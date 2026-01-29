Carlos Bonavides rompe el silencio y confirma públicamente que tiene una hija secreta, ¿ya se conocieron?

La vida personal de Carlos Bonavides volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que el actor confirmara, de manera directa y sin rodeos, que sí tiene una hija cuya existencia desconocía durante años. La declaración se dio recientemente durante un encuentro con la prensa en la que estaba TVNotas, donde el intérprete fue cuestionado sobre una entrevista previa que generó amplio revuelo.

¿Carlos Bonavides confirmó que tiene una hija que no conocía?

Sí. Durante un reciente encuentro con medios donde TVNotas estuvo presente, Carlos Bonavides fue cuestionado directamente sobre la entrevista en la que habló de la existencia de una hija. Ante la pregunta expresa, el actor respondió de manera afirmativa y sin titubeos.

“Sí, sí, sí, tengo una hija, es doctora, ella vive en Tijuana” Carlos Bonavides

Con esta respuesta, el actor confirmó públicamente la información que días antes había compartido en una entrevista con la periodista Matilde Obregón. En el nuevo encuentro con la prensa, el actor reiteró que su hija ya es adulta, que ejerce como doctora.

¿Cómo manejó Carlos Bonavides la revelación de su otra hija con su familia actual?

Durante la conversación con los medios, Carlos Bonavides amplió la información y explicó que su hija es hermana de su hijo menor. También señaló que la familia ha abordado el tema con naturalidad y transparencia.

“Es hermana de mi hijo”, expresó.

El actor detalló que el descubrimiento ocurrió después de muchos años y que, una vez comprobada la información, decidió asumir la situación con claridad. De acuerdo con sus declaraciones, la comunicación con su hija ya existe y se ha dado principalmente por vía telefónica.

Bonavides explicó que el tema fue hablado dentro de su núcleo familiar y que su hijo está enterado de la situación. Al ser cuestionado sobre cómo se tratan este tipo de asuntos dentro de la familia, el actor señaló que la única forma es hacerlo con verdad y naturalidad.

“Con toda la naturalidad, con toda la realidad y con toda la verdad”, dijo ante los reporteros.

El actor también reiteró que, aunque no conocía la existencia de su hija durante años, actualmente existe disposición para mantener el contacto y fortalecer el vínculo familiar conforme se den las circunstancias.

¿Cómo se dio a conocer que Carlos Bonavides tenía una hija?

La información salió a la luz inicialmente durante una entrevista concedida al canal de la periodista Matilde Obregón. En esa conversación, Carlos Bonavides relató que la historia se remonta a un viaje que realizó a Tijuana años atrás, cuando se encontraba involucrado en el ámbito de la lucha libre y visitó la ciudad acompañado de su compadre Tony Moreno.

En aquella charla, el actor explicó que no existió una relación formal con la madre de su hija y que el vínculo fue breve. Sin embargo, dejó claro que reconoce plenamente su paternidad y que, tras recibir una fotografía, no tuvo dudas sobre el parentesco.

“Ahorita tengo una hija que no conozco, que quiero conocer, que es doctora y se acaba de casar”, Carlos Bonavides

Posteriormente, la madre de su hija decidió hacer pública la información, lo que derivó en que el tema fuera retomado por diversos medios de comunicación y generara interés entre el público. Tras ello, Carlos Bonavides fue abordado nuevamente por la prensa, momento en el que confirmó de manera directa que la información es correcta.

Con esta declaración pública, el actor dejó constancia de que la paternidad está reconocida, que existe comunicación con su hija y que el tema ya forma parte de su historia personal conocida.

