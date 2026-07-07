Jorge D’Alessio es captado besando a una mujer rubia y desata rumores de nuevo romance, FILTRAN VIDEO

A meses de que su hijo sufriera la mordedura de un tiburón que acaparó la atención mediática, Jorge D’Alessio vuelve a la polémica aunque ahora por asuntos del corazón. El líder de Matute fue captado durante una salida con amigos en un bar y un video que se viralizó en redes sociales lo muestra protagonizando un apasionado beso con una mujer rubia, desatando rumores sobre un posible nuevo romance.

La escena no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes ahora se preguntan quién es la misteriosa acompañante y si el cantante estaría dándose una nueva oportunidad en el amor tras su reciente separación.

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Jorge D’Alessio / Redes sociales

¿Qué muestra el video de Jorge D’Alessio besando a una mujer rubia?

El video de Jorge D’Alessio besando a una mujer rubia comenzó a difundirse en distintas plataformas. En la grabación se observa al cantante disfrutando de una salida nocturna con amigos en un bar, donde el ambiente transcurre entre música, bebidas y risas.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurre cuando de fondo suena “Que vuelva”, éxito de Grupo Frontera. La mujer rubia aparece cantando el tema frente al músico con evidente entusiasmo y, segundos después, ambos se acercan para darse un beso que fue captado por quienes se encontraban en el lugar.

El clip no permite saber cuándo fue grabado ni ofrece contexto sobre la relación entre ambos, pero eso no impidió que las redes sociales comenzaran a especular sobre un posible romance del integrante de Matute.

Hasta el momento, Jorge D’Alessio no ha reaccionado públicamente al video ni ha aclarado si la mujer que aparece con él forma parte de su círculo cercano o si realmente existe una relación sentimental.

¿Quién es la mujer rubia que aparece con Jorge D’Alessio?

Tras hacerse viral el video, usuarios de redes sociales comenzaron a intentar identificar a la mujer rubia que aparece besando a Jorge D’Alessio. Entre las primeras versiones, algunos señalaron que podría tratarse de Almendra Ayala, una profesionista dedicada al marketing y vinculada a la industria del entretenimiento.

No obstante, la propia Almendra Ayala salió a desmentir los rumores a través de sus redes sociales. La joven aseguró que no es la mujer que aparece en el video y pidió que dejaran de relacionarla con el cantante, ya que comenzó a recibir mensajes y comentarios negativos por la confusión.

Tras su aclaración, la identidad de la mujer que aparece junto al vocalista de Matute volvió a quedar en el aire. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre quién es la rubia que protagoniza el beso con el cantante.

¿Jorge D’Alessio está soltero? Esto se sabe tras el fin de su relación de varios años

Sí. Jorge D’Alessio se encuentra soltero luego de que hace apenas unos meses de que terminara su matrimonio de 15 años, una noticia que sorprendió a muchos de sus seguidores debido a la estabilidad que proyectaba la pareja.

Tras anunciar su divorcio en junio, Jorge D’Alessio dejó claro que estaba enfocado en sus proyectos profesionales, su familia y en continuar con su carrera musical. Sin embargo, la difusión de un reciente video en el que aparece compartiendo un momento muy cercano con una mujer rubia volvió a colocar su vida amorosa en el centro de la conversación.