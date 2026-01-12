Fernando del Rincón: Su esposa destapa la crisis de salud que llevó al periodista a urgencias ¿sale de CNN?

Durante varios días, el nombre de Fernando del Rincón se convirtió en tendencia. Su repentina ausencia de Conclusiones, el noticiero estelar de CNN en Español, desató especulaciones, teorías y una fuerte preocupación entre la audiencia. El periodista, conocido por no guardar silencio ante los temas más delicados de la agenda internacional, simplemente dejó de aparecer al aire y en redes sociales.

En medio del ruido digital, finalmente su esposa, la actriz Jullye Giliberti, decidió hablar y explicar la verdadera razón detrás de su silencio: un problema de salud severo ¿Lo hará dejar el noticiero? ¡Esto es lo que sabemos!

¿Por qué Fernando del Rincón desapareció de CNN y dejó de aparecer en Conclusiones?

La gran pregunta que se hacían los televidentes era clara: ¿por qué Fernando del Rincón no estaba al aire en CNN en Español? La respuesta llegó a través de un mensaje directo y sin rodeos de Jullye Giliberti, su esposa, quien explicó que el periodista enfrenta una enfermedad respiratoria intensa que lo obligó a aislarse por completo.

Según relató, todo comenzó un sábado, cuando Del Rincón empezó con escalofríos, fiebre muy alta, dolor de cabeza y una congestión severa, acompañada de una tos tan agresiva que le impedía hablar con normalidad.

“Desde el sábado previo comenzó con escalofríos, fiebre alta, dolor de cabeza, congestión severa y una tos tan intensa que apenas puede hablar” Jullye Giliberti, su esposa

El cuadro fue tan fuerte que, pese a intentar distintos tratamientos, desde antibióticos y antigripales hasta remedios caseros, la mejor opción fue detener por completo su actividad profesional. Giliberti también pidió comprensión y paciencia a la audiencia:

“Nada más quería avisarles que esa es la razón por la cual no saben de él. Ojalá hubiera estado bien y mucho más en este momento… apenas esté bien, yo les aviso”. Jullye Giliberti, esposa.

¿Qué virus contrajo Fernando del Rincón y qué síntomas presentó?

Otro punto que encendió las alarmas sobre Fernando del Rincón fue la revelación de que el virus habría sido contraído en sus vacaciones de fin de año. Aunque no se precisó el nombre exacto de la enfermedad, la descripción del cuadro fue contundente.

Jullye Giliberti detalló que los síntomas incluyeron:

Fiebre constante que superó los 40 grados

Tos incontrolable

Dolor muscular

Congestión extrema

Baja saturación de oxígeno y dificultad para respirar.

La situación se agravó una vez que Fernando regresó a Miami, donde tenía previsto reincorporarse de inmediato a la cobertura informativa.

“La idea era que apenas regresara a Miami estar al aire, en una cobertura ininterrumpida por todo lo que estaba pasando”, explicó la actriz. Sin embargo, los malestares empeoraron rápidamente, lo que obligó a tomar una decisión médica urgente.

El conductor estrella de CNN en Español preocupa a sus seguidores tras varios días fuera de pantalla. / IG

¿Fernando del Rincón fue hospitalizado de emergencia y cuál es su estado de salud?

La noche del 6 de enero marcó uno de los momentos más críticos. Tras tres días de fiebre persistente, tos severa y problemas respiratorios, Fernando del Rincón fue trasladado de emergencia a un centro médico en Miami. Ahí recibió atención inmediata.

“Lo hidrataron, le pusieron oxígeno, le inyectaron corticoides, esteroides, le pusieron de todo”, relató Giliberti, quien no ocultó el impacto emocional de ver a su esposo en ese estado. Después de aproximadamente siete horas de observación, los médicos lograron estabilizarlo y fue dado de alta.

“Como yo lo vi de lo crítico a que llegó a emergencias, yo lo vi como que le volvió el alma al cuerpo”, confesó la actriz. Actualmente, el periodista continúa en recuperación, a la mitad de su tratamiento, con la buena noticia de que los estudios no mostraron daño en los pulmones, aunque la tos sigue siendo intensa.

¿Cuándo volverá Fernando del Rincón a CNN en Español?

Por ahora, no hay una fecha confirmada para el regreso de Fernando del Rincón a Conclusiones. Su esposa fue clara al señalar que la prioridad es su recuperación total, ya que incluso hablar unos minutos resulta complicado.

“Él no puede articular más de 10 palabras. O sea, él está pegado con la tos, horrible”. Fernando del Rincón

¿Quién es Fernando del Rincón y por qué su ausencia generó tanta preocupación?

Fernando López del Rincón es un periodista mexicano originario de Morelos con una trayectoria sólida en medios internacionales. Antes de consolidarse en CNN en Español, pasó por espacios emblemáticos de la televisión como Primer Impacto y Ver para creer, donde ganó reconocimiento y una base fiel de seguidores.

Desde 2010, se convirtió en el rostro de Conclusiones, un programa clave para la comunidad latina en Estados Unidos y América Latina. Su carrera no ha estado exenta de polémicas y momentos difíciles, como su salida de Primer Impacto, pero su credibilidad y presencia mediática se han mantenido firmes.

Además, su cercanía con la audiencia a través de redes sociales explica por qué su silencio encendió tantas alarmas. Hoy, aunque el susto fue grande, el mensaje es claro: Fernando del Rincón está vivo, en recuperación y enfocado en su salud, mientras miles esperan su regreso frente a las cámaras.