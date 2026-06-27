Suspenden a conductora por atacar a futbolista que dejó el Mundial 2026 para ver nacer a su bebé: “No sirven”

En pleno Mundial 2026, un futbolista decidió dejar la concentración para estar en el nacimiento de su hijo… pero nadie imaginó que esto terminaría en una fuerte polémica mediática y en la suspensión de una conductora por sus comentarios.

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Futbolista / Redes sociales

¿Por qué un futbolista abandonó el Mundial 2026 para ver nacer a su bebé?

La decisión de un futbolista de élite de abandonar temporalmente el Mundial 2026 desató una polémica global en el mundo del deporte. El jugador Jérémy Doku, figura de la selección de Bélgica, optó por viajar para presenciar el nacimiento de su primer hijo, priorizando su vida personal en uno de los momentos más importantes de su carrera.

El futbolista ya había adelantado su postura antes del torneo, dejando claro que tenía muy clara su decisión:

“Si me preguntas qué quiero, mi respuesta es que nadie quiere perderse el nacimiento de su primer hijo (...) definitivamente quiero estar allí”. Jérémy Doku

La situación tomó relevancia porque el nacimiento coincidía con una fase clave del Mundial que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, donde cientos de jugadores sueñan con estar y no lo logran. Aun así, el futbolista decidió ausentarse, incluso perdiéndose un partido importante con su selección.

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El momento exacto que encendió el debate: comentarios que le costaron la suspensión a la presentadora.

¿Qué dijo la conductora que desató la polémica en el Mundial 2026?

El verdadero escándalo explotó cuando una conductora deportiva francesa, France Pierron reaccionó en vivo a la decisión del futbolista, generando indignación inmediata entre la audiencia.

Durante el programa L’Equipe de Choc, la periodista cuestionó duramente la ausencia del jugador, calificando su decisión como equivocada y lanzando declaraciones que encendieron las redes sociales:

France Pierron “Hay cientos de futbolistas que matarían por estar en tu lugar (...) y vas a renunciar a todo eso para presenciar el nacimiento de tu hijo, que es un momento desagradable, perdón, en el que el padre no es realmente necesario, es inútil. Su papel es simbólico. Le coges la mano y te haces una foto. ¿Y después qué?”.

Las palabras fueron consideradas ofensivas y fuera de lugar, especialmente por minimizar el papel del padre en un momento tan importante, lo que provocó una avalancha de críticas en redes.

France Pierron en el set de L’Equipe tras comentarios que generaron indignación en redes.

¿Por qué suspendieron a la conductora tras sus comentarios sobre el futbolista?

Ante la presión pública generada por la polémica, el medio deportivo decidió actuar de inmediato. En un comunicado oficial, la empresa se deslindó de las declaraciones de su conductora francesa, France Pierron:

L’Équipe “L’Équipe se desvincula de estas declaraciones, que están muy alejadas de los valores del Grupo, y pide disculpas al futbolista en cuestión y, en general, a su audiencia”.

Posteriormente, confirmaron su suspensión temporal del programa para analizar el caso con mayor calma:

“Para permitir un análisis sereno y reflexivo de esta situación (...) France Pierron no estará en antena durante los próximos días”. L’Équipe

La conductora también ofreció una disculpa pública tras el escándalo mediático:

“Estas declaraciones solo me comprometen a mí y no reflejan en ningún caso una posición colectiva. Comprendo que hayan podido herir, ofender o molestar a algunos de ustedes, y lo lamento. Mi intención nunca ha sido minimizar el lugar o el rol de los padres”. France Pierron

La conductora generó polémica tras criticar duramente la decisión del jugador en pleno programa en vivo.

¿Qué pasó con el futbolista tras viajar por el nacimiento de su hijo?

Mientras la polémica crecía en medios y redes sociales, el futbolista Jérémy Doku, vivía un momento completamente distinto fuera de las canchas: el nacimiento de su hijo.

El jugador Jérémy Doku hizo un viaje relámpago acompañado por el equipo médico de su selección debido a molestias físicas que ya presentaba, pero fue autorizado para volar sin riesgos.

El médico del equipo explicó: “Como ya estaba recibiendo el tratamiento médico adecuado desde hacía varios días, pudo volar sin ningún riesgo médico para estar con su familia durante este momento tan especial”.

Tras conocer a su bebé, regresó a la concentración en Seattle, donde retomó sus actividades deportivas con normalidad.

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a Federación Belga de Fútbol felicitó a Jeremy por convertirse en padre:

¿Quién es el futbolista que desató la polémica en el Mundial 2026?

El protagonista de esta historia es Jérémy Doku, futbolista belga de 24 años que juega como extremo en el Manchester City y es uno de los jugadores más destacados de su selección.

Reconocido por su velocidad, habilidad en el uno contra uno y explosividad, Doku es considerado una de las estrellas emergentes del futbol europeo, lo que hizo aún más notoria su decisión en pleno Mundial 2026.