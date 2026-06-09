¿Cómo está Alessandra Rosaldo tras la muerte de su papá? JNS rompe el silencio sobre el estado de la cantante

La noche del 8 de junio los medios se inundaron con la noticia de la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo, papá de la cantante Alessandra Rosaldo, a los 84 años.

Fue a través de las redes de Televisa Espectáculos donde se dio a conocer el deceso del manager; desde entonces, las muestras de afecto por parte de amigos, colegas y seguidores a la cantante de Sentidos Opuestos no han parado.

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Muere papá de Alessandra Rosaldo, el productor musical Jaime Sánchez Rosaldo / IG: @alexrosaldo

¿Cómo se anunció la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo?

Por medio de los canales oficiales de la televisora de San Ángel, se informó que Jaime Sánchez Rosaldo, mánager y creador de múltiples estrellas como Lupita D’Alessio y Lucero, había perdido la vida a los 84 años.

“Falleció hoy, 8 de junio, a la edad de 84 años. Le sobreviven sus hijas Mariana, Valeria y Alessandra, así como su exesposa la Sra. Gabriela Barrero; a quienes nos unimos en su tristeza por tan lamentable pérdida”, se lee en el comunicado.

Desde que se dio a conocer la noticia, la esposa de Eugenio Derbez y sus hermanas han permanecido en silencio. Alessandra Rosado solo reposteó el comunicado por parte de Sentidos Opuestos, pero se sabe que ya se encuentra en el funeral de su papá.

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Alessandra Rosaldo compartió un comunicado tras la muerte de su papá. / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre el estado de Alessandra Rosaldo tras la muerte de su papá?

Durante la mañana de este 9 de junio, se dio a conocer que el funeral de Jaime Sánchez Rosaldo, quien anteriormente se vio envuelto en un presunto caso de acoso, se realizaría en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México, donde estuvo presente el equipo de TVNotas.

Los primeros reportes presentados por Ventaneando señalaron que el acceso a la prensa estaba prohibido por peticiones de la familia. Aunque Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez no han dado declaraciones al respecto, a las afueras del recinto algunas personalidades hablaron sobre el estado anímico de la cantante.

De acuerdo con Angie Taddei, integrante del grupo JNS, Alessandra Rosaldo está tranquila y en paz, rodeada de mucho amor por las personas que la quieren, entre ellos su esposo, Eugenio Derbez.

“Tranquila y en paz, obviamente con lo que es perder a un padre, pero bien, acompañada de mucho amor. Acompañada de Eugenio, cien por ciento, de su familia. Están conmocionados con la noticia, pasando un momento de mucho dolor, de mucha tristeza, pero en paz, dentro de lo que cabe”. Angie Taddei, integrante del grupo JNS

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¿De qué murió Jaime Sández Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo?

Una vez que se confirmó el fallecimiento de Jaime Sández Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo, el periodista Uriel Curiel dio a conocer que la causa de su muerte habría sido un infarto cardiovascular, según fuentes cercanas a la familia.

Por otra parte, Gilda Deneken, expareja del mánager, se sinceró sobre el tema en Ventaneando. De acuerdo con Deneken, tras compartir 16 años juntos, nunca se habían dejado de hablar y sabía que estaba enfermo.

“Él estaba enfermo, pero yo siento que eso no me corresponde a mí comentarlo. Para ellos va a ser algo muy fuerte”, expresó. Hasta ahora, ninguna de sus hijas ha dado detalles al respecto.

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