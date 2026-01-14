Famosa cantante vive su peor pesadilla: médicos le advierten que sus hijas podrían jamás caminar y morir

El 2026 arrancó con una de las noticias más devastadoras del mundo del espectáculo internacional. Una exintegrante de Little Mix, un grupo femenino británico de pop, conocida por su lucha contra la presión mediática, hoy enfrenta el dolor más grande que una madre puede imaginar. Lejos de los escenarios y los reflectores, Jesy Nelson vive una tragedia familiar que la tiene con el corazón roto.

La cantante británica decidió hablar sobre el estado de salud de sus hijas recién nacidas, una revelación que dejó en shock a sus fans.

¿Qué enfermedad rara padecen las hijas de Jesy Nelson?

Jesy Nelson reveló que sus mellizas, fueron diagnosticadas con Atrofia Muscular Espinal tipo 1 (AME tipo 1), también conocida como la enfermedad de Werdnig-Hoffmann, una de las condiciones genéticas más agresivas que puede enfrentar un bebé.

Esta enfermedad ataca directamente a las neuronas motoras, provocando que los músculos se debiliten de forma progresiva. No solo afecta brazos y piernas, sino también funciones vitales como respirar, tragar y moverse. Sin tratamiento oportuno, la esperanza de vida suele ser extremadamente corta.

La propia Jesy lo describió sin rodeos y con el corazón en la mano: “Es la enfermedad más grave que un bebé puede tener”.

El diagnóstico llegó después de semanas de angustia, incertidumbre y señales que fueron minimizadas en un inicio por tratarse de bebés prematuras. Sin embargo, el instinto maternal fueron clave para detectar que algo no estaba bien.

¿Cómo descubrió Jesy Nelson la enfermedad de sus hijas y cuáles fueron las primeras señales?

Aunque las niñas nacieron prematuras, Jesy comenzó a notar comportamientos que no la dejaban tranquila. Movimientos limitados, dificultad para alimentarse y una debilidad que no coincidía con lo esperado en su desarrollo.

Fue entonces cuando su madre dio la voz de alerta, un momento que la cantante jamás olvidará: “Mi madre notó que las niñas no movían tanto las piernas como deberían… luego les costaba alimentarse con frecuencia”, confesó.

Lo que parecía un simple retraso terminó siendo una señal devastadora. Tras múltiples estudios y pruebas médicas, llegó el diagnóstico que cambiaría la vida de la artista para siempre. Sus hijas estaban gravemente enfermas, y el tiempo jugaba en su contra.

La noticia cayó como un balde de agua fría. Jesy pasó de celebrar la maternidad a enfrentarse a la posibilidad real de perder a sus hijas, una situación que ninguna madre está preparada para vivir.

¿Por qué los médicos aseguran que las hijas de Jesy Nelson no podrán caminar a causa de la AME tipo 1?

Uno de los puntos más duros de la revelación fue el pronóstico médico. Los especialistas fueron claros: debido al avance de la enfermedad, Las pequeñas probablemente nunca podrán caminar, ya que la debilidad muscular será permanente.

Este golpe emocional fue devastador, pero Jesy se negó a rendirse. A pesar del miedo, decidió aferrarse a la esperanza y desafiar cualquier límite impuesto por un diagnóstico y aseguró: “Yo sé que, con la ayuda adecuada, ellas harán cosas que nunca se han hecho”.

La cantante dejó claro que no permitirá que la enfermedad defina el futuro de sus hijas. Para ella, cada pequeño avance será una victoria, y cada día con vida, un milagro.

El momento más crudo de su testimonio llegó cuando Jesy habló sin rodeos sobre la fragilidad de la vida de sus hijas. Con una honestidad que eriza la piel, reconoció que el tratamiento médico actual es lo único que las mantiene con vida.

“Agradezco cada noche que todavía estén aquí y que exista una medicación, porque si no se morirían”. Jesy Nelson

La cantante confirmó que el tratamiento comenzó de inmediato, consciente de que cada día cuenta. Aunque no existe una cura definitiva, los avances médicos pueden mejorar la calidad de vida y extender la esperanza de sus pequeñas.

¿Qué es exactamente la Atrofia Muscular Espinal (AME)?

La Atrofia Muscular Espinal (AME) tipo 1 es una enfermedad genética rara y devastadora que afecta principalmente a bebés. Esta condición ataca las neuronas motoras, responsables de controlar los movimientos básicos como caminar, respirar y tragar. Cuando estas células mueren, los músculos se debilitan progresivamente, provocando una pérdida total de movilidad y complicaciones respiratorias que pueden ser mortales si no se actúa a tiempo.

El origen de la AME está en una mutación del gen SMN1, que impide producir la proteína necesaria para mantener sanas las neuronas motoras. Sin esta proteína, el deterioro es rápido y agresivo. En el caso de la AME tipo 1, los síntomas aparecen en los primeros meses de vida: falta de fuerza en las piernas, dificultad para alimentarse y problemas para sostener la cabeza. Sin tratamiento, la esperanza de vida suele ser menor a dos años, lo que convierte esta enfermedad en una de las más graves en pediatría.

Aunque no existe cura definitiva, hoy hay tratamientos que pueden cambiar el pronóstico. Medicamentos como nusinersen, risdiplam y la terapia genética Zolgensma han logrado prolongar la vida y mejorar la calidad de los pequeños pacientes. Además, se requiere un abordaje integral con fisioterapia, apoyo respiratorio y nutrición especializada. El diagnóstico temprano es clave para iniciar la terapia antes de que el daño sea irreversible, por eso la historia de Jesy Nelson busca visibilizar esta condición y alertar a otras familias.

¿Quién es Jesy Nelson y por qué su historia conmueve al mundo del espectáculo?

Jesy Nelson, cuyo nombre real es Jessica Louise Nelson (Romford, Londres, 14 de junio de 1991), saltó a la fama en 2011 como miembro del exitoso grupo británico Little Mix, tras ganar la octava temporada de The X factor UK. Durante casi una década, Little Mix acumuló 17 éxitos en el Top 10 del Reino Unido, cinco #1 y varios álbumes platino, consolidándose como uno de los grupos femeninos más influyentes del pop británico.

En diciembre de 2020, Jesy Nelson anunció su salida de Little Mix, citando razones de salud y bienestar. Desde entonces, ha emprendido una carrera como solista, debutando con el sencillo Boyz (feat. Nicki Minaj) en octubre de 2021 y posteriormente lanzando Bad thing en abril de 2023. Además, destacó por su documental Jesy Nelson: Odd One Out (2019), en el que abordó temas como la salud mental y el acoso en línea, obtenido reconocimiento en los National Television Awards por su enfoque auténtico y emocional.