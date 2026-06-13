Carlos Bonavides habría sufrido agresión: Filtran VIDEO del momento aparece con labio reventado y preocupa

La salud de Carlos Bonavides volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que el actor aparece con una visible lesión en el labio superior. Las imágenes provocaron preocupación entre sus seguidores y desataron toda clase de reacciones, pues mientras algunos creen que fue víctima de una agresión, otros consideran que podría tratarse de una situación actuada.

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Carlos Bonavides / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Carlos Bonavides y por qué aparece con el labio reventado?

El video que se volvió viral muestra a Carlos Bonavides, actor que recientemente sorprendió al revelar públicamente que tiene una hija cuya existencia desconoció durante años. En las imágenes se le observa de pie frente a un joven con quien aparentemente sostiene una breve discusión. En un momento de la grabación, el hombre le lanza una advertencia y le dice: “y eso es para que no ande hablando mal eh”.

Posteriormente, el actor gira hacia la persona que lo está grabando y expresa una frase que fue la que terminó encendiendo las alarmas entre los internautas.

“Ay, ay, ay me rompió el hocico”, comenta Bonavides mientras se aprecia una lesión en la parte superior de su labio.

La imagen del actor de 85 años con el rostro lastimado provocó una ola de comentarios de preocupación. Muchos usuarios pidieron que se aclarara lo ocurrido, mientras otros cuestionaron la autenticidad de la escena.

“Se metió en un problema ese joven”

“Es una broma”

“Pobre hombre, lo que tiene que hacer para comer”

“Esto es actuado”

“¿Fue broma verdad?

“Que ponga su denuncia y actúe la Fiscalía” y

“No es malo, es pésimo actor

Hasta el momento, no existe información oficial que confirme si Carlos Bonavides realmente fue víctima de una agresión física o si se trató de una representación grabada con algún otro propósito.

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¿Quién es Carlos Bonavides, el actor de Huicho Domínguez que preocupa por su estado de salud?

Carlos Bonavides es uno de los actores y comediantes más populares de México. Nació en Veracruz y alcanzó la fama nacional gracias a su interpretación de ‘Huicho Domínguez’ en la telenovela ‘El premio mayor’, un personaje que se convirtió en un fenómeno cultural en los años 90.

A lo largo de su carrera también participó en producciones como ‘Hasta que el dinero nos separe’, ‘Mujeres engañadas’, ‘Vencer el pasado’, además de programas de comedia, teatro y realities de baile.

Sin embargo, después de una carrera llena de éxitos, recientemente ha hablado abiertamente de sus problemas financieros. En 2024 reveló que tomó malas decisiones económicas que lo llevaron a vender propiedades y vehículos. Incluso declaró:

Carlos Bonavides “Vendí mi casa, dos camionetas, un terreno... Ahora rento un departamento y vivo muy modestamente”.

La situación llegó a tal punto que pidió trabajo públicamente y aseguró que estaba dispuesto a realizar cualquier actividad honesta para generar ingresos.

“Si tengo que barrer, barro”. Carlos Bonavides

También se viralizó cuando confesó que en una ocasión solo llevaba 15 pesos en la cartera, razón por la que defendió recibir apoyos para adultos mayores.