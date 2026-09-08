¡Acusan al futbolista Edson Álvarez y a su esposa de ser cómplices del secuestro de un productor!

Tras vivir años en el silencio y bajo la constante zozobra, luego de recibir múltiples amenazas de muerte por intentar cobrar lo que por derecho le correspondía, el productor Juan José López Ordóñez rompe el silencio y revela la pesadilla que ha enfrentado por culpa de Jessi Jonathan Toache Bedolla, suegro del futbolista mexicano Edson Álvarez, quien, asegura, se niega a pagarle una deuda de 3.5 millones de pesos por la producción de su documental.

Te recomendamos: Karina Torres revela que tuvo una aventura con un futbolista español, ¿fue la tercera entre Shakira y Piqué?

El productor le ayudó al futbolista a filmar un documental de su trayectoria, pero este nunca le dio adelanto por el trabajo ni se lo liquidó. / Fotos y video: Francisco Mancera, Cortesía del entrevistado y Archivo TVNotas

¿Por qué se asegura que Edson Álvarez es cómplice de secuestro?

Tal cobranza es solo la punta del iceberg. Las declaraciones toman un tinte impactante al involucrar al seleccionado nacional como presunto cómplice de su secuestro:

“Edson y yo vivimos un conflicto hace 4 años. Él me pidió, desde el anterior Mundial de futbol (2022), filmar en súper 8 el documental de toda su trayectoria. La jornada fue ardua. Nos llevaban de 4 a 8 horas diarias. La grabación no fue fácil, duró 2 años”. Productor Juan José López Ordóñez

A Edson lo conoció por sus suegros (Jessi Jonathan Toache Bedolla y Margarita Caffarel), padres de su esposa Sofía (actriz y modelo). “Con Jonathan (el suegro) llegamos a ser socios de unas propiedades de negocios e inmobiliarias”, revela.

“A través de su suegro, le dije a Edson que por este documental debía pagar 3 millones y medio de pesos. Él pensaba venderlo a Netflix. Lo sabían 2 personas: Angelito Flores y Vanessa Changerotti, que radican en Madrid y trabajan para esta plataforma”. productor Juan José López Ordóñez

El documental se quedó trunco por el Mundial de Qatar. “En el documental se grabaron también momentos familiares, como la parte en su nueva casa en el Estado de México (Zona Esmeralda) y el baby shower de su segunda hija (2024). El evento fue amenizado por el payaso ‘Platanito’”.

Asegura que no pidió dinero de anticipo, porque el futbolista quedó de pagar al final: “Tengo todo grabado en video”.

No te pierdas: Rayo cae en plena cancha y mata a futbolista de 24 años; el impactante momento quedó grabado, VIDEO

Se había mantenido alejado de los escándalos, pero hoy todo cambia. / Fotos y video: Francisco Mancera, Cortesía del entrevistado y Archivo TVNotas.

¿Cómo inició el conflicto entre el productor Juan José López Ordóñez y el futbolista Edson Álvarez?

El conflicto se dio cuando reclamó el pago al futbolista (2024). El jugador gana mucho dinero y es muy cotizado. Entonces, ¿por qué no le pagó? “Sus suegros ya no me permitieron la comunicación con él. De ahí derivó el problema. Se tornó más arduo y ya no me quiso contestar”.

El contacto siempre fue a través del suegro del futbolista. Después, todo dio un giro que cambió la vida del empresario:

“Fue el 3 de noviembre de 2024. Reclamé un bien inmueble que le facilité a Jonathan (suegro). Se hizo copropietario sin inversión de un inmueble mío en la colonia San Rafael, con un valor de 30 millones de pesos. Jonathan me invitó a una notaría y pidió un préstamo simulado. Posteriormente, para evadir el compromiso tanto de Edson Álvarez (3.5 millones) como de mis bienes, ¡me mandan secuestrar!”. Productor Juan José López Ordóñez

Lee: ¿Erling Haaland y Aarón Mercury son mejores amigos? El influencer ya interactúa con el futbolista: FOTO

“Quiero que se haga público, que el futbolista considere la reparación del daño”, nos dijo. / Fotos y video: Francisco Mancera, Cortesía del entrevistado y Archivo TVNotas

Así ocurrió el secuestro del que acusan al futbolista Edson Álvarez

Relata los pormenores: “Jonathan mandó a personas a que me compraran el inmueble: Una de origen cubano y otra mexicana. En la calle de Moliere, esquina Homero, se da el secuestro. Yo circulaba en mi auto, jalaron las puertas y se subieron las 2 mujeres. Escuchaba que me llevaban a Chalco. Me amagaron y me vendaron. Tenían armas. Estuve secuestrado medio día”.

Lo más letal fue que me introdujeron una jeringa en el cuello. Escuché que decían: ‘Recibimos órdenes, te vamos a chingar, te vas a morir, ¡ya te cargó la ching*da! Recibimos instrucciones de Jonathan, el suegro de Edson’”.

Se enteró de que el futbolista sabía del secuestro. “Me enteré por gente que nos conocía y, además, los secuestradores me lo dijeron. Logré liberarme porque ellos hicieron una parada previa. Se detienen pasando viaducto y Tlalpan, y giran en una calle. Era de día y algunas personas lo presenciaron y empezaron a grabar. Una pareja tuvo el valor de ver qué sucedía. Los secuestradores huyeron. El auto quedó a media calle y yo, dentro”.

Continúa: “Llegó la ambulancia, patrullas, y me trasladaron al Ministerio Público en Lomas de Chapultepec. Levanté la denuncia. Ahí menciono los nombres de sus cómplices, como ‘yerno’ y como ‘hija’. El suegro ya no quiso tomar llamada, pero cuando se enteró de que estaba vivo y había una denuncia, dio dinero para detener toda la investigación”.

Te recomendamos: Tras participar en el Mundial 2026, muere Jayden Adams, futbolista de la selección de Sudáfrica

Edson Álverez y su esposa acusado de presunto secuestro. / Fotos y video: Francisco Mancera, Cortesía del entrevistado y Archivo TVNotas

¿Qué otras denuncias tiene el futbolista Edson Álvarez?

Hay otra denuncia: “Es contra el futbolista. La gente se preguntará cómo es posible que deba, ganando tanto dinero. Pues sí, me tocó. ¿No tiene para pagar? Tiene una casa con un valor de más de 30 millones de pesos”.

¿Ha temido por su vida? “Sí, sigo teniendo amenazas de muerte. He tenido que estar de gitano, cambiándome de domicilio cada 2 o 3 meses. Desde zonas populares y otras más. Así hemos vivido, mi esposa, Lorenza, y yo”.

Sobre por qué ahora decidió hablar con TVNotas, dijo: “Cuando estás amenazado y vives con temor, te frenas mucho, por la familia. Recurro a ustedes porque sé que comparten muchas cosas y hablo sin filtros”.

Y mencionó que el suegro de Edson se quedó con el bien inmueble. “Se lo dio a una financiera michoacana de dudosa procedencia y ‘fantasma’".

Con sus palabras, el empresario pretende “que se haga público, que considere el futbolista la reparación del daño, porque el moral y el psicológico no lo pueden reparar, que se comprometan a no seguir amenazando y que nos dejen vivir en paz. Quiero que me pague, porque es el trabajo de mi vida”.

Finalmente, tras los hechos, esto opina de Edson Álvarez: “Es ególatra, insensible, perdió el piso. No es normal que en Mónaco pida que le cierren una tienda para comprar. Yo le pregunto: '¿Por qué no me quieres pagar y por qué perder esa sensibilidad si vienes de una situación humilde?’. Edson, repárenme el daño, y cada uno sus cubas. Tengo pruebas de todo esto, fotos en disco duro, USB y testigos”.

No te pierdas: Actriz mexicana de telenovelas es hija de un futbolista mexicano que ha jugado dos mundiales: ¿Quién es?

“Edson, repárenme el daño, y cada uno sus cubas. Tengo pruebas de todo esto. ¡Que nos dejen vivir en paz!”, señala el productor. / Fotos y video: Francisco Mancera, Cortesía del entrevistado y Archivo TVNotas

¿Cómo es la relación entre Edson Álvarez y su esposa Sofía?

El romance inició en 2018, cuando él se consolidaba en el Club América y ella iniciaba su carrera en el modelaje. Ella lo acompañó en el campeonado de la Liga MX que consiguió con las Águilas.

y ella iniciaba su carrera en el modelaje. Ella lo acompañó en el campeonado de la que consiguió con las Águilas. En 2019, tras la venta de Edson al Ajax , la pareja anunció que estaba esperando a su primogénita.

, la pareja anunció que estaba esperando a su primogénita. A finales de ese año, debido a las leyes de los Países Bajos , al no estar casados legalmente ni tener la mayoría de edad laboral requerida, Sofía y su bebé tuvieron que regresar a México . Edson llegó a declarar públicamente ante medios neerlandeses la depresión que vivía al llegar a una casa a oscuras, sin su pareja e hija.

, al no estar casados legalmente ni tener la mayoría de edad laboral requerida, Sofía y su bebé tuvieron que regresar a . Edson llegó a declarar públicamente ante medios neerlandeses la depresión que vivía al llegar a una casa a oscuras, sin su pareja e hija. En marzo 2020 resolvieron los trámites y se reunieron definitivamente en Ámsterdam.

Poco antes del Mundial Qatar 2022 , dieron la bienvenida a su segunda hija. En esta ocasión optaron por mantenerse más reservados respecto a la imagen de su pequeña.

, dieron la bienvenida a su segunda hija. En esta ocasión optaron por mantenerse más reservados respecto a la imagen de su pequeña. En 2023, Sofía y sus hijas acompañaron al mediocampista en su traslado a Inglaterra , tras ser fichado por el West Ham United.

, tras ser fichado por el La propuesta de matrimonio fue en 2024 en Bali, Indonesia , tras más de 6 años de relación. Durante unas vacaciones, él organizó un escenario con vistas al mar y flores para darle el anillo.

, tras más de 6 años de relación. Durante unas vacaciones, él organizó un escenario con vistas al mar y flores para darle el anillo. Actualmente, Edson y Sofía han mantenido su relación estable y sin escándalos amorosos públicos.

Lee: Colaboradora de Hoy anuncia ‘romance’ con famoso futbolista, ¿ya olvidó a su ex con quien trabaja? VIDEO

Confiesa que el secuestro fue orquestado por el papá de Sofía, pero que el futbolista y la actriz supieron de lo ocurrido, pues se realizó para evadir una gran deuda. / Fotos y video: Francisco Mancera, Cortesía del entrevistado y Archivo TVNotas.

Así ha sido la trayectoria del futbolista Edson Álvarez

Edson Omar Álvarez Velázquez nació el 24 de octubre de 1997 en Tlanepantla de Baz, Edomex .

nació el 24 de octubre de 1997 en . Es futbolista profesional y se desempeña principalmente como centrocampista defensivo.

Surgió de las fuerzas básicas del Club América , donde debutó en primera división en 2016 y se convirtió en pieza clave para ganar el título de Liga MX en 2018.

, donde debutó en primera división en 2016 y se convirtió en pieza clave para ganar el título de en 2018. En 20 dio el salto al futbol europeo, al ser fichado por el Ajax de Ámsterdam , club con el que conquistó múltiples títulos de la Eredivisie y la Copa de los Países Bajos.

de , club con el que conquistó múltiples títulos de la y la Posteriormente, consolidó su carrera en la Premier League , tras su traspaso al West Ham United F. C.

, tras su traspaso al Con la Selección de México ha disputado las Copas del Mundo de Rusia 2018 y Qatar 2022 . Además, ha conquistado la Copa de Oro de la Concacaf.

. Además, ha conquistado la Este 2026 fue parte clave en el Mundial, y portó el brazalete de capitán del equipo tricolor.

A pesar del interés mostrado por equipos mexicanos, ha rechazado volver a la Liga MX debido a que su prioridad es jugar y competir en Europa.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.