Carlos Bonavides critica a Brincos Dieras; asegura que es un comediante que “ofende” al público

Sin duda alguna, Roberto Carlo Oliva Barajas, más conocido como Brincos Dieras, es uno de los comediantes más reconocidos de México. No obstante, su éxito no ha evitado que reciba críticas por su comedia “ácida”.

Si bien tiene demasiados fans que disfrutan de sus shows, algo que ha quedado demostrado con sus constantes ‘sold out’, muchos internautas, incluyendo celebridades, consideran que el humor del cómico es muy “ofensivo”.

Tal es el caso de Carlos Bonavides, quien dejó claro su desacuerdo con el estilo de Brincos Dieras, a quien considera una persona “con falta de educación.

Carlos Bonavides

¿Por qué a Carlos Bonavides no le agrada el humor de Brincos Dieras?

En una reciente entrevista, el actor declaró que, para él, la comedia con groserías es muy fácil y poco “creativa”.

Si bien entiende que los comediantes deben buscar una forma para “ganarse el pan”, cree que decir insultos es algo ofensivo para el público y denota una “falta de educación”.

“Decir groserías, tú sabes que es lo más fácil. Por ejemplo, no critico a nadie porque todo el mundo merece llevar frijolitos a su casa, pero hay comediantes como el Brincos Dieras que, verdaderamente, llega a extremos insufribles e increíbles y totalmente falta de educación y falta de respeto”, indicó.

Carlos Bonavides asegura no tener nada en contra de Brincos Dieras

Para finalizar el encuentro, señaló no tener nada en contra de su colega, pues comprende que él solo le da a la audiencia lo que quiere, aclarando que no siente ningún tipo de envidia o celos.

“Pero él no tiene la culpa porque el público lo acepta y como dicen, el indio no tiene la culpa, sino el que lo hace compadre. Entonces él agarra y hace cosas espantosas, nada más que cobra dos millones. Entonces no es envidia lo que yo tengo”, concluyó.

Hasta el momento, Brincos Dieras no se ha pronunciado ante las críticas y solo se ha limitado a usar sus redes sociales para presumir su reciente encuentro con Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme.

Brincos Dieras

Internautas reaccionan a la dura crítica de Carlos Bonavides

Por supuesto, las declaraciones de también llamado ‘Huicho Domínguez’ causaron mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos apoyaron su postura, otros lo tacharon de ser un envidioso.

Algunos comentarios que se podían leer son:

“Ya quisiera tener el carisma que tiene BD”

“Totalmente de acuerdo”

“Yo no consumo Brincos diera y no comprendo cómo la gente acepta eso”

“Es lo que el público quiere”

“Él nunca hizo reír, Brincos Dieras sí”

“Pero vende más shows que Huicho Domínguez”

“Lo que dice don Carlos Bonavides es la pura y dura verdad”

