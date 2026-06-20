Abuela de Laura Zapata sí fue maltratada en asilo y lanzan tremenda sentencia contra enfermera

Después de una batalla legal que se prolongó durante cuatro años, la actriz Laura Zapata anunció que un juez dictó sentencia contra Jessica de Jesús Martínez, la enfermera señalada por presunto maltrato y negligencia en los cuidados de su abuela, Eva Mange Márquez. ¿Qué sucedió exactamente?

Laura Zapata anunció maltratos a su abuela / Redes sociales

¿Por qué la actriz Laura Zapata acusaba malos tratos a su abuela?

La actriz Laura Zapata, en el 2022, compartió una serie de pruebas, entre ellas un video, en el que mostraba a su abuela, Eva Mange Márquez, con algunas lesiones en su cuerpo, mientras ella permanecía en el asilo Legrand Senior Living, localizado en Huixquilucan, Estado de México.

Según relató en aquel momento, Eva Mange presentaba severas lesiones derivadas de una presunta falta de atención, incluyendo escaras y una herida profunda en uno de sus hombros:

Esto es un crimen. Hijole, este es el lugar donde cuidan a los viejitos. Esa es la herida del hombro de mi abuela. (...) Esto es lo que me estuvieron escondiendo una semana. Video compartido por Laura Zapata

Desde entonces, Zapata emprendió una batalla legal para buscar responsabilidades por los daños sufridos por su abuela. Durante el proceso, sostuvo que las lesiones eran consecuencia directa de negligencia en su atención, mientras que la defensa de la enfermera argumentó que la familia había sido informada sobre el estado de salud de la paciente.

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¿Laura Zapata anuncia sentencia contra enfermera por presunto maltrato a su abuela?

A través de sus redes sociales, Laura Zapata compartió un mensaje relacionado al caso de su abuela Eva Mange Márquez, en el cual, anunciaba una victoria en dicha batalla legal:

La justicia finalmente llegó para mi abuela, Doña Eva Mange Márquez. Se dictó una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión contra quien le causó tanto dolor y tanto daño. Laura Zapata

En su publicación, la actriz señaló que el caso de Eva Mange se ha convertido en un símbolo de la lucha por la dignidad y los derechos de las personas de edad avanzada, quienes están propensos a enfrentar situaciones de abandono:

Hoy se abre un precedente importante. Hoy se envía un mensaje claro: los abusos contra nuestros adultos mayores no deben quedar impunes. Laura Zapata

La actriz insistió en que ninguna persona merece ser vulnerada debido a su edad o condición física, agradeciendo a todas las personas que la apoyaron durante este trayecto.

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¿De qué murió Eva Mange Márquez, abuela de Laura Zapata?

Eva Mange Márquez falleció en junio de 2022 a los 104 años de edad. Durante los últimos años de su vida estuvo bajo el cuidado directo de Laura Zapata, quien en diversas ocasiones compartió el vínculo que mantenía con su abuela.

De acuerdo con la actriz, la salud de Eva sufrió un importante deterioro tras su estancia en la residencia donde ocurrieron los hechos denunciados. Entre las complicaciones que enfrentó se encontraban fracturas, problemas de movilidad y episodios de anemia que afectaron considerablemente su estado físico.

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