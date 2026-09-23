Mariana Treviño reaparece y ¿se despide de Mentiras All Stars tras polémico VIDEO?: “Gracias por todo”

Luego de que se especulara que Mariana Treviño habría quedado fuera de Mentiras All Stars tras supuesta agresión a una vestuarista en Los Ángeles, California, la actriz compartió un importante anuncio en medio de la polémica. ¿Confirmó su salida? ¡Te contamos los detalles!

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¿Mariana Treviño se despide de Mentiras, el musical? / Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de que Mariana Treviño habría cacheteado a una vestuarista en Mentiras All Stars?

Fue a través de la cuenta de ‘La tía Sandra’ que se dio a conocer que Mariana Treviño habría cacheteado a una vestuarista de Mentiras All Stars durante su función en Los Ángeles, California, razón por la que Paola Gómez estaría en algunas funciones del musical.

Tras la información, comenzó a circular un video de la presentación en el que se muestra a la actriz realizar un cambio de vestuario arriba del escenario. Debido a que la premura de los tiempos tira su peluca al piso, pero en ningún momento se muestra una agresión al personal del staff.

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¿Qué fue lo que realmente pasó entre Mariana Treviño y una vestuarista en Mentiras All Stars?

Tras viralizarse el video de la supuesta cachetada, el productor Alejandro Gou salió en defensa de Mariana Treviño y aclaró lo que realmente había pasado arriba del escenario entre la actriz y el personal del staff.

En una entrevista con el programa De primera mano, el productor desmintió la supuesta agresión física y explicó lo que sucedió entre la intérprete de ‘Lupita’ y una vestuarista, pues asegura haber estado al pendiente de toda la función.

“El rollo fue cambiar a Mariana Treviño en escena, la convierten en ‘Lupita’. Entonces le estaban poniendo la peluca, se le cae la peluca y la avienta Mariana Treviño porque así es, y la gente pensó que le había dado un manotazo a la gente de vestuario”. Alejandro Gou

Asimismo, Alex Gou señaló que, en caso de que un artista llegue a agredir físicamente al personal del staff, será él quien comunique lo ocurrido, pues desaprueba completamente ese tipo de situaciones: “Primero está mi staff, antes que cualquier actor”, sentenció.

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Productor de Mentiras All Stars habla del supuesto golpe de Mariana Treviño a una vestuarista. / Capturas de pantalla, redes sociales

¿Mariana Treviño se va de Mentiras All Stars tras supuesta cachetada a vestuarista? Este fue el mensaje que compartió

Pese a que se especuló que Mariana Treviño saldría de Mentiras All Stars ante los rumores de una supuesta agresión a una vestuarista, el productor Alejandro Gou confirmó en De primera mano que la actriz sigue en proyecto y se alista una nueva función en el Auditorio Nacional. Además, planea llegar a Las Vegas con todo el elenco.

Por su parte, la actriz compartió en su cuenta de Instagram el promocional oficial de la próxima presentación de Mentiras All Star en el Auditorio Nacional, la cual llevará a cabo el próximo 8 de noviembre. Junto a la imagen, la actriz colocó: “Nueva fecha. Gracias por todo. Ahí los vemos”.

Hasta ahora, Mariana Treviño no ha abordado directamente la situación que ocurrió con el personal del staff en Los Ángeles, California, pero sus seguidores celebran que sea parte del musical junto a Danna y Belinda.

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