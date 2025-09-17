Famoso actor de la televisión mexicana es criticado por hacer promoción de una papelería en redes: ¿Quién es?

En tiempos donde las redes sociales dictan la relevancia y vigencia de las figuras públicas, la reciente aparición de un reconocido actor, con larga trayectoria en televisión mexicana ha generado una inesperada polémica. El veterano actor fue duramente criticado tras participar en un video promocional para una papelería local en Ciudad Juárez , lo que desató una ola de comentarios despectivos en plataformas como TikTok y X. ¿De quién se trata?

¿Qué famoso actor de telenovelas mexicanas ha pedido trabajo en redes sociales?

Desde hace unos años, Carlos Bonavides, un famoso actor mexicano, ha recurrido a sus redes sociales para promocionar sus presentaciones en diversos eventos sociales o para solicitar trabajo.

No es la primera vez que se ve al actor en alguna dinámica dentro de plataformas digitales en busca de oportunidades laborales. En mayo del año pasado, un TikTok suyo elevó críticas en su contra, pues se presentaba pidiendo trabajo de cualquier giro en redes sociales. El actor, decía lo siguiente:

“Aquí está súper Huicho Domínguez, para todas las ferias, para todos los teatros del pueblo, para su fiesta, para lo que sea (...) Me puede contratar para todas las fiestas y para todos los lugares en donde se necesite las risas. Llame. No se arrepentirá”. Carlos Bonavides, vía TikTok (eliminado)

Mientras algunos elogiaron la iniciativa del actor por mantenerse activo en el medio, otros lo cuestionaron, sugiriendo que debería estar pensando en su retiro y enfocarse en ahorrar o haber ahorrado.

Al parecer, la respuesta del público fue tan dividida que el video ya no se encuentra disponible en su cuenta de TikTok, lo que indicaría que Bonavides optó por retirarlo ante las críticas .

¿Qué dice el TikTok en el que el actor Carlos Bonavides promociona una papelería?

El TikTok compartido en la cuenta “luna.holguin”, ha generado gran controversia en torno a la persona de Carlos Bonavides, actor de ‘Hasta que el dinero nos separe’, ya que, más allá de una promoción comercial, se ha convertido en el escenario de comentarios despectivos y duras críticas.

A lo largo del vídeo, puede verse al actor hablando de los productos y servicios que puede encontrar en una papelería de Ciudad Juárez, Chihuahua, llamada “Novedades Estrellita”. Comienza a hablar de variedad de cosas, desde artículos de papelería, regalos y hasta disfraces.

En comentarios, criticaron duramente a Benavides, podían leerse frases como:



“La importancia de invertir para la vejez”,

“Este vídeo fue grabado en los años 90" y,

“Este Sr. y Kiko, son el mejor ejemplo de ahorrar para el retiro”.

Por último, en uno de los comentarios, la propia autora de la publicación “luna.holguin”, defendió al actor Carlos Bonavides, pues asegura que esto lo hizo de buena fé:

“Si este señor a pesar de tanta trayectoria se encuentra grabando en un modesto loca, no es por necesidad o urgencia, él es un ser humilde y muy accesible con toda la gente que lo apoya, es por eso que acepta ayudarnos y tiene un gran corazón. (...) Dejemos de juzgar o hablar mal de alguien.” Usuaria de TikTok: luna.holguin

¿Quién es Carlos Bonavides y cuál es su trayectoria?

El actor mexicano Carlos Bonavides es un rostro emblemático de la televisión mexicana, con una carrera que abarca más de cuatro décadas, nacido el 14 de octubre de 1940 en Veracruz, su personaje ‘Huicho Domínguez’, de la telenovela El premio mayor (1995), es recordado por millones de televidentes como un reflejo de la clase trabajadora que, al volverse millonaria, exhibe los excesos del “nuevo rico” mexicano con humor y sátira.

Carlos Bonavides comenzó su carrera artística en la década de 1970, participando en diversas producciones de cine mexicano, muchas de ellas parte del llamado “cine de ficheras”, género popular en la época por su tono picaresco y humorístico. Su talento actoral y carisma le permitieron destacar en papeles secundarios, desarrollando una carrera constante que le abriría paso a la televisión.

Además de su papel como Huicho, Carlos Bonavides ha trabajado en múltiples telenovelas, como:



La fea más bella,

Hasta que el dinero nos separe,

Por ella soy Eva,

Mi corazón es tuyo, entre muchas otras.

También ha participado en programas unitarios, películas y obras de teatro, mostrando su capacidad para adaptarse a distintos formatos y públicos

