Camila Sodi reaparece en silla de ruedas y reacciona al amparo que pidió el secuestrador de su madre: "¡Qué fuerte!”

Camila Sodi compartió que fue sometida a una histerectomía en días recientes, por lo que se había mantenido alejada del ojo público durante un tiempo.

En las últimas horas, la actriz reapareció en silla de ruedas y habló con los medios de comunicación sobre su estado de salud y el proceso de recuperación.

Durante el encuentro, también fue cuestionada sobre el amparo que solicitó desde prisión el secuestrador de su madre, Ernestina Sodi. ¿Cómo reaccionó? Te platicamos.

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Camila Sodi / Redes sociales

¿Qué pasó con Laura Zapata y Ernestina Sodi en 2002?

La noche del 22 de septiembre de 2002, Laura Zapata y Ernestina Sodi fueron interceptadas por un comando armado a la salida de un teatro en la Ciudad de México y permanecieron privadas de la libertad durante varias semanas en una casa de seguridad.

El objetivo, según revelaron los propios secuestradores, era obtener una gran suma de dinero de Tommy Mottola, cuñado de Ernestina y Laura.

Aunque Laura Zapata fue liberada unos días después del secuestro, Ernestina Sodi permaneció privada de la libertad durante más tiempo.

Los secuestradores fueron capturados y sentenciados a largas condenas en 2004. Recientemente, uno de ellos solicitó un amparo para obtener su libertad.

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Laura Zapata y Ernestina Sodi / Redes sociales

¿Por qué el secuestrador de Ernestina Sodi pidió un amparo?

Laura Zapata reveló que recibió un citatorio relacionado con el caso, luego de que Armando Figueroa, alias ‘el Duende’ e identificado como uno de los responsables del secuestro, solicitara un amparo directo para salir de prisión.

En entrevista para Ventaneando, la actriz confesó que esta nueva notificación la sorprendió, pues considera que representa una revictimización. Además, aseguró que ya se ha deslindado de cualquier responsabilidad en el caso, luego de que en su momento fuera vinculada como presunta cómplice del secuestro.

“Sí me sorprende muchísimo (...) Definitivamente yo no tengo nada qué ver. Es un caso juzgado, yo soy la víctima y él es un delincuente, los otros (citatorios) que he recibido no los he ni volteado a ver...” Laura Zapata

Aunque ya ha recibido otras notificaciones que decidió ignorar, sus abogados le comentaron que, en esta ocasión, sí será necesario que asista.

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Laura Zapata / Redes sociales

Así reaccionó Camila Sodi al amparo que pidió el secuestrador de Ernestina Sodi

En el encuentro que tuvo Camila Sodi con los medios de comunicación tras su histerectomía, comentó que su estado de salud está mejorando y que cada día se siente más fuerte y orgullosa de lo que ha logrado.

Posteriormente, fue cuestionada sobre el amparo que solicitó ‘el Duende’. La actriz reaccionó con sorpresa y aseguró que no tenía conocimiento del tema. Sin entrar en muchos detalles, dijo tener sentimientos encontrados, al igual que todos los mexicanos.

Un año después de la muerte de Ernestina Sodi, Camila reveló que enfrenta un padecimiento de neurodivergencia.

“Me estoy enterando ahorita, no sabía. ¡Qué fuerte noticia! (...) Muchos (sentimientos), imagínate, a todos como mexicanos.” Camila Sodi

La actriz no dio más detalles al respecto ni reveló si participará en este nuevo proceso en representación de su madre y continuó su camino.

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