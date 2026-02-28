Hijo de Jorge D’Alessio sufre fuerte trauma tras ataque de tiburón en Tulum ¿dañado de por vida?

El ataque de tiburón en Tulum que sufrió el hijo de Jorge D’Alessio encendió las alarmas en redes sociales y en el mundo del espectáculo. Lo que comenzó como unas vacaciones familiares terminó en una escena digna de película de terror: sangre en el mar, gritos desesperados y una carrera contrarreloj para salvarle la pierna.

El nieto de Lupita D’Alessio e hijo de Marichelo Puente, fue mordido por un tiburón mientras nadaba en las playas de Tulum. Aunque la rápida reacción de su hermano y su madre evitó consecuencias fatales, el menor no solo enfrentó una herida física que requirió 22 suturas y 17 inyecciones, sino que ahora carga con un trauma que podría acompañarlo durante años.

No te pierdas: Jorge D’Alessio rompe el silencio y habla sobre la crisis que enfrenta su hermano Ernesto D’Alessio

Terror en Tulum; Jorge D’Alessio revela que Marichelo salvó la vida de su hijo tras mordida de tiburón, ¿cómo? / IG: jorgedalessio, redes sociales y canva

¿Cómo fue el ataque de tiburón al hijo de Jorge D’Alessio en Tulum?

El ataque de tiburón en Tulum ocurrió mientras el hijo de Jorge D’Alessio, disfrutaba del mar junto a su hermano. En cuestión de segundos, lo que parecía un juego se convirtió en pesadilla.

El adolescente contó que, mientras estaba en el mar, sintió de pronto una presión muy fuerte en la pierna y pensó que se trataba de una broma de su hermano. Sin embargo, al darse cuenta de que él estaba lejos, el susto se intensificó, pues enseguida sintió un segundo ataque que lo hizo caer al agua. En medio del dolor y la confusión, su hermano corrió para auxiliarlo, lo sacó del mar y descubrió que la pierna del menor estaba completamente ensangrentada.

La escena fue caótica. Gritos, sangre y confusión invadieron la playa. Mientras tanto, Marichelo improvisó un torniquete con una toalla para frenar la hemorragia. Ese acto fue clave para estabilizar al joven antes de trasladarlo al hospital más cercano, donde recibió 22 puntos de sutura y 17 inyecciones directamente en la herida.

El ataque de tiburón al hijo de Jorge D’Alessio sorprendió no solo por lo inusual, sino porque ocurrió en playas mexicanas consideradas seguras.

No te pierdas: Sobrina de Anahí, hija de Marichelo y Jorge D’Alessio celebra 18 años con fiesta familiar

Playa de Tulum / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud del hijo de Jorge D’Alessio tras la mordida de tiburón?

Tras el susto inicial, el estado de salud del hijo de Jorge D’Alessio evolucionó favorablemente. El cantante, líder de Matute, habló con medios y compartió tranquilidad.

“Es más probable que te caiga un rayo a que te muerda un tiburón, fue algo muy inusual y más en playas mexicanas que son muy seguras, y gracias a Dios no pasó a mayores” Jorge D’Alessio

Días después, dio una actualización que trajo alivio a sus seguidores: “Hoy recibí una de las mejores noticias del mundo, fue mi mujer con mi hijo a que lo revisaran y le todas quitaron las puntadas a 10 días (del ataque), está sanando muy cañón”.

Médicamente, la recuperación ha sido positiva. La herida está cerrando adecuadamente y no hubo daños mayores en músculos o tendones. Sin embargo, el impacto emocional es otra historia.

Jorge D’Alessio / Redes sociales

¿El hijo de Jorge D’Alessio quedó con trauma tras el ataque de tiburón?

Más allá de la cicatriz física, el ataque dejó una huella profunda en el adolescente. Él hijo de Jorge D’Alessio confesó que el miedo al mar ahora forma parte de su día a día.

“Mínimo en tres años no me quiero meter al mar; a la alberca sí, pero al mar no”, dijo sin rodeos.

La familia ha optado por acompañarlo emocionalmente y respetar su proceso.

No te pierdas: Jorge D’Alessio y Marichelo Puente celebran aniversario con fiestononón

Angustia total: hijo de Marichelo Puente y Jorge D’Alessio es mordido por tiburón. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Marichelo Puente sobre el ataque de tiburón en Tulum a su hijo?

Para Marichelo Puente, el ataque de tiburón a su hijo fue la experiencia más aterradora de su vida. Su testimonio deja ver que el trauma no fue exclusivo del menor.

“Fue horrible, la experiencia más fea de mi vida, como película de terror. Desde que vi la pierna, yo sabía que era una mordida, pero jamás te vas a esperar que te diga, ‘fue un tiburón’”, confesó.

Además, aprovechó para hacer un llamado a los turistas que visitan playas mexicanas: extremar precauciones y estar atentos a cualquier señal en el mar.