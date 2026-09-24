Yuri lanza inesperado comentario sobre ¿actrices de ‘Mentiras All Stars’?: “Nunca la van a cantar como yo”

A más de un año de que Yuri sorprendió con un inesperado comentario sobre Belinda y su participación en la serie de Mentiras, la intérprete de ‘Maldita primavera’ vuelve a acaparar la atención al hablar de manera ‘irónica’ sobre el talento de Danna, Belinda y las actrices jóvenes de Mentiras All Stars. ¿Criticó su interpretación? ¡Te contamos los detalles!

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¿Yuri vs. artistas de Mentiras All Stars? / Instagram

¿Cómo reaccionó Yuri a la participación de Belinda en Mentiras, la serie?

En medio del auge de Mentiras, la serie, Yuri fue cuestionada sobre la interpretación de Belinda del sencillo ‘Detrás de mi ventana’. Fiel a su estilo, la intérprete cuestionó: "¿Y es mi tono?”, pero posteriormente reconoció el talento de su colega y aplaudió que le impregnara su propio estilo.

“Me gusta. Ella tiene otra forma de cantar. Tiene su estilo… Es diferente al mío, pero lo hace bien”, explicó la cantante veracruzana; además, agradeció que le hicieran llegar los clips de la serie, pues eso le ha permitido ver el legado de su música en otras generaciones.

A más de un año de dichas declaraciones, Yuri volvió a poner el tema sobre la mesa durante uno de sus recientes conciertos, donde hizo referencia a la interpretación de sus canciones en voces de artistas más jóvenes. ¿Desaprueba el nuevo talento?

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Yuri habló de Belinda sobre su actuación en Mentiras, la serie / Especial

¿Yuri estalla vs. las actrices jóvenes de Mentiras, el musical? Lanza inesperado comentario

Después de que Yuri se deslindara de la controversia con Ángela Aguilar, la intérprete de ‘Cuando baja la marea’ y ‘Dame un beso’ abrió debate en redes al hacer referencia a las actrices jóvenes que interpretan sencillos de los ochentas o noventa.

En una de sus recientes presentaciones, Yuri se detuvo un momento para hablar sobre los cantantes que interpretan éxitos que no son propios, pero sorprendió al hacer referencia a las artistas que son parte de Mentiras All Stars:

“Fíjense en lo que está pasando con la obra de ‘Mentiras’. Danna, Belinda y todas esas chavas jóvenes que ahora cantan las canciones ochenteras. Y a las ochenteras nos peluseaban”. Yuri

Pese a que en ningún momento juzgó el talento de sus colegas e incluso aseguró que la interpretan bien ‘Maldita primavera’, remató con un: “ Claro que lo hacen bonito, pero nunca la van a cantar como yo ”.

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¿Quién interpreta ‘Detrás de mi ventana’ en Mentiras All Stars?

Durante la reciente presentación de Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional, Belinda interpretó ‘Detrás de mi ventana’, sencillo que originalmente se estrenó en 1993 en voz de Yuri como parte del álbum ‘Nueva era’.

Pese al comentario de Yuri sobre la interpretación de las nuevas actrices, diversos usuarios y fans mencionaron que sus palabras nunca fueron para agredir a sus colegas, pues todo lo dijo de manera irónica. Hasta ahora, ninguna de las intérpretes de Mentiras se ha pronunciado al respecto, pero ya se alistan para sus nuevas funciones.

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