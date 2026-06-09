Muere Jaime Sánchez Rosaldo: FILTRAN VIDEO de Alessandra Rosaldo devastada en el funeral de su papá

La muerte del productor musical Jaime Sánchez Rosaldo dejó en shock al espectáculo. Mientras su familia guarda silencio, un video inédito de Alessandra Rosaldo en el funeral ha comenzado a circular, mostrando el profundo dolor que enfrenta la cantante tras la pérdida de su padre, en un momento marcado por el hermetismo y la tristeza.

Mira: Alessandra Rosaldo reacciona a la muerte de su papá, Jaime Sánchez Rosaldo: “Tu legado vive” FOTO

Funeral de Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo / Redes sociales/Mezcalent

¿Cómo se anunció la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo y quién fue?

La muerte de Jaime Sánchez Rosaldo fue dada a conocer a través de canales oficiales de televisión, donde se informó que el mánager había fallecido el 8 de junio a los 84 años.

El comunicado destacó su legado y a su familia: “Falleció hoy, 8 de junio, a la edad de 84 años. Le sobreviven sus hijas Mariana, Valeria y Alessandra, así como su exesposa la Sra. Gabriela Barrero; a quienes nos unimos en su tristeza por tan lamentable pérdida”.

Sánchez Rosaldo fue una figura clave en la industria musical mexicana, reconocido por impulsar la carrera de grandes artistas como Lupita D’Alessio y Lucero, además de ser pieza fundamental en el éxito del grupo Sentidos Opuestos, donde su hija Alessandra Rosaldo brilló como vocalista.

Hasta ahora, ni Alessandra Rosaldo ni Eugenio Derbez han emitido declaraciones oficiales. La única reacción pública ha sido la de su hija Mariana, quien escribió en redes: “Vuela alto, papá”.

Mira: Muere de Jaime Sánchez Rosaldo: Recuerdan que Elaine Haro presuntamente fue acosada por el fallecido mánager

¿Cómo apareció Alessandra Rosaldo en el funeral de Jaime Sánchez Rosaldo?

El funeral de Jaime Sánchez Rosaldo, productor musical y mánager, se realizó en Santa Fe, Ciudad de México, bajo un ambiente de total privacidad y hermetismo.

Sin embargo, en medio del duelo, se filtró un video de Alessandra Rosaldo en el funeral de su papá, el cual rápidamente se viralizó.

En las imágenes, Alessandra Rosaldo aparece devastada. A diferencia del protocolo tradicional, la cantante vistió de blanco, un detalle que llamó la atención. Además, no llevaba maquillaje y su rostro reflejaba un dolor profundo y contenido.

Durante el breve clip, se le observa con la mirada perdida, ojos tristes y sin hablar, transmitiendo un duelo completamente íntimo. La escena ha conmovido a sus seguidores, quienes identifican este momento como una muestra clara del difícil proceso emocional que atraviesa.

Así apareció Alessandra Rosaldo en el funeral de su papá:

¿Cómo se encuentra Alessandra Rosaldo tras la muerte de su papá Jaime Sánchez Rosaldo?

Aunque Alessandra Rosaldo no ha dado declaraciones públicas, personas cercanas han compartido detalles sobre su estado emocional.

Angie Taddei, integrante de JNS y amiga cercana, explicó: “(Está) tranquila, rodeada de su familia, con mucho amor. Está en paz, obviamente con lo que es perder a un padre, pero bien, acompañada de mucho amor”.

También destacó que Eugenio Derbez ha estado presente en todo momento, junto con su familia:

“Está acompañada de Eugenio, por supuesto, cien por ciento de su familia. Están, obviamente conmocionados, están pasando un momento complicado, de mucho dolor y mucha tristeza, pero en paz dentro de lo que cabe”. Angie Taddei, integrante de JNS

¿De qué murió Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo?

Tras confirmarse la noticia, se informó que Jaime Sánchez Rosaldo murió a los 84 años, presuntamente por un infarto cardiovascular ocurrido el 8 de junio.

Versiones cercanas aseguran que el productor ya enfrentaba problemas de salud, lo que fue reforzado por declaraciones de su expareja Gilda Deneken, quien comentó:

“Él estaba enfermo, pero yo siento que eso no me corresponde a mí comentarlo. Para ellos va a ser algo muy fuerte”. Gilda Deneken

Hasta ahora, la familia no ha confirmado oficialmente la causa de muerte, lo que mantiene el tema en incertidumbre y especulación, aumentando el interés alrededor del caso.