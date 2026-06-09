¿De qué murió el papá de Alessandra Rosaldo? Así se vivió el funeral de Jaime Sánchez Rosaldo: VIDEO

Durante la noche del pasado 8 de junio, se dio a conocer la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo, a los 84 años. Justo en estos momentos, se le está dando el último adiós en una funeraria al sur de la Ciudad de México. En TVNotas, te contamos todo lo que se sabe.

Te recomendamos: Alessandra Rosaldo confirma ‘crisis’ con Eugenio Derbez tras polémica con su hija: “Voy en mi cuarto divorcio”

Papá de Alessandra Rosaldo muere / Redes sociales

¿Qué enfermedad tenía Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo?

Tras confirmarse la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo, el periodista Carlos Uriel informó que había tenido contacto con fuentes cercanas a la familia. Según reportó, la causa habría sido un infarto cardiovascular.

“El deceso ocurrió alrededor de las 6:30 p. m. Y de manera preliminar, fuentes cercanas me informan que habría sido consecuencia de un infarto cardiovascular”, expresó.

Por otra parte, Gilda Deneken, su expareja, otorgó más detalles sobre el tema. En un audio enviado a ‘Ventaneando’, la celebridad se dijo muy dolida por la pérdida, ya que Sánchez y ella seguían siendo grandes amigos.

También reveló que el productor llevaba tiempo luchando contra una enfermedad. No quiso especificar cuál era. Según sus propias palabras, decirlo le corresponde a la familia.

“El señor Rosaldo ya se fue. Uno de los mejores mánagers que ha tenido México. Muy triste. Le quiero comentar que él y yo no estábamos juntos, pero me duele. No me pude despedir de él. Fueron 16 años. Nunca nos habíamos dejado de hablar. Él estaba enfermo, pero yo siento que eso no me corresponde a mí comentarlo. Para ellos va a ser algo muy fuerte”. Expareja de Jaime Sánchez Rosaldo

Checa: Alessandra Rosaldo, tras críticas a su hija, habla de su futuro ¿La alejará del ojo público?

¿Cómo fue el funeral de Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo?

Diversos medios, incluyendo TVNotas, estuvieron presentes en el funeral de Jaime Sánchez Rosaldo, quien en su momento se vio en controversia por un presunto acoso a Elaine Haro. Según se informó, se realizó en una funeraria en la alcaldía Cuajimalpa, en CDMX.

Se informó que los primeros en llegar fueron Alessandra Rosaldo y su esposo, Eugenio Derbez, así como los parientes de ella. También habría estado presente Omar Chaparro, gran amigo del matrimonio.

La familia quiere darle el último adiós a don Jaime en privado. Por ello, se prohibió la entrada a los medios de comunicación.

“A partir de las 10 de la mañana inició este servicio fúnebre para despedir a don Jaime Sánchez Rosaldo. Alessandra y Eugenio, en efecto, ya se encuentran en esta casa funeraria. Ellos llegaron a primera hora. Ya nos informaron que estos servicios fúnebres van a ser completamente privados. Ellos quieren mantener este momento muy íntimo”, resaltó una reportera de ‘Ventaneando’.

Comentó que muchos automóviles han estado llegando al lugar. Y es que, aparentemente, muchos colegas y familiares asistieron para despedirlo.

Hasta el momento, no se sabe más del evento. En tanto que, hace algunas horas, el programa ‘Venga la alegría’ presentó las imágenes de Alessandra y su esposo llegando al aeropuerto de CDMX para los ritos funerarios.

¿Quiénes son las hijas de Jaime Sánchez Rosaldo?

Se sabe que Jaime Sánchez Rosaldo tuvo un total de tres hijas: Mariana, Valeria y Alessandra Rosaldo. Esta última es la única que se ha involucrado en el medio artístico. Además de ser vocalista de ‘Sentidos Opuestos’, es una de las actrices más queridas del medio artístico.

Actualmente, está casada con Eugenio Derbez, con quien tiene una hija. Si bien la celebridad no solía hablar mucho de su papá, siempre dejó ver que eran muy unidos. En su momento, narró que él ha sido de gran ayuda en su carrera musical.

Mira: ¿Alessandra Rosaldo no se le pasa el coraje? Enfurece por filtración de millonaria fortuna de Eugenio Derbez