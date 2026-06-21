¿Quién ganará el Mundial de Fútbol 2026? La extraña teoría que revelaría al equipo vencedor

Hace unos días, comenzó el Mundial de Fútbol 2026. A diferencia de otras ediciones, se designó a tres países como sede: México, Estados Unidos y Canadá. El pasado 11 de junio, se llevó a cabo el partido inaugural entre la selección mexicana y la sudafricana en el Estadio Azteca.

Los fans de la justa deportiva están a la expectativa de qué equipo ganará este año. Recordemos que, en el Mundial de Qatar 2022, Argentina fue quien se llevó el ansiado trofeo. En medio de toda la euforia, ha comenzado a circular una teoría que revelaría no solo el partido final, sino qué selección obtendría la corona. Esto se sabe.

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¿Quién ganará el Mundial 2026? / Imagen generada con IA

¿Cuál es el premio que recibe el equipo que gana el Mundial de Fútbol?

De acuerdo con reportes oficiales, la organización del Mundial designó un presupuesto total de 665 millones de dólares, es decir, poco más de 11 mil millones de pesos mexicanos, para las 48 selecciones participantes.

El pago dependerá de en qué lugar quede cada equipo. Esto es lo que recibirían:

Del lugar 33 al 48 recibirán 9 millones de dólares por selección (poco más de 155 millones de pesos).

recibirán 9 millones de dólares por selección (poco más de 155 millones de pesos). Del lugar 32 al 17 recibirán 11 millones de dólares por selección (190 millones de pesos)

recibirán 11 millones de dólares por selección (190 millones de pesos) Del lugar 16 al 9 recibirán 15 millones de dólares por selección (cerca de 261 millones de pesos).

recibirán 15 millones de dólares por selección (cerca de 261 millones de pesos). Del lugar 8 al 5 recibirán 19 millones de dólares por selección (328 millones de pesos).

recibirán 19 millones de dólares por selección (328 millones de pesos). 4to. lugar recibirá 27 millones de dólares (poco más de 466 millones de pesos).

recibirá 27 millones de dólares (poco más de 466 millones de pesos). 3er. lugar recibirá 29 millones de dólares (501 millones de pesos)

recibirá 29 millones de dólares (501 millones de pesos) 2do. lugar recibirá 33 millones de dólares (570 millones de pesos).

El primer puesto no solo será acreedor a la Copa del Mundo y el reconocimiento a nivel mundial, sino que también ganará 50 millones de dólares, es decir, casi 864 millones de pesos mexicanos. Según se ha dicho, para este año, la organización invirtió más dinero.

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¿Cuándo inició el Mundial 2026? / Imagen generada con IA

La teoría que revelaría al campeón del Mundial de Fútbol 2026

En diversas plataformas, ha comenzado a circular una teoría que revelaría al ganador de la justa deportiva. Se dice que todo se da a conocer de “manera discreta” durante la presentación de banderas en la Ceremonia de Inauguración.

En este año, el desfile terminó mostrando la bandera de Portugal y Francia, por lo que se asegura que la gran final será entre estas dos selecciones. Con base en esto, se señala que el ganador sería Portugal.

Los conspiranóicos argumentan que esto ya ha pasado en otros mundiales. En Qatar 2022, las últimas banderas que aparecieron fueron las de Argentina y la de Francia. Casualmente, este fue el partido final.

Algo parecido pasó en Brasil en 2014. El duelo final fue entre Argentina y Alemania. Sus banderas fueron las últimas en aparecer en el desfile de ese entonces.

Aunque muchos simplemente lo toman como simples coincidencias, algunos creen que sería la prueba fehaciente que confirmaría que la justa deportiva realmente está “planeada”.

@ahoracdmxnoticias 🏟️#AhoraEnElMundial | 🏟️🌎 Así reaccionaron los aficionados en el Estadio Ciudad de México cuando aparecieron las banderas de los países sede del Mundial 2026. 🇲🇽🇺🇸🇨🇦🎉 #AhoraNoticias #Noticias #Deportes #Futbol #Mundial #Mundial2026 #CopaMundial #CDMX ♬ sonido original - AHORA CDMX NOTICIAS

¿En qué grupo quedó México en el Mundial de Fútbol 2026?

La selección mexicana quedó en el Grupo A, junto a los siguientes equipos:

Sudáfrica (México ganó 2-0)

Corea del Sur (México ganó)

Chequia (Se enfrentarán a México el próximo 24 de junio)

Según expertos deportivos, México logrará dar pelea y existe la posibilidad de que pase de octavos de final.

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