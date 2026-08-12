Ricardo Casares critica a ‘Chicharito’ tras decir que la vida del futbolista no es fácil: “Te dicen héroe” VIDEO

Javier ‘Chicharito’ Hernández ha lanzado diversas declaraciones que han hecho polémica en redes sociales, desde el papel de la mujer en una familia, y ahora sobre la vida de un futbolista. Ante esto, Ricardo Casares decidió romper el silencio y lanzar una dura crítica al exjugador de las Chivas. ¿Qué le dijo?

Javier ‘Chicharito’ Hernández habla de la vida del futbolista / Instagram: @ch14_

¿Qué dijo Javier ‘Chicharito’ Hernández sobre la vida de los futbolistas?

El exjugador de las Chivas del Guadalajara, Javier ‘Chicharito’ Hernández, publicó un video titulado: Mitos y verdades de la vida de un futbolista | Learning to be Human, para así poder explicar la parte difícil de ser futbolista, lejos de la fama, el dinero y el éxito.

Según su testimonio, pocos hablan acerca de lo difícil que es sobrellevar la presión, la limitación de alimentos y el estar constantemente en el foco público:

El futbol deja de ser un juego en el momento en que se convierte en un negocio de alto rendimiento. Un futbolista no entrena dos horas, entrena las 24 horas del día. Javier ‘Chicharito’ Hernández

Otro de los temas abordados por ‘Chicharito’, fue el de la comida, pues asegura que los futbolistas están limitados en el consumo, mismo que “controlan” los chefs privados de cada equipo:

Imagina tener que estarlo cuidando todo el tiempo (el cuerpo) para que puedas jugar y seguir teniendo tu sueldo. Cuando firmas un contrato multimillonario, firmas la renta exclusiva de tu físico. Javier ‘Chicharito’ Hernández

Además del esfuerzo físico que implica ser un atleta de alto rendimiento, Hernández también refirió que el desgaste psicológico y emocional es muy fuerte, ya que puedes pasar de ser un héroe, al villano de otra historia:

Tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a un club. La presión psicológica es brutal, imagina que en tu trabajo diario si cometes un error de dos segundos, hay millones de personas insultándote en redes sociales, abucheándote en vivo y analizando tu falla en televisión nacional. El futbol profesional no es un juego, es una olla de presión constante. Javier ‘Chicharito’ Hernández

Aunque este era un video en el que buscaba concientizar y aclarar varias cosas del futbol, no todos lo vieron de la misma manera.

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¿Cómo reaccionó Ricardo Casares al video de Javier ‘Chicharito’ Hernández sobre el futbol?

El video publicado por Javier ‘Chicharito’ Hernández no fue bien recibido por Ricardo Casares, quien dio su opinión en un reel de Instagram, mediante el cual, se opone a todo lo argumentado por el futbolista mexicano.

En un primer punto, Casares criticó que Javier se quejara del futbol en su faceta de “negocio”, pues afirma que tuvo grandes ganancias de él.

Dices que el futbol no es un juego, es un negocio billonario, bueno... De este negocio tú fuiste parte y sacaste una muy buena tajada (dinero). Ricardo Casares

Además del aspecto económico, Ricardo no está de acuerdo en lo dicho por ‘Chicharito’ respecto a los chefs privados y las comidas limitadas, argumentando que muchas personas en el mundo ni siquiera tienen para comer:

Dices que controlan lo que comes, a qué hora te duermes, cómo respiras, que no controlas nada. Pensaste antes de hacer el video que hay millones de personas que no comen, no duermen y que pierden el aliento cada hora, por tratar de remediar eso. Ricardo Casares

Otro de los puntos en los que Ricardo Casares difiere de ‘Chicharito’, se relaciona a la presión que los jugadores viven partido a partido, ya que el exjugador de las Chivas mencionó que un error puede derrumbar psicológicamente a un jugador:

Si cometes un error de dos segundos, millones de personas te insultan, pero no mencionaste que si aciertas dos segundos, millones de personas te alaban. Se repite una y otra vez y te dicen algo tan grande como ‘héroe’. quiero comentarte, ‘Chicha’, todos los trabajos son ollas de presión. (...) Eso pasa en todos lados. Ricardo Casares

A lo largo de varios minutos, Ricardo continúa atacando las ideas de Javier Hernández, en un video que ya se hizo viral en redes. ¿De qué lado estás?

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¿Javier ‘Chicharito’ Hernández responde a las críticas del conductor Ricardo Casares?

Al momento de esta nota, Javier ‘Chicharito’ Hernández aún no responde a la polémica respuesta lanzada por Ricardo Casares en sus redes sociales.

El debate entre internautas sigue creciendo con el paso de los minutos, pues mientras un gran número de aficionados, amigos, colegas y usuarios defienden a ‘Chicharito’, otra gran cantidad de personas respalda lo dicho por el conductor.

Recordemos que no es la primera vez que una declaración de ‘Chicharito’ Hernández revoluciona las redes sociales y causa la respuesta de otras figuras de la farándula.

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