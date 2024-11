Carlos Bonavides llama por teléfono a su madre fallecida y rompe en llanto: “Perdóname”

El actor mexicano Carlos Bonavides sigue dando de qué hablar tras confesar públicamente su infidelidad a su esposa Yodi Marcos, poniendo fin a 17 años de matrimonio. En una reciente entrevista, el intérprete de ‘Huichó Domínguez’ profundizó en la compleja situación que enfrenta actualmente.

Bonavides reconoció abiertamente el grave error que cometió al serle infiel a su pareja durante dos años.

“Lamento esta situación de separación con la mejor mujer que he tenido, con la mejor madre, hija y esposa que he tenido. Yo cometí un gravísimo error. Le fui infiel durante dos años y durante dos años hemos ocultado la situación y yo ya no quiero que siga con esta pesadumbre”. Carlos Bonavides

Carlos Bonavides anuncia su separación con Yodi Marcos / Instagram: @Yodimarcosoficial / @carlosbonavidesoficial

Carlos Bonavides y su esposa están separados, pero viven en la misma casa

La separación no ha sido sencilla, ya que ambos continúan viviendo bajo el mismo techo debido a limitaciones económicas.

“Seguimos viviendo en la misma casa porque no he tenido la oportunidad, ni dinero, de cambiarme a otra casa. No quiero mudarme a un lugar que no tenga el mismo nivel de donde vivo”, expresó en una reciente entrevista con la periodista Matilde Obregón.

Esta situación ha generado una convivencia atípica dentro de la familia Bonavides. Cada miembro cuenta con una habitación individual, buscando mantener cierta distancia mientras comparten el mismo espacio.

“Ella duerme en una recámara, mi suegra vive en una recámara, mi hijo en una recámara y yo en otra recámara”, contó Bonavides.

Carlos Bonavides le “llama” a su fallecida madre para pedirle perdón

En entrevista con Matilde Obregón, se propuso una dinámica emotiva en la que Bonavides, con un teléfono de utilería en mano, tuvo la oportunidad de ‘llamar’ a una persona especial independientemente de si el destinatario se encontraba en este mundo o no.

Tomando el teléfono, Bonavides sorprendió a todos al revelar que estaba hablando con su madre, quien falleció en agosto de 2017, tras un paro respiratorio.

“Bueno. ¿Dónde hablo? Por favor, sería tan amable de comunicarme con la señora Inocencia Samudio Baizabal, soy su hijo. Chenchita… habla tu hijo”. Carlos Bonavides

La voz de Bonavides se quebró mientras, con lágrimas en los ojos, expresaba su más sincero arrepentimiento.

“¿Cómo estás? Gracias por darme la bendición todos los días. Te extraño mucho. Perdóname, por favor, perdóname” Carlos Bonavides

La llamada concluyó con la esperanza de algún día volverse a encontrar: “Dame tu bendición, por favor. Tengo muchas ganas de volverte a ver. Le pido al Nazareno todos los días que me permita volver a ver. Con esa fe vivo. Te quiero mucho y te extraño mucho. Gracias”

Una vez colgando la llamada, Bonavides rompió en llanto. Matilde le agradeció por abrir su corazón y por dejar ver “a ese hombre que siente, que vive y que está arrepentido de muchas cosas”

Finalmente Bonavides, confirmó lo dicho por Matilde sobre estar arrepentido, pero al mismo tiempo sorprendió al decir: “También estoy alegre. También tengo unas ganas infinitas de seguir luchando. Hasta cinco minutos después de mi muerte”