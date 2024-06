Carlos Bonavides anuncia su separación tras 17 años de matrimonio con Yodi Marcos, por una infidelidad

Carlos Bonavides está pasando por momentos complicados en su vida privada, así lo expresó ante varios medios de comunicación.

El famoso dio a conocer que, tras 17 años de matrimonio, se encuentra separado de su esposa, Yodi Marcos. El intérprete de ‘Huicho Domínguez’ reveló que él fue el responsable de la ruptura, pues mencionó que le fue infiel a su esposa.

Ve: Hospitalizan de emergencia al papá de Shakira; permanece en cuidados intensivos

El actor dio una entrevista a varios medios de comunicación, la cual fue retomada por el reportero Edén Dorantes. En ella, confesó que se encuentra separado de su esposa desde hace poco más de dos años. Esto, luego de aceptar que le fue infiel a la madre de su hijo.

Bonavides comentó que, a pesar de que él y su expareja ya se encuentran separados desde hace mucho tiempo, aún viven en la misma casa y ella aún lo entiende, pues mencionó que mantienen una buena relación y ahora son amigos.

Checa: Ferka exhibe pruebas de la infidelidad de Jorge Losa con Serrath y le reclama: “Z0rr4" ¡Solo la verdad!

Carlos aseguró que hasta ahora hizo pública esta situación porque desea ver a su expareja feliz y rehaciendo su vida amorosa, aunque no sea con él, si ella así lo desea en un futuro.

Bonavides aceptó que está pasando por un momento complicado, pero aseguró que son las consecuencias de sus actos: “Fui un mentiroso, fui un traidor y quiero afrontar mi responsabilidad ahora que ella me lo pide y doy esta noticia que para mí es muy lamentable, muy dolorosa, pero tengo que enfrentar como hombre mi responsabilidad”.

Carlos Bonavides también dio algunos detalles sobre cómo su expareja, Yodi Marcos, le descubrió la infidelidad, la cual no pudo perdonar a pesar de estar varios años juntos.

Carlos Bonavides

“No voy a hablar mal de nadie, porque la relación fue muy corta. No hubo oportunidad de consolidar una relación estable, nada. Yo me arrepentí. Pedí perdón durante dos años, pero no ha sido posible una reconciliación. Yo quiero que Yodi sea feliz, porque me hizo feliz durante 17 años, porque todo el tiempo que estuvo conmigo fue fiel, una gran mujer, que no tiene la culpa de nada”.