Laura Zapata asegura que Ernestina Sodi mintió sobre su secuestro en 2002: “Por supuesto que mintió”

Recientemente, Camila Sodi reaccionó con sorpresa ante la petición de uno de los secuestradores de su madre, Ernestina Sodi, para obtener un amparo. Ahora, el angustiante episodio que vivieron Ernestina y su hermana, Laura Zapata, en 2002 vuelve a dar de qué hablar.

Y es que, desde aquel entonces, la relación entre las hermanas quedó marcada por una fuerte fractura. Una de las principales razones del distanciamiento fue la versión que Ernestina dio sobre lo ocurrido durante el secuestro, misma que Laura Zapata ha negado en repetidas ocasiones.

La actriz incluso ha asegurado que su hermana mintió al relatar algunos detalles de lo sucedido mientras ambas estuvieron privadas de su libertad. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Ernestina y por qué Laura la desmintió? Te contamos.

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Laura Zapata / Redes sociales

¿Cómo fue el secuestro de Ernestina Sodi y Laura Zapata en el 2002?

La noche del 22 de septiembre de 2002, Laura Zapata y Ernestina Sodi fueron interceptadas por un comando armado a la salida de un teatro en la Ciudad de México y permanecieron privadas de la libertad durante varias semanas en una casa de seguridad.

El objetivo, según revelaron los propios secuestradores, era obtener una gran suma de dinero de Tommy Mottola, cuñado de Ernestina y Laura.

Aunque Laura Zapata fue liberada unos días después del secuestro, Ernestina Sodi permaneció privada de la libertad durante más tiempo.

Los secuestradores fueron capturados y sentenciados a largas condenas en 2004. Recientemente, uno de ellos solicitó un amparo para obtener su libertad.

Uno de los puntos que habría provocado el distanciamiento entre Laura Zapata y Ernestina Sodi fue la versión que esta última plasmó en su libro ‘Líbranos del mal’, publicado años después del secuestro. En su relato, Ernestina cuestionó algunas de las acciones de su hermana durante el cautiverio y llegó a sugerir que Laura pudo haber complicado las negociaciones con los secuestradores.

La diferencia entre las hermanas se hizo todavía más evidente porque Laura fue liberada antes que Ernestina. De acuerdo con información sobre el secuestro, Zapata permaneció privada de su libertad durante alrededor de 35 días, mientras que Sodi estuvo cautiva cerca de 45 días.

A partir de entonces surgieron distintas versiones sobre lo ocurrido durante el secuestro.

Estas declaraciones terminaron por profundizar la fractura familiar

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Laura Zapata y Ernestina Sodi / Redes sociales

¿Por qué Laura Zapata dijo que Ernestina Sodi mintió sobre el secuestro?

Relacionado con las razones que provocaron el distanciamiento entre las hermanas, Laura Zapata se mostró sorprendida por lo que Ernestina Sodi escribió años después en su libro.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Laura recordó que durante el tiempo que permaneció privada de su libertad fue tratada relativamente bien, pues aseguró que, desde su experiencia, no sufrió agresiones físicas ni otro tipo de violencia más allá del propio secuestro.

“Por supuesto que mintió... Hasta el último día que yo estuve, nos trataron de señoras.” Laura Zapata

Sin embargo, su relato contrastó con lo que Ernestina plasmó en su libro, donde aseguró haber sido víctima de una violación durante el cautiverio. Al respecto, Zapata afirmó que ella no vivió una situación así, aunque reconoció que no podía saber qué ocurrió después de que fue liberada.

Otro de los señalamientos que Laura Zapata rechazó fue la versión de que habría tenido algún tipo de complicidad durante el secuestro o que sus acciones hubieran impedido la liberación de Ernestina.

La actriz aseguró que, por el contrario, hizo todo lo que estuvo en sus manos para conseguir que su hermana fuera liberada. Incluso recordó que acudió personalmente a las oficinas de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), donde se reunió con su titular en aquel momento, Genaro García Luna, para dar seguimiento a las acciones relacionadas con el rescate de Ernestina.

“Al día siguiente, fui a sentarme a la Agencia Federal de Investigaciones, con Genaro García Luna (...) Cuando yo salí de ahí, tenía que salir a ver cómo la sacaba de esa locura.” Laura Zapata

De esta manera, Laura ha sostenido que la versión de los hechos que Ernestina contó posteriormente no coincide con lo que ella vivió durante el secuestro.

Sin duda, aquel episodio marcó profundamente la relación entre ambas mujeres. Años después, el distanciamiento permaneció y, tras el fallecimiento de Ernestina Sodi en noviembre de 2024, la esperada reconciliación entre las hermanas nunca llegó.

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