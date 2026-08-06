Laura Zapata bloqueó a Thalía para siempre y arremetió contra Yolanda Andrade: “se está quedando casi sin ojo”

Una entrevista de Laura Zapata volvió a encender la polémica en redes sociales. La actriz reveló el motivo por el que decidió bloquear a su media hermana, Thalía, y además lanzó controvertidos comentarios sobre Yolanda Andrade, a quien responsabiliza de una disputa familiar que terminó por romper definitivamente su relación con la cantante.

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Laura Zapata y Thalía / Instagram: @thalia @laurazapataoficial

¿Por qué Laura Zapata bloqueó a Thalía y rompió su relación con la cantante?

Laura Zapata y Thalía vuelven a estar en el centro de la polémica luego de que resurgiera una entrevista en la que la actriz explicó por qué decidió alejarse definitivamente de la intérprete de Amor a la mexicana.

Durante una charla con Jorge “el Burro” Van Rankin, la villana de telenovelas dejó claro que ya no considera a sus medias hermanas parte de su familia. Según sus palabras, el vínculo se fracturó después de varios conflictos que nunca lograron resolver.

La actriz explicó que para ella una hermana debe brindar apoyo y respeto, algo que, a su juicio, dejó de existir hace varios años.

“Considero que las hermanas te cuidan la espalda, te protegen, te quieren, te respetan, sobre todo, y te reconocen. Entonces como dejó de suceder todo esto con estas personas, dejaron de ser mis medias hermanas”. Laura Zapata

Incluso, cuando fue cuestionada sobre si saludaría a alguna de ellas en caso de encontrarlas, respondió de manera contundente.

“A ninguna, no me interesan… sería un acto hipócrita, me caen gordísimas todas”. Laura Zapata

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¿Qué dijo Laura Zapata sobre Yolanda Andrade que desató la polémica?

Uno de los momentos más comentados de la entrevista ocurrió cuando Laura Zapata recordó una vieja declaración atribuida a Yolanda Andrade relacionada con la muerte de su abuela, doña Eva Mange.

De acuerdo con la actriz, la conductora habría afirmado que tras el fallecimiento de su abuela se le había terminado una supuesta fuente de ingresos, comentario que habría considerado ofensivo y totalmente falso.

Al recordar el episodio, Laura respondió con evidente molestia y utilizó expresiones que generaron críticas en redes sociales al hacer referencia a los problemas de salud que ha enfrentado Yolanda Andrade en los últimos años.

“Sí, la enfermita, la enfermita del ojo, la que se está quedando casi sin ojo, eso dijo ella”. Laura Zapata

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Laura Zapata y Yolanda Andrade / Redes sociales y canva

¿Qué pasó entre Laura Zapata, Thalía y Yolanda Andrade?

Según contó Laura Zapata, después de enterarse de los comentarios que presuntamente hizo Yolanda Andrade, buscó a Thalía para pedirle que aclarara públicamente la situación.

La actriz aseguró que la versión de que la cantante la mantenía económicamente era falsa y esperaba que su hermana interviniera para desmentir esos señalamientos.

“Yo le pedí a Thalía y le dije: ‘oye, Thalía, controla a tu amiguita, cabr*n, está diciendo que tú me mantienes, maestra. Tú no tienes porque mantenerme, tú nunca me has mantenido’”. Laura Zapata

Laura explicó que esperaba una reacción pública por parte de la estrella internacional, ya fuera mediante una entrevista o algún comunicado que terminara con las especulaciones.

Thalía y Yolanda Andrade / Facebook: Thalía/ Facebook: Yolanda Andrade

¿Por qué Laura Zapata asegura que bloqueó a Thalía para siempre?

La actriz relató que la ausencia de una respuesta por parte de Thalía fue el hecho que terminó por romper definitivamente la relación entre las dos. Según explicó, la cantante optó por no intervenir ni responder públicamente a la controversia, situación que Laura interpretó como una falta de respaldo en un momento importante.

Cuando Jorge Van Rankin le preguntó cuál había sido la reacción de la intérprete, Laura respondió sin rodeos:

“Nada. No dijo nada, no hizo ninguna nota y dejó que las cosas siguieran y la bloqueé. La bloqueé para siempre de mi vida. Así terminé mi relación con Thalía”. Laura Zapata

Aunque estas declaraciones fueron realizadas tiempo atrás, la entrevista volvió a viralizarse recientemente en redes sociales, provocando que el antiguo conflicto entre Laura Zapata y Thalía regresara al la opinión pública.

Así fue como lo dijo: