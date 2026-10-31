Yuri revela que intentaron abusar de ella dos veces: ¡Un hombre la salvó!

Luego de que Yuri revelara que enfrentó un complicado diagnóstico de cáncer que puso en riesgo su vida, la cantante volvió a abrir su corazón, pero esta vez para hablar de una de las experiencias más dolorosas de su infancia. Durante un encuentro sobre justicia y derechos de las mujeres, la intérprete confesó que cuando tenía apenas 5 años fue víctima de dos intentos de abuso, una situación que marcó su vida y que provocó una contundente reacción de su padre. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió y cómo logró denunciarlo a tiempo?

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Yuri / Redes sociales

¿Qué le pasó a Yuri cuando tenía 5 años y quién intentó abusar de ella?

Yuri reveló que fue víctima de dos intentos de abuso sexual durante su infancia. La cantante compartió su testimonio durante la charla El arte de hacer justicia cuando la música le da voz a las mujeres, realizada en el Auditorio del Tribunal de Justicia de Nuevo León.

La intérprete de Detrás de mi ventana y Tiempos mejores, canciones reconocidas durante el encuentro como ejemplos de superación, decidió aprovechar el espacio para hablar sobre una experiencia que marcó su niñez.

“Cuando yo tenía 5 años, me quisieron violar dos veces” Yuri

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¿Quién fue el hombre que tocó indebidamente a Yuri y cómo reaccionó su padre al enterarse?

Yuri identificó a uno de sus agresores como un paciente adulto que acudía frecuentemente al consultorio médico de su padre. La cantante recordó que sus padres le habían enseñado desde pequeña a reconocer los contactos inapropiados y a denunciarlos.

“Recuerdo que mis papás siempre decían: ‘Que no te toquen ahí, eso es tuyo, y gracias a eso, cuando un tipo que me quiso violar en el consultorio de mi padre que era médico, yo fui y le dije: ‘Ese señor que está ahí, me agarró ahí (indicó su parte íntima)”.

La reacción de su padre fue inmediata, según relató la artista. Al conocer lo ocurrido, el médico enfrentó al hombre y la situación tuvo consecuencias legales.

“Mi papá casi lo mata. A mi papá casi le da un coma diabético, y (al señor) se lo llevaron a la cárcel”, Yuri

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¿Por qué Yuri decidió revelar los intentos de abuso que sufrió durante su infancia?

Yuri explicó que decidió compartir su experiencia para visibilizar el abuso sexual infantil y recordar la importancia de escuchar a las víctimas, especialmente cuando se trata de niñas y niños que buscan ayuda de sus familiares.

“Sí, es de hoy y de hace mucho tiempo, pero nadie quería hablar de eso”, afirmó, “por eso ahora es importante que las mujeres hablen: ‘Me tocaron, me hicieron, me violaron, y voy a que me defiendan’”.

La cantante también insistió en que la educación y la confianza entre padres e hijos pueden ser fundamentales para identificar y denunciar situaciones de abuso.

“Qué importante es que los padres te crean y sobre todo que te instruyan… Si te tocan aquí, nadie te puede tocar aquí. Nadie te puede tocar tus pechos, nadie te puede tocar tus partes sexuales. Eso es importante que los padres hablen eso con las hijas”. Yuri

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¿Yuri contará los abusos que sufrió en su documental y cuándo se estrenará?

Yuri adelantó que prepara un documental sobre su vida, en el que abordará experiencias personales que hasta ahora no había compartido ampliamente con el público, incluidas algunas de las etapas más difíciles de su historia.

Durante el encuentro, la cantante también habló del largo proceso que atravesó para adoptar a su hija y reflexionó sobre la importancia de que las mujeres puedan contar sus experiencias sin miedo a ser ignoradas.

“Todavía no hay fecha, pero es el año que viene. Obviamente, hay cosas fuertes que voy a compartir”, adelantó Yuri sobre el proyecto, cuyo estreno está previsto para 2027, aunque todavía no tiene una fecha confirmada.