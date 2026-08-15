Galilea Montijo impacta con VIDEO desde el gym tras comentarios sobre su espalda; ¿cansada de las críticas?

Luego de que Galilea Montijo fuera señalada de tener problemas en la espalda tras críticas a su rostro, la conductora de La casa de los famosos México 2026 sorprendió a propios y extraños con un video desde el gym, que parece ser la respuesta a los comentarios negativos. ¿Pide que pare el ‘hate’? ¡Te contamos los detalles!

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Galilea Montijo en medio de las críticas. / Mezcalent

¿Cómo iniciaron las críticas al físico de Galilea Montijo?

Previo al estreno de la cuarta temporada de La casa de los famosos México, Galilea Montijo causó preocupación por el aspecto de su rostro en la promo del reality show, pese a que en un principio no dio declaraciones sobre el tema, recientemente decidió romper el silencio.

En el podcast ‘Bajo la piel’, la presentadora de Hoy compartió junto a su doctora que tuvo miedo de dejar la televisión después de que se sometió a un tratamiento estético que le habían recomendado no realizar. Se trató de un levantamiento de ceja junto con el retiro de una glándula del cuello.

Aunque al hacerse el tratamiento le prometieron que todo estaría bien, no fue así, Montijo señaló que terminó con una quemadura de segundo grado tras colocarse un líquido que, supuestamente, le ayudaría a desinflamar el rostro, pero el resultado fue completamente diferente, e incluso se afectó uno de los nervios de su rostro.

“La cara la veía…(cada vez peor) La ceja que se me venía de este lado. La cara se me venía hacia acá, la boca, porque era una cosa que yo no podía controlar. La contractura tan grave que tenía en el cuello… este lado se empezó a venir para acá. Me empiezan a tratar como si yo tuviera una parálisis facial”. Galilea Montijo

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Galilea Montijo desató preocupación por su aspecto en el estreno de LCDLFMX 2026. / Redes sociales

¿Por qué se especuló que Galilea Montijo tenía problemas en su espalda tras críticas a su cara?

Después de que Galilea Montijo se sincerara sobre las consecuencias que vivió tras un tratamiento estético fallido, la también protagonista de ‘La verdad oculta’ volvió a ser blanco de críticas al aparecer en la cuenta de X de ‘La tía Sandra’ con un vestido negro durante una de las galas de La casa de los famosos México 2026.

En el video difundido en redes se observa gran parte de su espalda descubierta, lo que su suficiente para que llovieran nuevas críticas sobre su aspecto físico, pero esta vez centrando la atención en otra parte de su cuerpo. “El cuerpo está arrugado por la edad” y “Nada les embona” son algunas de las reacciones que se leen en la publicación.

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Galilea Montijo enfrentó críticas por el aspecto de su espalda. / Redes sociales

¿Cuál fue la respuesta de Galilea Montijo a las críticas por el aspecto de su espalda?

Sin pronunciarse directamente, Galilea Montijo compartió un video en su cuenta de Instagram en el que aparece haciendo ejercicio desde el gimnasio con su espalda al descubierto. Algunos usuarios interpretaron dicha acción como una respuesta directa a las críticas, aunque la conductora solo se centró en agradecer los resultados que ha conseguido junto a su pareja.

“Nadie más que tú sabe lo que es esforzarte diario. Fuerza en el cuerpo igual a mente poderosa. Gracias, Moqui”, colocó la presentadora en la descripción del video, el cual ya suma varios ‘me gusta’ y varios comentarios positivos que parecen dejar atrás la polémica.

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