trabajando con él. De inmediato, con ambos brazos, me levanta de mis codos y quedo parada frente a él, traté de empujarlo, pero él me jala hacia él y después me baja mi top”, se lee en la carpeta. Posteriormente la supuesta denunciante acudió a interponer una denuncia contra el cantante.

Tras darse a conocer el caso, Vadhir Derbez salió a negar los hechos. Además, Enrique González Casanova, abogado del hijo de Eugenio Derbez, destacó que su cliente rechaza las acusaciones y sostuvo que se trataría de un presunto intento de extorsión.

Según explicó, el actor habría recibido mensajes desde distintos números telefónicos y cuentas falsas en redes sociales, donde supuestamente le exigían dinero a cambio de no continuar con el proceso.

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¿Qué pasa con Vadhir Derbez? Enfrenta una denuncia por presunto abuso sexual. / Redes sociales

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre Vadhir Derbez sobre la denuncia en su contra?

Alfredo Adame defendió a Vadhir Derbez en medio de la polémica que atraviesa por el presunto intento de extorsión por parte de una supuesta mafia colombiana. La defensa del cantante señaló que también recibieron fragmentos de la supuesta carpeta de investigación y afirmó que le habrían pedido 350 mil dólares para evitar una orden de aprehensión contra el actor.

Ante esto, en un encuentro con medios, el exparticipante de la primera temporada de La mansión VIP destacó el talento del cantante de “Morrito” y reiteró que es una persona transparente. Sin embargo, señaló que este tipo de situaciones no le sorprenden.

“Vadhir Derbez es una de mis personas favoritas, es un galanazo, es un actorazo, es un tipazo, es un tipo limpio, transparente y todo. No me extraña nada que sucedan esas esas cosas. Yo les digo una cosa, la verdad, yo por Vadhir y lo conozco muy poco, eh, por Vadhir Derbez, yo sí meto las manos al fuego”. Vadhir Derbez.

Además, Adame agregó: “Siento mucho que le haya pasado esto a Vadhir Derbez. A Eugenio le mando un saludo, que que apoye a su hijo al 100%, yo sé que lo apoya al 100% y toda la familia Derbez que lo apoye”.

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Alfredo Adame habla de Vadhir Derbez tras la denuncia en su contra. / Mezcalent

¿Alfredo Adame ha sido víctima de extorsión?

Alfredo Adame contó que nunca ha sido víctima de un intento de extorsión de este tipo, pero en una ocasión le pidieron dinero y él reaccionó con sus peculiares frases diciendo insultos.

“Alguna vez me quisieron extorsionar y lo primero que le dije fue ‘Vas y ching*s a tu put* madr*, hijo de la chingad*. ¿Quieres dinero? Vente aquí a mi casa y aquí te lo doy, no haciendo tonterías”. Alfredo Adame.

Ante esto, relató que él se protege de este tipo de acciones siguiendo el consejo que le dio su mamá, que es “No hagas lo que sientas, haz lo correcto”, y ejemplificó diciendo que hay que evitar situaciones así: “Una chava que apenas conoces en una discoteca y ya quiere sexo y todo el rollo y te dan ganas, no hagas lo que sientas, haz lo correcto. Mejor no lo hagas y al otro día te ves, ves qué clase de persona es”.

Además, exhortó a ser más cuidadosos y tomar precauciones porque en la actualidad, dijo, “está lleno de extorsionadores, gente que anda queriendo sacar provecho, de muertos de hambre que andan queriendo sacar dinero, bandas y todo ese rollo en todos lados”.

Hasta el momento el caso de Vadhir Derbez sigue en proceso legal, por lo que será cuestión de tiempo para saber la resolución.

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