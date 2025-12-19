Actor y director de cine revela que padece VIH; así fue el inesperado anuncio: “Hoy rompo el silencio” VIDEO

En abril de este 2025, Jonathan Muller, conocido musicalmente como ‘el Villano’, anunció que padece VIH. El mensaje lo realizó mediante sus redes sociales, donde rápidamente cientos de comentarios se hicieron presentes como forma de apoyo.

En el marco de las acciones de concientización que cada 1 de diciembre buscan visibilizar la realidad del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), un querido actor y director, sorprendió al revelar de manera pública, que vive con dicho virus. Ante la mirada y sorpresa de muchos, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo hacia él, pues tiene una vasta trayectoria en el mundo del cine. ¿Quién es y cómo dio el anuncio?

¿Qué famoso actor y director de cine, reveló recientemente que padece VIH?

El director español, Eduardo Casanova, anunció en estos últimos días, que padece VIH. Dicho aviso no se hizo a través de un comunicado tradicional ni mediante una entrevista exclusiva, sino en una conferencia de prensa, misma que utilizó para dar a conocer que su historia será contada en un documental que se estrenará en cines en 2026.

La noticia generó un amplio debate en redes sociales y medios de comunicación, no solo por tratarse de una figura pública, sino por la manera directa en la que Casanova decidió hablar de un tema que, pese a los avances médicos, sigue cargado de estigmas sociales.

Aunque aún no se ha confirmado si el material se estrenará en México o en plataformas de streaming, se espera que en los próximos meses se revelen más detalles. Casanova concluyó su mensaje con una frase que resonó entre sus seguidores: “ Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz ”.

¿Cómo reveló Eduardo Casanova que tiene VIH?

El jueves 18 de diciembre, Eduardo Casanova compartió en sus redes sociales un reel con fragmentos de la conferencia de prensa en la que confirmó que vive con VIH. El video estuvo acompañado de un mensaje extenso, en el que explicó que durante años guardó silencio por miedo y dolor.

“ Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH. Lo hago cuando yo quiero. Cuando yo puedo. Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente ”, escribió.

Casanova recordó que cerca del 80 por ciento de las personas con VIH no comparte su diagnóstico con casi nadie debido al rechazo social. Para él, hablar públicamente es una forma de enfrentar ese estigma y de utilizar el cine, su principal medio de expresión, como herramienta de comunicación y reflexión.

El verdadero desafío, como señaló Casanova con su testimonio, ya no es médico, sino social: la desinformación, el miedo y la discriminación que aún persisten.

¿Quién es Eduardo Casanova, actor y director de cine que reveló tener VIH?

Eduardo Casanova, cuyo nombre real es Eduardo Reina Valdehita, es actor, director, guionista y creador escénico, y comenzó a ser conocido por su trabajo en televisión, nacido el 24 de marzo de 1991 en Madrid, España.

Inició su carrera profesional a los 12 años, destacando desde entonces por una capacidad interpretativa poco habitual para su edad. Su reconocimiento masivo llegó en 2005, cuando dio vida a Fidel Martínez en la exitosa serie española Aída, papel que lo colocó en el centro de la escena mediática.

Posteriormente, en 2007, se adentró en el ámbito teatral con la obra Diario de una pulga, lo que marcó el comienzo de una etapa más reflexiva y experimental en su trabajo artístico. A los 19 años dio un paso clave en su evolución creativa al escribir y dirigir el cortometraje Ansiedad, con el que obtuvo un reconocimiento en el Festival de Cine El Novelísimo de Hervás.

Con los años, Casanova afianzó su carrera como director y guionista, destacando por un lenguaje visual intenso y transgresor, así como por tratar de manera recurrente temas como la soledad, la violencia simbólica, la exclusión social y la sexualidad.

